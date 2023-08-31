«Всегда хотел большую семью». Откровенный разговор с лидером «Автомобилиста» — о детях, эмоциях и хоккее

Интервью Анатолия Голышева.

Нападающий Анатолий Голышев — лицо «Автомобилиста». Всю карьеру он отыграл за родной клуб, лишь ненадолго уехав в «Айлендерс» два года назад. В интервью «СЭ» Голышев рассказал о клубном патриотизме, воспитании детей, а наш разговор начался с воспоминания о сторис игрока в соцсети, где он нелицеприятно высказался о футбольном «Спартаке» после победы «Урала».

— Ты закрыл личные сообщения в одной из социальных сетей. После этой сторис?

— Нет, еще пару месяцев назад. У меня закрытый профиль, так что не думал, что будет такой ажиотаж. Я не хотел, чтобы так получилось, чтобы была такая огласка. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» и перед самим клубом, не думал, что это пойдет дальше моего профиля. Я с детства в футболе за ЦСКА, плюс болею за «Урал», после эмоциональной победы «Урала» над «Спартаком» на радостях выставил. Злого умысла не было. На ошибках учатся, впредь буду умнее.

— В директ же не могут написать болельщики.

— Мне и в ВК писали, и в запросах я видел, что есть кто-то из болельщиков «Спартака». Жалею об этом. Не особо приятно читать комментарии и на спортивных сайтах.

— «Автомобилист» не сильно изменился за межсезонье. Что нужно команде, чтобы стать сильнее и преодолеть наконец первый раунд?

— Мы растем как команда, из года в год становимся сильнее. В прошлом сезоне был очень обидный вылет, две шайбы пропустили в самой концовке седьмого матча с «Магниткой». С каждым сезоном наша селекция становится все более точечной. Сейчас надо, чтобы новые ребята поняли систему. У нас достаточно опытная команда.

— Молодым «Автомобилист» никогда и не был вроде.

— Мне кажется, в этом году у нас оптимальный средний возраст: и не совсем ветераны, и уже не молодежь. Топовые команды за год или за два не строятся. Мы тоже строим команду, надеемся, что пройдем как можно дальше в новом сезоне. Будем биться за кубок в новом сезоне, а когда уже будет новая арена, точно привезем Кубок Гагарина в Екатеринбург — верю в это.

— Ждешь открытия новой арены?

— Конечно, для меня это будет очень большое событие. Город любит хоккей, я уверен, что будут собираться полные трибуны.

— Знаешь, когда планируется открытие?

— Говорили о декабре 2024-го. Надеюсь, что в следующем сезоне уже там сыграем и плей-офф проведем.

— Когда был пожар, переживал?

— У меня из окна видно арену — как только появились новости, выглянул, ничего не было уже. Сказали, что ничего серьезного, так что не придал значения.

— Легионеров «Автомобилиста» часто обвиняли в том, что они выбивают бонусы в регулярке, а в плей-офф жалеют себя. Замечал ли такое за время игры в команде?

— Такого не было. В плей-офф все отдаются. И ко мне вопросы были. Для меня было очень приятно услышать похвалу от Паши Дацюка. У нас цель — побеждать в каждом матче, и неважно, кто забьет — легионер, Широков или Голышев.

— Прошлым летом в СМИ появлялась информация о твоем возможном переходе в ЦСКА. Насколько ты был близок к подписанию контракта с армейцами?

— Я всегда говорил, что хочу всю жизнь провести в «Автомобилисте». Рад, что остался дома, и надеюсь, что всю карьеру проведу здесь. Понимаю, что у меня и многих ребят заканчиваются контракты и все будет зависеть от того, как сыграет команда.

— Страницу с НХЛ закрыл для себя?

— Думаю, что да. У меня был неудачный опыт. Ни в коем случае не жалею. Единственное сожаление — то, что не дали провести хотя бы один матч, хотя бы одну смену, чтобы исполнить мечту. Агент спрашивал, интересно ли мне это, говорил, что есть варианты. Но я головой полностью здесь.

Фото ХК «Автомобилист»

Нужны одинаковые площадки во всей КХЛ

— Хоккей за последние пять лет в КХЛ становится более комбинационным. Что влияет на это?

