«В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»

За 20 лет игровой карьеры уроженец Новосибирска и бывший защитник Евгений Шалдыбин успел поиграть в ярославском «Торпедо» у Сергея Николаева, забросить в НХЛ за «Бостон», провести три года в фарм-клубе «Мишек», два раза вернуть «Спартак» в Суперлигу и стать играющим тренером в ВХЛ. Но, похоже, в полной мере 47-летний новосибирец раскрылся на тренерском поприще. Вот уже несколько лет он плодотворно работает в тренерском штабе Андрея Мартемьянова, с которым успел проехаться по маршруту Хабаровск — Екатеринбург — Новосибирск, и отвечает в нем за физподготовку, работу с защитниками и игру в меньшинстве.
В огромном интервью «СЭ» Евгений рассказал о том:
· по какой причине не заиграл в системе «Бостона»;
· кто из нынешних тренеров НХЛ подтолкнул его к обмену из «Брюинз»;
· как, будучи юниором, оказался в Ярославле у легендарного тренера Сергея Николаева;
· что у Билла Питерса не сложилась карьера в КХЛ;
· какой случай подтолкнул его к уходу из «Автомобилиста»;
· кто из менеджеров НХЛ звал его к себе на работу;
· за счет чего строится игра спецбригад меньшинства;
· как «Сибири» удается так часто забивать вчетвером;
· в чем отличие детского хоккея в США и в России;
· у кого в команде не закрывается рот;
· нужны ли двухмесячные сборы в КХЛ.
— Вспомните, как вам предложили стать тренером «Сибири».
— Мне позвонил Андрей Алексеевич Мартемьянов, предложил вариант поехать с ним в Новосибирск. Я спросил, в какой роли он меня видит. Мне ответил, что примерно в той же, что и раньше, — тренером по ОФП и работе с защитниками. На тот момент уже понимал, кто будет в тренерском штабе. Моим главным условием было то, что я должен находиться на скамейке во время матча.
Конечно, я понимал, чем моя должность может быть ограничена. Если ты тренер по физподготовке, то на лавке тебе делать нечего. Для меня ОФП не основной профиль. Главное — работа с защитниками и меньшинство. Поэтому мне важно находиться на скамейке с командой. Андрей Алексеевич сказал: «Да, конечно. Все будет так же, как и раньше».
Тем более вернуться в Новосибирск было за счастье. Я люблю этот город, я тут родился, начал свой путь в хоккее, здесь крутые болельщики и приятные люди. Не получилось вернуться в Новосибирск игроком, так, может быть, получится в роли тренера доказать, что я чего-то стою.
— Звонок от него вообще не удивил?
— Не сказал бы. После работы в Екатеринбурге мы достаточно долго не общались. У меня были различные варианты, но они не были стопроцентными. Но, поговорив с агентом, принял решение, что лучше всего будет снова воссоединиться с Мартемьяновым и работать с ним, как и раньше. Мне было приятно, что он по-прежнему доверяет мне.
— После ухода Мартемьянова из «Автомобилиста» у остальных членов вашего тренерского штаба не заканчивались контракты?
— Заканчивались. После того как началась пандемия, мы в марте разъехались по домам. У меня не было понимания, что будет дальше. Потом позвонил Максим Николаевич Рябков и сказал, что меня хотят видеть на прежней должности в штабе Билла Питерса. Но для меня, опять же, важно было находиться на скамейке. Мне необходимо чувствовать себя в команде, внутри коллектива. Не просто быть тренером по ОФП, который сидит в зале и отвечает за работу с тренажерами. Наоборот, пытаюсь от этого отойти.
Мы пообщались с Биллом, я объяснил ему свое пожелание. Он сразу ответил, что у него на скамейке всегда работает только три человека — он сам и еще два помощника. Я вновь озвучил ему свое требование, и он сказал, что подумает. В итоге мы пришли к общему знаменателю и в момент игры я отвечал за работу с защитниками.
— Питерс приезжал со своим давним помощником Перри Перном. При этом он все два сезона в Екатеринбурге смотрел хоккей из ложи.
— Да, так оно и было. Когда они приехали, то в принципе сразу попали в ситуацию с коронавирусом. Они проходили карантин и не смогли своевременно приступить к работе с командой. Получилось так, что предсезонку пришлось начинать мне и тренеру вратарей Константину Власову. Чуть позже присоединился Герман Титов. Питерс начал работу только спустя неделю после прилета в Екатеринбург. Перн же перед отлетом сделал дома какую-то операцию на ноге и в принципе не мог выходить на лед.
