Звезда ранней КХЛ нашла себя в боксе. И уже выиграла свой первый бой!

Марцел Хосса сменил краги на боксерские перчатки.

Если вы застали прекрасную и ламповую КХЛ образца ее первых сезонов, то наверняка не будете спорить с тем, что одним из самых ярких ее игроков был Марцел Хосса. Кто как не дико результативный словак считался главным лицом рижского «Динамо», за которым многие следили с неподдельным интересом? Кто, если не он, лучший легионер латвийского клуба за всю его современную историю?

Техничный словак с великолепным броском никогда не был нападающим, который выделялся своей агрессией и грубостью. Хотя с его габаритами (187 см, 99 кг) в мягкотелости и отсутствии бойцовских качеств обвинить было нельзя. Будучи игроком латвийского клуба, он умел постоять и за себя, и за партнеров. Интернет хорошо помнит и бой против брата Сергея Федорова Федора, и столкновение с бывший подопечным Андрея Назарова Клеем Уилсоном, и участие в довольно памятной для новосибирских болельщиков массовой драке с «Сибирью».

Но куда чаще легенда рижан отличалась не штрафными минутами, а заброшенными шайбами и голевыми передачами. В сезоне-2009/10 родной брат трехкратного обладателя Кубка Стэнли и вовсе стал по итогам регулярного чемпионата лучшим снайпером КХЛ, наработав на приглашение от «Ак Барса», где не вписался в систему Зинэтулы Билялетдинова. Поэтому мы его помним прежде всего как великолепного нападающего и настоящую рок-звезду некогда чертовски симпатичных рижан, которая регулярно выдавала концерты в столице Латвии. Оттого и удивительно, что после окончания карьеры в 2018-м он нашел себя не где-нибудь на тренерском мостике или в менеджерском кресле, а ушел в единоборства и вчера одержал свою первую победу на ринге.

Заниматься боксом для поддержания формы Марцел со своим куда более знаменитым братом начал незадолго до эпидемии ковида, в 2019-м. К тому моменту Хосса-старший фактически уже давно завершил игровую карьеру из-за проблем с кожей и загадочной «аллергии на хоккейную форму», продолжая числиться призраком в платежке «Аризоны». Младший же — только-только начинал искать себя во внехоккейной жизни, отыграв (причем весьма недурно) свой финальный сезон за родную «Дуклу» из Тренчина, и с удовольствием отреагировал на предложение брата сменить вид спорта.

«Хоккей меня сейчас не привлекает. За последний год я выходил на лед, может быть, один или два раза. Мы с моим братом Марцелом занимаемся боксом уже больше полугода. Я сказал себе, что хочу попробовать что-то другое, потому что за свою хоккейную карьеру вообще не занимался боксом в рамках предсезонной подготовки. Нам обоим это очень понравилось, это отличный вид спорта для укрепления мышц живота.



Мы с братом уже боксируем друг с другом на тренировках. Мы так легко похлопываем друг друга. Однако иногда случается более сильный удар, и мы начинаем бить по подбородку. Но все ради интереса. Будем ли мы участвовать в боях? Мы шутим, что да, но, думаю, что в конце концов дело не зайдет так далеко», — рассказывал Мариан в интервью словацкому порталу Novy Cas.

Марцел Хосса с командой и семьей после дебютного боя. Фото из соцсетей Мариана Хоссы

Как оказалось, дело все-таки зашло далеко. Только не для Мариана, а для Марцела, который изначально был ведомым в этой затее. Пока старший брат боксировал чисто радио кардио, младший с головой погрузился в новый для себя вид спорта и даже начал изучать удары ногами.

«Тренировать бывших хоккеистов довольно интересно, потому что они всю жизнь выполняют разные движения. С другой стороны, они в отличной форме, мне не приходится их что-либо заставлять, ведь у них отличный подход к тренировкам. Они делают то, что я им говорю, у них отличная дисциплина. Должен сказать, что за полгода они сделали большой шаг вперед, у них большой потенциал, и если они захотят в будущем, то легко смогут боксировать и на любительской основе» — хвалил своих учеников их персональный тренер Браньо Полиах.

Вчера Хосса-младший на арене имени Ондрея Непелы, где когда-то выступал в КХЛ «Слован», провел свой первый любительский бой в рамках показательного турнира словацкого промоушена FIGHTNIGHTCHALLENGE и с ходу одержал победу. Битым бывшей звездой рижского «Динамо» оказался словацкий рэпер Роман Momo Григели, который был на семь лет младше своего оппонента.

Для человека, который всерьез увлекается единоборствами, трехраундовый поединок в весе до 105 кг выглядел достаточно смешно и местами напоминал драку двух маргиналов у ларька с алкоголем за чекушку беленькой, хаотично махавших руками. В первом раунде хоккеист несколько раз здорово попал в голову музыканту, во втором — немного просел и позволил противнику немного разукрасить себе лицо, а в третьем — ожидаемо стал участником дешевой комедии.

Закончился бой типичным для того рода цирковых представлений скандалом. На последних секундах Хосса и Григели оказались в клинче. Но еще до того, как судья разорвал его, рэпер исподтишка неудачно ударил хоккеиста правой рукой, и рефери пришлось отправить боксеров по разным углам. И пока хоккеист спокойно ждал возобновления боя, Момо выплюнул в его сторону капу. В итоге после нескольких минут разбирательств арбитру ничего не оставалось, кроме как дисквалифицировать артиста и присудить победу Марцелу, который с небольшим перевесом вел по очкам. В общем, у двух словаков получилось шоу в лучших традициях поп-MMA с Еленой Берковой и прочими фриками.

«Независимо от результата, я уже победил, выйдя на ринг. Я оказался в спорте, где уже пережил много замечательных моментов. Это совсем другое. Я рад этому опыту», — сказал Хосса после победного дебюта, перед которым его публично поддержал в запрещенной соцсети сам Яромир Ягр.

В желании Хоссы открывать для себя новые грани и виды спорта нет ничего нового. Хоккей — это еще не вся жизнь. Однако стоит ли делать из себя посмешище и становиться частью откровенного цирка? Пусть даже и с одобрения легендарного чеха.