— Больше команд начинает играть в веселый хоккей, сейчас за воротами никто не стоит, больше движения. Единственное, чего хочется, — чтобы были площадки одинаковые во всей лиге. Команда, которая весь сезон проводит на канадской площадке, получает преимущество перед соперником.

— Уже несколько иностранных хоккеистов получили российские паспорта. Ты поддерживаешь это?

— Это не очень хорошо. Если ребятам нравится наша культура, то это круто. Но если они получают гражданство только для того, чтобы не быть легионерами, то это не очень. Обходить лимит таким образом не очень честно. Тем более сборная не играет почти нигде в последние годы.

— Удается ли тебе расти с каждым сезоном?

— Становлюсь опытнее. У меня нет задачи набрать какое-то количество очков, главное — командный результат. Пусть я хоть 10 очков наберу. Для меня приятно, что те люди, с которыми я играю, год от года набирают много очков. Стараюсь выполнять больше черновой работы.

— Сколько времени после матча тебе нужно, чтобы успокоиться?

— Раньше долго не мог уснуть после игры, сейчас с этим проще. Бывает так, что приходишь домой и просто лежишь до трех-четырех часов утра, потому что эмоции бьют через край. В принципе, уже научился восстанавливаться. В Америке мне подсказали, что после игры надо крутить велотренажер на первом — третьем уровнях 10 минут — после этого легче становится. Можно выпить пару бокалов после игры, чтобы успокоиться, но это редко и если на следующий день выходной.

— Ощущаешь ли разницу в два часа с Москвой, особенно на выезде?

— Нет, нам комфортно. Неудобно только, когда на турнирах игры часа в три проходят, нет дневного сна.

Фото photo.khl.ru

— Дневной сон — обязательно для тебя?

— Стараюсь, конечно, но в день игр бывает сложно уснуть. Дома в дни игр могу почитать книгу или покататься на машине. Конечно, лучше лежать, отдыхать, в идеале — поспать, но иногда из-за своих мыслей это бывает сложно.

— Мешают мысли, как лучше сыграть в определенном эпизоде?

— Да всякая ерунда в голову лезет. Как будто обезьяна с барабанами там сидит.

— Овец не пробовал считать?

— Пытался, но когда за сотню переваливает, уже понятно, что не уснешь.

— Часто ли к тебе подходят болельщики в городе? Как реагируешь?

— Да частенько узнают, все-таки я давно в команде. Все с позитивом относятся, удачи желают.

— Игорь Акинфеев говорил, что устал от популярности и хочет спокойно выйти на прогулку.

— Ну вы сравнили тоже, с Акинфеевым — разный уровень. У меня такой проблемы нет, все намного проще.

— Ты всегда не против пообщаться с болельщиками?

— Бывает разное настроение. Иногда не вовремя люди подходят, но ничего страшного. Сам был в такой ситуации, когда увидел Мануэля Нойера на отдыхе в Греции. Он завтракал, и я не стал его отвлекать. Думал поймать его потом на пляже, но не удалось.

— В последнее время ты выступаешь в роли блогера на клубном телевидении. Нравится?

— Ребята из медиаслужбы попросили меня. Я нормально к этому отношусь, если это нравится болельщикам и никак не мешает тренировочному процессу. Знаю, что про меня в комментариях пишут: «Хватит ему на камеру работать, пора в хоккей играть».

— Сам что смотришь на ютубе?

— Сейчас особо времени нет. На сборах либо отдыхаешь, либо с семьей хочется поговорить. Футбольный сезон начался, хоккейный — так что чаще всего включаю спортивные каналы. Когда дома, телевизор не включаем, стараемся больше времени провести с детьми.

Всегда хотел большую семью

— Сколько лет твоим детям?

— Старшему — семь лет, среднему — четыре с половиной, младшему — три с половиной.

— Одну из семейных фотографий ты подписал «Это то, о чем я мечтал». Давно ли у тебя появилось желание иметь большую семью?

— Всегда хотел большую семью, как минимум двое детей. Сейчас трое пацанов — кайфуем. Конечно, трудности есть, но ничего, справляемся.