Не могу сказать, почему он смотрел хоккей из ложи. Может быть, это было связано с тем, что на скамейке уже находился я. Нас уже и так было четверо — я, Питерс, Власов и Титов. Перри сидел наверху с видеооператором и наблюдал за всем со стороны. Во время матча они общались с Питерсом по СМС.
— Забавно. Обычно подобную информацию передают через наушник.
— Наушник был у меня. Но во время матча у нас не было связи по нему с Перном. Он просто писал в перерыве какие-то корректировки, которые нужно внести. Вот такая у них работа была. В основном они работали вдвоем и почти все взяли в свои руки.
— Со стороны звучит, будто у канадской и российской частей штаба не родилась синергия. Вокруг «Автомобилиста» же не первый год ходят разговоры, что легионеры в клубе на особом положении.
— Поиграв в Северной Америке, я почувствовал на себе, какое там отношение к легионерам. С тебя спрос за все и везде! Наверное, главное отличие русского менталитета от североамериканского в том, что русский человек всегда чувствует отношение к себе.
На мой взгляд, у Билла не удалось перестроиться на здешние реалии. Он хотел гнуть свою линию. К сожалению, не получилось.
— С кем из руководства у тренерского штаба был больший контакт — с Гроссом или с Рябковым?
— Со стороны мне казалось, что и Рябков, и Гросс активно участвуют в работе и селекции. Когда ты работаешь в клубе с высокими амбициями и имеешь в составе Голышева, Да Коста, Доуса и Дацюка, то понимаешь, что руководство хочет получить от этой команды. Все работали на результат. Получилось или не получилось — это уже другой разговор. Если говорить про мое общение с Рябковым и Гроссом, то оно не было каким-то особенным и чересчур открытым. В плане работы не было никаких нареканий.
В моей молодости был один тренер, который рассказал очень хорошую историю. Однажды его вызвало руководство и начало отчитывать за результаты. И в какой-то момент руководитель говорит: «Пойми для себя одно: я — начальник, ты — ***** [чудак]. Ты — начальник, я — *****». Не знаю, почему, но у меня эти слова хорошо отложились. И, наверное, в дальнейшем на подкорке засело, что для меня начальник — это чисто руководитель. Ты не можешь вести себя с ним как-то панибратски. Для меня это высшая инстанция, с которой не совсем правильно поддерживать дружеское общение.
— Что повлияло на решение уйти из «Автомобилиста» после года работы с Питерсом?
— Это было не мое решение, у меня заканчивался контракт. Но и был такой момент, когда мы приехали играть в Питер и после первого периода счет был 1:5. Меня это так зацепило, казалось, что это такая несправедливость. После игры высказал все, что думаю по этому поводу. При этом в раздевалке находились Гросс и Рябков. Сказал, что мы не можем играть только в атакующий хоккей — у нас должна быть оборона. На эмоциях сказал все, насколько хватило моего английского. Когда есть баланс между атакой и обороной, то может получиться очень добротная команда. Когда чего-то не хватает, появляются проблемы.
Думаю, это и дало свой отпечаток. Понимаю, что руководители могут думать по-другому. Что это якобы вина физподготовки. Как-то Рябков сказал мне: «Может быть, ребята привыкли к вашей системе подготовки и им не хватает нового толчка». В ответ я привел свои аргументы, не касаемые «физики». Когда мне в конце сезона сказали: «Спасибо за работу, дальше мы не будем продлевать с вами контракт», — я был готов к этому.
— Вас не смущала такая повальная ставка на Коваржа, за которым просто не оказывалось достойного бэкапа?
—Якуб — хороший вратарь и профессионал. Вопросов нет. Но при любом раскладе ни один вратарь не сможет провести весь сезон в одиночку. Это нереально! Да, на тот момент у него не было достойного сменщика. У Коваржа был коллега, при котором он чувствовал себя комфортно. Скажем так, это была команда одного вратаря. На мой взгляд, это одна из причин, которая сыграла злую шутку.
— Как вы, в свое время будучи игроком, оказались в Ярославле?
— Это произошло во время финала первенства регионов в Рыбинске. В какой-то момент подошел наш тренер и сказал, что он общался с тренером из Ярославля, и тот хочет позвать нас на экскурсию к себе. И вот в один из выходных между играми нас повезли туда — показали Дворец спорта, раздевалку, остальную инфраструктуру.
Тогда не было каких-то разговоров, что мы едем туда играть в хоккей. Мы закончили турнир, вернулись домой. И потом через какое-то время нам позвонили и сказали, чтобы мы собирали вещи. Сначала приехали к Геннадию Мыльникову во вторую команду — «Яркинтерком», которая играла в первой лиге.
— Сомневались?
