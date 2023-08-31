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Сегодня, 10:45

Олимпийский чемпион снизошел до «Сибири». Прохоркин выбил хорошую зарплату после года простоя

«Сибирь» подписала форварда Николая Прохоркина
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Николай Прохоркин.
Фото Global Look Press
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Что даст сибирякам талантливый центр, пропустивший из-за травмы почти весь сезон.

Удивительно устроен рынок в КХЛ. Николай Прохоркин все равно получил 50 миллионов рублей (а еще 15 он может заработать бонусами), пропустив практически целый сезон. Хотя в середине лета вылетел из состава СКА после первой двусторонки. Мы понимаем, что деньги у нас платят вне всякой логики, но все равно непривычно.

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Интересна другая ситуация. Короткое время назад Николай и «Сибирь» уже вступали в переговоры. И новосибирский клуб был не таким щедрым. По имеющимся данным, он предложил зарплату в диапазоне от 15 до 20 миллионов, но с хорошими бонусами, которые еще надо было выбить. Агенты хоккеиста говорили, что это довольно неплохое предложение, учитывая все обстоятельства, но оно не устроило Николая, и он выбрал себе нового представителя.

Получилось как-то странно. Новый агент практически моментально обеспечил игроку требуемые 50 миллионов. Есть три варианта, почему это произошло. Либо в договоре между хоккеистом и клубом есть какой-нибудь хитрый пункт, позволяющий расстаться раньше без всякой компенсации, либо агент нашел какой-то иной подход к менеджеру, но мне по душе третья версия. В «Сибири» оценили свой состав, посмотрели матчи и решили, что нет смысла экономить. С нынешним ростером можно и в плей-офф не попасть, а Николай Прохоркин сделает команду сильнее.

Фото photo.khl.ru

Но сможет ли? Не все так однозначно. Самое главное неизвестное — форма хоккеиста. В чемпионате-2022/23 Николай провел всего 10 матчей, причем после того как он появился на льду в январе, снова что-то случилось, и Прохоркин лечился еще почти два месяца. По поводу здоровья ходят самые разные разговоры, но говорят, что тогда, в январе, клуб и хоккеист поторопились с выходом на площадку. В смысле травм можно особо не беспокоиться, ведь Николай прошел тяжелый сбор со СКА в Новогорске, вряд ли бы у него получилось выдержать нагрузки.

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Очень важно было понимать, хочет ли сам Николай играть в хоккей на высоком уровне. Ему всего 29 лет, Прохоркин выступает на позиции центрального, и никто не будет отрицать, что он является одним из самых талантливых центров в стране. Но в СКА, «Авангарде» и ранее в «Металлурге» ему не хватало мотивации. Точнее, даже не так. Прохоркин в случае каких-то сложностей опускал руки. Правда, по игре за «Авангард» в Балашихе к нему вопросов не было. Прохоркин не обращал внимания на Боба Хартли, сосредоточился на работе и иногда показывал очень сильную игру.

Но до поры до времени было непонятно, хочется ли ему продолжать карьеру. Смена агента отчасти показала, что он желает выходить просто на лед за нормальную сумму, а не за копейки (по его мнению). Ну что же, за 50 миллионов Николай будет мотивированным.

Фото photo.khl.ru

Но будет ли Прохоркин таким, как в СКА в сезоне-2018/19, когда был одним из тех хоккеистов, который держал в напряжении соперников в каждой смене? После того сезона он зачем-то уехал за океан и так и не смог восстановиться. Подозреваю, прежде всего психологически. И в «Металлурге», и в «Авангарде» все равно уже было совсем не то. А последний сезон в Санкт-Петербурге мы даже учитывать не будем. Получается, что форвард провел три неудачных сезона, но его зарплата осталась на уровне пятилетней давности.

Но тут уже понятно, что многое зависит от тренера. Дэвид Немировски — из тех, кто не трогает звезд. При нем Дамир Жафяров чувствовал себя абсолютно счастливым, да вы можете и сами изучить статистику. Немировски не будет трогать Прохоркина. И, по идее, Николай должен заново раскрыться. Правда, в «Сибири» еще и руководство. А Николай не любит, когда с него сильно спрашивают. Для него хоккей — кайф, но за большую зарплату. Так что все равно просто не будет.

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Николай Прохоркин
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