— Это предел или еще хотите детей?

— Жена пока не хочет. Хотим дочку, конечно, но будем смотреть по ситуации.

— Как дети отличаются по характеру?

— Старший еще не умел ходить, но всегда был с клюшкой. Сейчас занимается хоккеем. У среднего и младшего вообще нет тяги к спорту. Недавно начали ходить в бассейн. Мы не будем заставлять детей заниматься спортом. Если, конечно, появится желание, мы поможем и направим.

Анатолий Голышев с семьей. Фото Соцсети

— Какой самый тяжелый период в воспитании ребенка?

— Для нас, наверное, выделю тот момент, когда мы улетели в Америку. Мы везде были впятером всегда, большой опыт получили.

— Дети ходили там в сад?

— Нет. Мы только спустя полтора-два месяца нашли няню, но она работала не больше шести часов в день и четырех-пяти дней в неделю. Только нашли сад для старшего сына, как пришлось улетать обратно. Большая разница по сравнению с Россией была в том, что мы всегда были вместе — ходили в магазин, ресторан, на прогулку. И дети в тот момент прям на глазах выросли. Классно было.

— Насколько не хватает сейчас времени, проведенного с семьей?

— В сезоне, конечно, не хватает. Но в межсезонье иногда хочется, чтобы сезон скорее начался — уехать на выезд, чтобы хотя бы поспать в тишине. Потому что дома иногда такой треш происходит. Этим летом даже отвезли детей на дачу к родителям, а сами с женой улетели в отпуск второй раз — отдохнуть немного.

Фото ХК «Автомобилист»

Очень добрый отец

— Сейчас детей сложно удивить — они привыкли к разнообразным развлечениям.

— У нас другое время было. Раньше любой день рождения был — это курица с картошкой и бутылка колы. Сейчас много детских комнат и прочего. Но у нас дети не избалованы, мы стараемся брать другим. Воспитывать их так, как сами были воспитаны, — по-простому. Естественно, есть какие-то подарки, которых в нашем детстве родители нам позволить не могли. Но иногда побаловать можно.

— Как сделать, чтобы дети были дружными, когда вырастут?

— Они постоянно ссорятся, друг на друга жалуются — пока я не могу подобрать нужные слова, чтобы помирить их.

— Ты строгий или добрый отец?

— Очень добрый. Но из-за того, что меня часто не бывает дома, жена говорит детям, когда они хулиганят: «Папа приедет, расстроится, если узнает». И они не то что боятся, а расстраивать не хотят.

— Дети сейчас зачастую долго сидят в телефоне. Какая у вас в семье политика по этому вопросу?

— Мы против этого, но совсем отказаться тоже не можем. Иногда дети сидят в гаджетах, просто потому что иначе их уже не успокоить.

— Есть какое-то ограничение по времени?

— Да, ставим ограничение. Когда мы жили в Америке, у нас любой прием пищи обязательно был без гаджетов — только живое общение. Бывает так, что мы вообще несколько дней обходимся без планшетов, телефонов, и тогда это уже совсем другие дети. Но иногда, конечно, невозможно без этого. Когда у жены есть дела по дому, дети просто не дают ничего сделать, и проще их перед мультиками посадить.

— Как оградить детей от лишней информации в интернете?

— У нас есть ограничение по возрасту в аккаунте. Только старший сын смотрит без ограничений, но он смотрит в основном хоккей — например, лучшие моменты Павла Дацюка. Или рыбалку — в этом году подсадил его, он прям фанатеть начал.

— Любовь к рыбалке в тебе с детства заложена была?

— Я все детство рыбачил. Каждое лето меня отправляли в деревню, и я все время был на реке — с дедушкой или один. Этим летом мы со старшим сыном поехали на рыбалку, потом с нами ездил его первый тренер. И сыну настолько это понравилось, что он сейчас очень интересуется. Пусть лучше рыбалкой, чем чем-нибудь другим.

— Разбирается уже в деталях?

— У него мечта — поймать щуку. Судака, окуня ловил. Пообещал ему, что в выходной свожу его, попробуем поймать щуку.

— Ты же летом выкладывал фотографию, где вы на отдыхе с крупной добычей.