— Вообще нет. Для меня в том возрасте здесь не было никакой перспективы. В то время ведь существовала такая политика, что в основном играли взрослые. Тем более в первой лиге, где играли одни мужики. На тот момент вроде бы подключали Алексея Кривченкова, который был на год старше меня. Причем он играл достаточно много. К нам же отношение было немного другое.
Руководители решили отправить нас в Ярославль. А с нас-то какой спрос был? Сели и поехали. Мы тогда ничего особо не решали. Получилось так, как получилось. Думаю, сделал все правильно.
— В те времена дедовщина была обычным явлением?
— Наверное, дедовщина — не совсем правильное слово. Буквально сегодня обсуждали с парнями проблему поколений. Когда мы приехали в Ярославль, то там тоже была взрослая команда. Если тебе 17, а партнеру 23-24, то ты относился к нему как к взрослому человеку. На тот момент семь лет считалось большой разницей. Воспитание было совсем другим. Сейчас эти границы стерлись.
Тот же Тарасенко для меня был человеком, которого я называл на «вы». Мы не общались с ним так, как сейчас. И так было везде. Тебя воспитывал не главный тренер, а взрослые хоккеисты. Они учили тебя жить в коллективе. Раньше ты не мог назвать какого-то хоккеиста по прозвищу. Даже подумать было не нельзя о том, чтобы сказать: «Привет, Тарас». Теперь 18-летний пацан может подойти к 30-летнему и крикнуть: «Эй, слышь!»
— Тарасенко не взял над вами шефство?
— Нет, такого не было. Мы приехали щенками, а они были уже мастеровитыми игроками. Но они очень активно участвовали в нашем воспитании.
— Вспомните свою первую встречу с легендарным тренером Сергеем Николаевым.
— После того как мы отыграли за «Яринтерком», нас достаточно быстро позвали на тренировку с основой. Надеюсь, я не копирую его поведение, но он сразу показался мне таким суровым, требовательным и справедливым тренером. Когда приехал в Ярославль, то даже не знал, кто это. Он мог наговорить тебе столько, что ты либо это переваривал и выдерживал, либо нет и заканчивал с хоккеем.
— Его стендапы на всю жизнь отложились в памяти?
— Да. У него все фразы 18+, и все он переносил на тебя. Потом думаешь: «Ну нет же, это все не так». А он: «Нет, ты вот такой». Помню, как на нашей первой предсезонке он крикнул: «Вы ******* сибирские, вылезли из-под елок».
Еще помню случай, который случился во время одной из первых игр за «Торпедо». Сидишь в запасе, там во дворце +3 градуса, вся лавка в дыму, а матч идет. Подходит он ко мне злой и говорит: «Ты чего скулами водишь? Давай иди разминайся». Один раз назвал меня: «Эй, ты, угрюмо-сосредоточенный!»
На самом деле люди, прошедшие его школу, двигались дальше и чего-то добивались. Для молодого игрока это очень трудная психологическая школа. Хотя многие после нее и заканчивали. Причем не потому, что не умели играть в хоккей. Он просто говорил: «У тебя фамилия нехоккейная!» И после этого тебя зарубали. Про себя в такие моменты думал: «Ну как так можно?»
— У вас есть какая-то любимая байка, связанная с ним?
— Любимой нет. Опять же, это вся такая пошлятина. Только он мог в поездке остановить автобус и попросить Владимира Леонидовича Пискунова, царствие ему небесное, зайти в магазин и купить кассету с порнухой. Говорил: «Давайте посмотрим краткие эпизоды нашей игры». И это было сплошь и рядом. Просто все на одну и ту же тему.
Сеич любил говорить: «Вы пока перелазили через жену, все позаканчивали. Безногие, приезжаете на базу, опять нажираетесь этой сметаны. Вас потом днем с огнем не сыщешь». Я раньше-то вообще не понимал, при чем тут вообще сметана? «Ну вроде кормят нас ей, вроде все нормально».
Однажды во время командного собрания записали его речь на диктофон. Пришли в комнату отдыха на базе, где он устраивал разборы, и включили диктофон на плеере. Потом все ребята, вплоть до Красоткина, ходили и просили дать им ЭТУ кассету. Потом включали, слушали и смеялись.
— Он бы оценил ваши новогодние костюмы?
— Думаю, оценил бы. Но потом отчихвостил бы всех. Причем жестко. Он бы надел его без проблем, но потом постоянно бы припоминал.
В то время было другое воспитание. Однако сейчас — это вау, это круто! Мне очень много кто писал, звонил и говорил: «Вы вообще красавцы!» Пресс-служба сделала такой шаг. Ребята —молодцы! Наверное, в следующем году клубы продолжат удивлять, кто во что горазд. Думаю, это были еще цветочки. Уверен, будет очень много сюрпризов.
— До сих пор живете в Ярославле?
