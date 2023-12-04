Красивая сибирская история и мотивация по-уфимски. Молодые таланты попали на Матч звезд КХЛ

Репортаж с Кубка Вызова МХЛ.

В выходные Тулу захватил большой хоккей. Пряничная столица России открывала Неделю звезд. В субботу прошел Матч звезд ЖХЛ, в воскресенье — Кубок Вызова МХЛ. Содержательную игру подарили девушки — «Восток» отыгрался с 3:4 и вырвал победу, забросив решающую шайбу в меньшинстве. Огненной зарубой отметились лучшие игроки МХЛ. Восемь голов, яркие комбинации, эффектные сейвы — зрителям в Туле подарили шедевры на любой вкус.

Воссоединение Михалева и Черночуба

Еще на тренировках «Востока» и «Запада», которые прошли за день до Кубка Вызова, чувствовался настрой команд, сочетающийся с позитивом. Такие мероприятия — шанс отдохнуть от клубной рутины и встретиться с давними знакомыми. Многие игроки знают друг друга, но пересекаются только на таких праздниках, как в Туле. Дружба вне льда не повлияла на градус борьбы. На Кубок Вызова не выходят с развязанными шнурками, чтобы погонять шайбу на прямых ногах. «Запад» и «Восток» включают максимальные скорости и выясняют, какая конференция сильнее. Классика для МХЛ.

Атмосфера праздника получилась бы неполноценной без собравшихся болельщиков. В Туле оба дня зафиксировали аншлаг (более 3000 человек). Удивляться, что Матч звезд ЖХЛ собрал столько же зрителей, как и молодежный Кубок Вызова, не стоит. Постаралась хедлайнер IOWA. Известная певица разогрела арену, исполнив свои главные хиты. Кубок Вызова открыло красочное лазерное шоу, в сюжете которого обыграли желание молодых ребят из Тулы прикоснуться к Кубку Вызова. Значимость трофея не стоит недооценивать — эмоции парней после игры намекали: это — совсем не рядовой матч.

В этом году МХЛ изменила подход к выбору игроков на Кубок Вызова. Тренеры могли пригласить до трех хоккеистов любой команды. Часть из них уже познали уровень КХЛ или ВХЛ, но по возрасту заиграны в том числе в молодежной лиге. Хотя начало Кубка Вызова навеяло странные мысли. Когда Владимир Михалев из сборной «Востока» забил голкиперу «Запада» Сергею Мурашову, невольно задумался: это точно не матч КХЛ «Сибирь» — «Локомотив»?

Отмечу привлекательный сюжет Кубка Вызова. Выбивший дверь в основу «Сибири» Михалев сыграл за сборную «Востока» под руководством своего детского тренера Виталия Черночуба. В субботу приятно пообщались с наставником «Омских ястребов» на тренировке. Черночуб рассказал, что Михалев с детства умел классно обыгрывать «один в один» и не боялся брать на себя инициативу — это мы увидели в матчах за «Сибирь». В Туле Михалев показал, что ему без разницы, каким соперникам забивать. И юного форварда заслуженно пригласили на Матч звезд КХЛ как одного из четырех лучших игроков Кубка Вызова.

— Я даже не знаю, кто едет на Матч звезд от дивизиона Тарасова, — признавался после игры Михалев. — Только в курсе, что от «Сибири» поедут Антон Красоткин и Николай Прохоркин. Сейчас пойду смотреть, кто в составе дивизиона Тарасова.

— Ваша старая химия с Виталием Черночубом сегодня сработала, и вас выбрали на Матч звезд КХЛ.

— Да, — с улыбкой ответил Владимир.

— Что вспоминали, когда встретились с детским тренером?

— Вспомнили, как он взял меня на первый турнир. Поздравил меня с дебютом в КХЛ и первой шайбой. Немного посмеялись. Спасибо большое, что вызвали Виталия Геннадьевича на Кубок Вызова.

Согласитесь, красивый сюжет?

Вратарские тонкости и уфимские хитрости

«Сухари» в КХЛ переоценены. Иначе как объяснить, что Мурашов, успевший в этом сезоне сыграть два матча за «Локомотив», один из которых — на «ноль», на Кубке Вызова пропустил три шайбы за первый период. Правда, потом собрался и сделал парочку феноменальных сейвов, в том числе после броска из-под ноги Александра Филатьева. Сергея после матча окружила толпа журналистов. Вот что значит человек дебютировал в КХЛ. Зато голкипер сборной «Востока» Руслан Хажеев помог разобраться во вратарских тонкостях и все объяснил.

— КХЛ — немного другая лига, — начал Руслан. — В МХЛ ты не знаешь, чего ждать от игроков. Говорят, в КХЛ даже полегче играть.

От сборной «Востока», помимо Михалева, на Матч звезд КХЛ поедет Сергей Колесников из «Толпара». Именно он отгрузил два гола Мурашову, оформив дубль в первом периоде. Мотивация форварда уфимцев зашкаливала. Постарался, как я выяснил после матча, партнер по клубу и сосед по номеру Динис Кадыров, который настроил Колесникова перед игрой.

— Я Сереже сразу сказал, как только мы приехали, что он обязательно попадет на Матч звезд. Он вышел на игру и сделал дубль в первом периоде. Я уже без сомнений понимал, что он поедет, — признался мне Динис.

— Получается, вы зарядили его?

— Да, в номере.

Следом попытался раскрыть секреты мотивации Кадырова у самого Колесникова. Увы, не получилось. Уфимские парни умеют хранить тайны.

— С такой мотивацией, если Кадыров вас продолжит заряжать, и до основы «Салавата Юлаева» недалеко, — поддержал я Колесникова.

— Да, было бы неплохо. Очень хочется сыграть за «Салават Юлаев».

— Вас привлекали в команду КХЛ?

— В прошлом году был один раз на тренировке.

— Совсем другой уровень?

— Нет, уровень одинаковый, просто скорости выше.

— С кем в тройке тренировались?

— Честно, не помню. Мы не так много играли. По-моему, выходил с Дроздовым, но потом тройки перемешали.

После такого матча на Колесникова и других молодых звездочек обязательно обратят внимание в клубах КХЛ. В напряженной концовке «Запад» вырвал победу у «Востока», забросив решающую шайбу за три минуты до сирены. Гол Егора Родионова вызвал долгую дискуссию арбитров. Судьи дважды смотрели эпизод — на игру высоко поднятой клюшкой и помеху вратарю, но засчитали шайбу.

Времени на спасение у «Востока» почти не оставалось. 13-й Кубок Вызова выиграла сборная «Запада», но главные счастливчики вечера — четыре героя, которых отобрали на Матч звезд КХЛ. Запоминайте эти имена. Владимир Михалев сыграет за дивизион Тарасова, Сергей Колесников — за сборную Харламова, Игорь Чернышов — за команду Чернышева, а Матвей Поляков — за «бобровцев».