— Да, в основном там. Там у меня дом и семья. Здесь остались родители и сестра. Сейчас второй год восполняем упущенное.
— Вы не так давно стали дедушкой. Мир после этого не перевернулся?
— Честно, нет. Мне не важно, молодой я дедушка или старый. Рад, что дочка стала мамой. Она родила внука в сентябре, а первый раз я увидел его только, когда мы недавно летали на выезд в Хабаровск. Клевый чувак! Постоянно хохочет, улыбается. Испытал положительные эмоции.
— Ваша дочь Кристен выступала за сборную США по художественной гимнастике на Олимпиаде в Рио. Как она туда попала? Вы ведь провели в Америке не так много времени.
— Она родилась в США, но в 2000 году мы вернулись в Россию. В школу и в садик пошла уже здесь. Сначала она занималась в Москве, чуть позже мы переехали обратно в Ярославль и пошли в местную школу.
При этом в сборную России попасть никак не удавалось. Но потом появилась возможность поехать с московской командой на международные соревнования в Америку. И уже там мы пообщались с одним тренером из Нью-Йорка, который узнал, что у нее есть американский паспорт и что она может принимать участие в национальных соревнованиях. Понимали, что в России особо ловить нечего. Поэтому приняли решение уехать.
В США тоже было тяжело. Кристен пошла там в школу без языка, без ничего. Пришлось пройти и через это. При этом там тоже нужно было доказать, что она — это она. Как и везде, там есть свои воспитанницы, которых вели из года в год. Она не могла приехать и сказать: «Вот я такая. Возьмите меня!» Не знаю, как она с этим совладала. Тем не менее своей работоспособностью прошла и доказала, что она достойна. Я ей очень горжусь.
— Многие отцы-хоккеисты запрещают своим дочерям встречаться с хоккеистами. Как отреагировали, когда Кристен познакомила вас с Кириллом Слепцом?
— Это вообще стереотип! Это ведь ее жизнь. Я всегда мог высказать свое мнение. Но это ее выбор, и ей с ним жить. Всегда желаю им только всего самого наилучшего. Не лезу в ее личную жизнь. Я нормально отношусь и к Кириллу, и к выбору Кристен.
— Он вас не использует летом как тренера по развитию?
— Честно говоря, очень хочется, чтобы он использовал меня. Но это его выбор. Мы как-то попробовали пару лет назад. Однако ничего из этого не получилось. Если ему нужна будет помощь, то всегда помогу. А так, не лезу в его карьеру.
Не сторонник таких вещей. В свое время мне тоже не нравилось, когда кто-то лез ко мне с помощью. Кирилл — талантливый хоккеист, у которого есть все данные. Просто нужно как-то правильно их использовать.
— Как в свое время узнали, что вас задрафтовал «Бостон»?
— Вообще не имел об этом представления. Получилось так, что меня вызвали на Турнир четырех наций, который считался подготовительным перед МЧМ. Съездили, сыграли. Однако тогда было очень много кандидатов в сборную.
Я не попал в состав и в итоге вместо МЧМ поехал с «Торпедо» в Америку, где мы играли чуть ли не со студенческими командами. После этого турне в Ярославль спустя какое-то время прилетел Марк Гандлер. Меня вызвали наверх, предложили пообщаться с ним. Мы поговорили, подписали контракт, и спустя два-три месяца он сообщил, что меня поставили на драфт.
— Вы ведь довольно рано уехали. Уже на второй год после драфта.
— Агент сказал, что пора. Мне было всего 20 лет. Возможно, где-то в подсознании и жалею, что не остался. Тем более на следующий год «Локомотив» при Петре Ильиче Воробьеве стал чемпионом. Потом сидел и скрипел зубами.
Хотя Воробьев давал мне возможность передумать. «Если уезжаешь, то уезжаешь. Я тогда не буду на тебя рассчитывать. Если остаешься, то приезжаешь на предсезонку и завоевываешь место в составе». Но что я мог в таком возрасте сказать поперек агенту? Тогда прошло всего два года с того момента, как я уехал от мамы.
— Где-то читал, что вас подняли из «Провиденса» в основу после первого матча в АХЛ.
— Помню только, что это были домашние игры, и я поначалу не играл. Тренер сказал: «Посиди, посмотри. Выставочные матчи и игры в лагере новичков — это одно. Регулярка — это другое». Первые несколько матчей точно смотрел с трибун.
Потом как-то сыграли игру за «Провиденс». На следующий день выхожу на раскатку, а меня подзывают к тренеру и говорят: «Раздевайся, поедешь играть за основу». Для меня это все было как в тумане. Даже не знал, куда ехать. Тогда же не было никаких навигаторов. Мне просто дали какую-то бумажную карту. «На! Езжай!»
Доехал до гостиницы днем и практически до вечера пролежал с трясучкой. Дебютный матч мы проиграли, но до сих пор есть ощущение, что это было не со мной.
— Гол в ворота «Оттавы» — самый запоминающийся момент игровой карьеры?
— Это очень запоминающийся момент. Наверняка видео где-то можно найти в интернете, но у меня не получилось. Было вбрасывание в чужой зоне, которое выиграл Адам Оутс. Он отыграл шайбу мне, я просто двинулся по синей линии и бросил с кистей. По-моему, там вообще случился рикошет от защитника «Оттавы». Даже если бы сейчас забил такой гол, то не понял бы, что происходит.
У меня не было никакой особенной радости. Забил гол, вскинул руки, и ко мне все подбежали. Сейчас смотришь, что после первой шайбы в НХЛ люди через голову кувыркаются. У меня такого не было. Наверное, это и сыграло со мной злую шутку в «Бостоне». Я сам по себе не самый эмоциональный человек. А им нужно было шоу. Не показал той радости, за счет которой они могли бы как-то начать меня раскручивать.
Хотя после этой игры мы летели домой, и в самолете ко мне подошел Стив Каспер, сказал: «Молодец! Работай в том же духе. Двигайся дальше». Потом сыграли еще один матч, и с этими словами я поехал в фарм-клуб, из которого больше не возвращался.
— И все-таки, что у вас не получилось в Северной Америке?
— Я не любитель сваливать на кого-то. Пытаюсь копаться прежде всего в себе. Мне кажется, все дело в моей физиогномике. Я просто не показываю свои эмоции. В «Бостоне», видимо, хотели, чтобы из этого гола я устроил какое-то шоу. Сейчас понимаю, как это работает. Тогда же этого понимания не хватало.
Не знаю, с чем это связано. Возможно, какая-то детская психологическая травма. Наверное, это та самая черта, которая придавливает меня по ходу моей карьеры. Но мне хочется с этим как-то бороться. И сейчас я стараюсь работать над этим.
— Те «Брюинз» образца 1997 года выдали один из худших сезонов в истории клуба. Но многие из той команды нашли себя в тренерском цеху и менеджменте: Рик Токетт, Адам Оутс, Питер Лавиолетт и другие.. С кем-нибудь поддерживаете контакт?
— Нет, я ведь сыграл с ними всего три матча. Тогда смотрел на них как на иконы.
Когда приехал в «Провиденс», то Лавиолетт был еще действующим игроком, и первый сезон мы отыграли вместе. Но на тот момент он уже, по сути, был играющим тренером. После того сезона закончил и уехал работать главным тренером в Ист Кост, где сразу же стал чемпионом. Чуть позже Питер вернулся в «Провиденс», но уже в роли главного тренера, когда я проводил третий год в системе «Бостона». И именно в той регулярке у меня совсем все не заладилось. Может быть, это было просто стечением обстоятельств.
В первый год я достаточно достойно отыграл в АХЛ, набрал приличное количество очков, имел лучший «плюс-минус» среди защитников. На второй год сменился тренер, и команду возглавил тот, про кого я вообще не хочу говорить (речь идет о Томе Макви. — Прим. «СЭ»). А на третий год появился Лавиолетт, который дал мне сыграть всего одну игру. Но я знаю, зачем он это сделал — чтобы потом меня можно было обменять в «Лас-Вегас». АХЛ на тот момент была очень добротной лигой, где играли ребята, которые закончили с НХЛ. Но меня поменяли в ИХЛ (Интернациональная хоккейная лига). Хотя агент говорил, что меня могут обменять в другой клуб НХЛ.
Возможно, у Лавиолетта были какие-то старые обиды. Но его карьера очень достойная. Он становился чемпионом в первый же год в Ист Косте, затем сделал то же самое в АХЛ с «Провиденсом» и взял Кубок Колдера, а дальше попал в НХЛ и выиграл Кубок Стэнли. В этом плане могу только порадоваться за него, каким бы человеком он ни был.
А если говорить про других парней, то в «Бостоне» играл Билл Армстронг, который сейчас работает генменеджером «Аризоны». Мы с ним общались и переписывались несколько раз. Где-то пару лет назад он предлагал мне поработать клубным скаутом по России и Европе. Но я сказал, что работаю тренером. Он все понял.
— Вы играли в «Провиденсе» с голкипером Джоном Грэмом. В свое время его регулярно забирали из омских вытрезвителей.
— Да, там можно много историй рассказать. Для меня было странно, когда после тренировки, которая заканчивалась в 13.00, ребята сразу же ехали в стрип-клуб. Причем там не было сразу какой-то безумной пьянки. Люди ездили туда на обед, чисто покушать.
— Неплохой бизнес-ланч.
— И всегда начинали с простого обеда, а дальше все перерастало в какие-то дикие тусовки. Такое точно было. Не буду скрывать: Грэм — очень странный и своеобразный парень.
— С вами же еще играли два головореза — Кевин Сойер и Андре Руа.
— Если ты выходишь с ними на лед, то это два страшных человека. Если собрался драться с ними, то можно карьеру закончить. Но в жизни они абсолютно другие.
Сойер так вообще был душкой, как и многие тафгаи. Он одинаково относился и к канадцам, и к американцам, и к россиянам, и к европейцам. Абсолютно всегда всем помогал и шел навстречу. По нему даже и не скажешь, что, надевая хоккейную форму, человек на льду мог просто изувечить другого. Даже сейчас подписан на него в соцсетях и вижу, насколько он классный семьянин.
Руа был более взрывной. Это можно было понять даже по отношению в раздевалке. Постоянно шутил. Он ведь канадский француз, а это вообще отдельная история — это не просто канадец. Никогда не знал, что у него в голове происходило. В «Сибири» тоже есть такой парень — Тревор Мерфи. Думаю, Руа был самым безбашенным из той команды. И шутки у него были такие, которые за столом не расскажешь, — грязь абсолютная.
— Мерфи до сих пор трудный ребенок?
— Он очень эмоциональный и импульсивный. Да, с ним приходится нелегко. Особенно на скамейке. Но Тревор слишком часто заводится на судей. И арбитры об этом знают — в любой момент могут использовать этот факт против него. Он уже на таком крючке, что лучше лишний раз промолчать. Любое чересчур активное действие с его стороны наказывается.
Мы с ним постоянно разговариваем после удалений. Объясняем, что так делать не стоит. А он постоянно говорит: «Да как так? Я ничего не делал. Они предвзято относятся к иностранцам». Я ему говорю: «Просто успокойся и не обращай на них внимания. Делай свою работу. Направь эмоции в другое русло».
— Если бы не оборонительные навыки, он бы играл на уровне топ-4 в НХЛ?
— Сто процентов! И мы с ним очень много общаемся по поводу игры в обороне. Особенно после того, как во время игры во Владивостоке его пришлось посадить на скамейку. Да, в атакующих действиях с ним мало кто сравнится в КХЛ. Если он будет еще и обороняться, то его цена вырастет в разы.
— Когда вы приходили в «Сибирь», то вас анонсировали как тренера по физподготовке. Сейчас же вы указаны на сайте как ассистент главного тренера.
— Многие люди не поняли разницу этого изменения. Но для меня это важно. Должность тренера по ОФП — это зачастую якорь, который держит человека на одном месте и не дает развиваться дальше. На этой должности нет развития. Тем более что я занимаюсь преимущественно другими вещами. Хочется двигаться вперед. Здорово, что руководство пошло мне навстречу.
— Не так давно тренер «Торпедо» по физподготовке Филипп Арзамасов запустил дискуссию относительного того, что двухмесячные сборы — это прошлый век и фикция, на которой нельзя проехать весь сезон.
— Полностью согласен. За два месяца можно набрать и потерять форму. Те нагрузки, которые давались раньше — эти постоянные бега, непонятные штанги, прыжки через барьеры, — это же ужас! Это реально несло травматизм! Сейчас все идет к тому, чтобы как раз минимизировать его. Можно набрать форму и другими способами. Теперь многое поменялось. Многие ребята нанимают себе тренеров и тренируются сами.
Невозможно за два месяца заложить фундамент на десять месяцев вперед. Это нереально! Самое оптимальное — вести команду в течение всего сезона, правильно поддерживая физическое состояние. Самая лучшая тренировка — это игра. Поэтому два месяца сборов — это прошлый век.
— Аэробный фундамент — это миф?
— Нет, это совсем другое. Аэробная работа — это самое первое, что теряет хоккеист за время отпуска, это основа. Если у тебя нет аэробной базы, анаэробная и силовая работа не имеют смысла. В чем она заключается? Это твое восстановление. Если этот фундамент есть, то восстановление будет происходить намного быстрее. В этом и смысл. Если ты летом бегаешь и крутишь велосипед, это будет огромным плюсом.
Ты можешь не заниматься анаэробной работой летом — в этом нет никакого смысла. Я и сам так делаю. Летом нужно тренироваться так, как ты будешь работать на предсезонке. Ты приходишь на предсезонку и у тебя через две недели начинается яма, потому что организм не железный — он начинает отталкивать и отрицать эту работу. В итоге ты начинаешь чемпионат, а у тебя что-то не ладится.
Когда хоккеист занимается летом, он должен понимать, что он делает. А не просто приходить в зал и слепо делать то, что скажет тренер. Я видел пример, когда тренеры до начала сборов начинали издеваться над игроками. Лучше заняться аэробной работой и чуть позже накладывать на нее все остальное.
— Вы отказались от спартанских нагрузок в паузы? Раньше запрячь команду в перерыв на Евротур было распространенным явлением.
— В России еще остались специалисты, которые этим пользуются. Они пытаются выехать на так называемой суперкомпенсации. Сейчас ведь даже пауз как таковых нет. Да, был единственный перерыв в декабре, в который мы чуть-чуть поработали. Но это было без каких-либо переусердствований. Ты ведь понимаешь, что 68 игр — просто сумасшедший график. И при нем твоя задача — быстрее и правильно восстановить команду.
— У кого из ваших бывших тренеров была самая современная предсезонка?
— Наверное, у Сергея Михалева. У него не было никаких бегов — более европейская предсезонка. У остальных все было по старой школе.
— А самая неприятная предсезонка?
— В «Спартаке» у Шепелева и Соловьева. У них был очень своеобразный тандем. Причем даже не знаю, кто там больше рулил. У них мы очень много бегали. Правда, не знаю, что это в конечном счете давало. Наверное, это развивало не столько выносливость, сколько характер.
Вообще, Шепелев — единственный тренер, который смог меня как-то прочитать и понять. Ему было без разницы, как я смотрю на него или кого-то другого. Он видел во мне чисто игрока, который мог выполнять определенную работу. Это сейчас многие до сих пор говорят: «Вот у тебя взгляд какой-то страшный, как у демона». Я вообще не демон. Просто такой, какой есть.
Я всегда был трудоголиком. Были ребята, которые могли позволить себе схалявить, а я никогда этого не делал. Сейчас уже анализирую — вот они и по сборной поиграли, и на Олимпиаду ездили, а я все делал и ничего не добился.
— Ларионов сейчас ввел в КХЛ тренд на здоровое питание. Какие продукты под запретом в «Сибири»?
— В «Сибири» под запретом только неоправданные удаления. В плане питания от меня нет никаких ограничений. Знаю, что у некоторых ребят есть свои нутрициологи. И это радует. В этом плане они молодцы.
— Сколько сезонов нужно Дмитрию Овчинникову, чтобы окончательно «обрасти мясом»? Можно ли этот скачок сделать за одно лето?
— Сто процентов возможно. Это все зависит от его желания. Когда приехал в Северную Америку, «Бостон» задрафтовал Джо Торнтона. На тот момент у него рост был под 190 см. Но он был таким тощим, как палка!
Он прошел лагерь новичков и потом уехал обратно в юниорскую лигу. На следующий год вернулся, и я не поверил глазам — там просто был другой человек! Он нереально оброс мышцами. Самое главное — желание хоккеиста. Если он захочет, то обрастет.
— Кто в «Сибири» идеальный атлет?
— Таких очень много. Чесалин, Соловьев, Яковлев, Коротков, Шашков — это те, у кого прям все совпадает. Но есть и те, кто в этом плане разочаровывает. Отношение некоторых ребят к себе откровенно расстраивает.
— Один из тех, кому срочно нужно прибавлять, — Егор Спиридонов?
— Нет, у Егора в этом плане все в порядке. У него есть все данные. Пока его единственная проблема — это скромность. У меня в бытность игроком была точно такая же проблема. Ему нужно добавить в спортивной злости. У него здоровые ноги, он выглядит как атлет. Молодой праворукий центральный нападающий — он должен играть на уровне КХЛ.
— Все болельщики плюс-минус понимают, на чем строится игра в большинстве. Объясните, что выходит на первый план в меньшинстве?
— Блокшоты и самоотверженность — это два основных компонента. Без них вообще никуда. Третий компонент — это чтение игры. Четвертый — доверие ребятам. На меньшинство нельзя поставить любого игрока. Там должны быть люди, готовые пожертвовать собой. Всегда говорю ребятам: «Посмотрите, кто выходит в меньшинстве в топ-клубах, — Найт, Яшкин, Шипачев. То есть те люди, которые выходят и в большинстве». Почему они играют в меньшинстве? Потому что знают и могут предугадать действия соперника на ход вперед.
Если игрок не делает этого, то это печально и ему нечего делать здесь. Да, он может поймать на себя шайбу. Но ведь на линии броска еще нужно и вовремя оказаться. Чтение игры, ловля шайбы на себя и самоотверженность — самые основные компоненты.
— Чесалин — главный оплот меньшинства «Сибири»? Очень часто бросается в глаза, как он активно жестикулирует руками и «передает соперника» от игрока к игроку.
— Коммуникация на льду — это очень важный момент. Не все пользуются жестикуляцией, но Евгений все делает правильно. Это огромный плюс. А если говорить про столпов, то у нас их достаточно. Есть Пьянов, Шаров, Литовченко, Основин, Коротков, Шашков, Голубев, Сетдиков — то есть еще шесть-восемь нападающих, которым я могу спокойно доверять. Да, не всегда все получается. Но наша работа — улучшать этот компонент, подсказывать ребятам.
— Кривокрасов частенько собирает первую спецбригаду большинства на собрания за пределами льда. У вас подобное практикуется?
— Да, конечно. Разбираем соперника, объясняем, как нужно сыграть в той или иной ситуации, как поставить клюшку, как развернуть конек. Если есть какие-то ошибки, то стараемся разбирать их больше в индивидуальном порядке. Это обычный процесс перед каждой игрой: сначала собираемся спецбригадами, потом идет общекомандное собрание.
— Большинство, как творческий и контролируемый процесс, часто считают площадкой для дискуссии тренера с игроками. В меньшинстве места демократии и выражения мнения меньше?
— Здесь может быть очень маленький диапазон для предложений со стороны игроков. Игра в атаке — это импровизация. Ты можешь творить там все что угодно. Игра в обороне — это строгость и схемы, которых все должны придерживаться. Импровизация здесь уже чревата последствиями.
Да, иногда игроки предлагают те или иные ходы. Но зачастую понимаешь, что это ни к чему не приведет. Как правило, придерживаемся одной схемы. Но если брать плей-офф, то там нужно быть гибче — будем досконально разбирать соперника и максимально усложнять ему жизнь.
Такой вопрос. Почему, когда ты не пропустил гол в меньшинстве, то никто не считает это каким-то достижением, а если пропускаешь, то все расстраиваются? Но если не забил в большинстве — бывает, а забил — все в восторге? Игра в обороне — не самое благодарное дело. В атаке, да: ты забил — ты король. Даже если сделал это в формате «5 на 4».
— Одна из отличительных особенностей меньшинства «Сибири» — огромное количество контратак с места отбора/подбора и частенько вытекающие из них голы. Можно ли наиграть такие выпады или это чисто ситуативные моменты?
— Мы играли по этой схеме и в прошлом году, и она приносила результат. Когда мы впервые собрались летом, то сразу объяснил ребятам: «Правильные действия в обороне дают возможность для проведения хорошей контратаки. Для вас это будет как бонус».
И при нашем построении такие возможности возникают достаточно часто. Да, зачастую это рискованно. Но с прямых атак в этом сезоне «Сибирь» пропустила всего два-три гола. По крайней мере, имея таких нападающих, как Шашков и Коротков, мы куда чаще забрасываем.
Постоянные атаки в меньшинстве — это не самоцель. Как тренер, поменял бы все 10 забитых голов вчетвером на возможность «скрутить» такое же количество пропущенных шайб. Часто повторяю: «Если вы чувствуете уверенность, то вам никто не запрещает бежать в контратаку. Это ваше право». Наша задача в первую очередь — не пропустить. Но если человек видит, что может создать момент, то почему бы этим не воспользоваться?
— Визуально Коротков — один из самых быстрых нападающих лиги?
— Думаю, да. Назвал бы Никиту быстрым и техничным.
— Кто в нынешней «Сибири» мог бы посоревноваться с ним в скорости?
— Если брать какую-то короткую дистанцию, то Яковлев. Он очень сильно добавил в этом сезоне.
— Кривокрасов говорил, что видит тренерский потенциал в Беке. В ком вы видите подобные задатки?
— Сложно сказать. Я понимаю, что имел в виду Сергей. Тэйлор — очень грамотный игрок. Мы очень много с ним общаемся. Мне интересно говорить с ним просто даже для своего обогащения. А если говорить про защитников, то мне сложно кого-то назвать.
— У кого в плане подсказок не закрывается рот?
— Мерфи!
— Мне тяжело представить его тренером.
— Они с Беком реально грамотные ребята. Еще могу выделить Ника Шора. Просто в них это заложено с детства. В Канаде совершенно другая школа. Будем честны: понимание игры у них на уровень выше, чем у многих ребят.
Если бы тот же Тревор играл в хоккей настолько, насколько он его знает, то он был бы просто топовым защитником. Но он в силу своей ветрености не всегда это показывает. Я очень многое почерпнул для себя в плане хоккейных знаний у Питерса. Каким бы он ни был, до работы с Биллом я не знал многих вещей.
— После Северной Америки свободно говорите на английском?
— Нет, конечно. Работая с Питерсом, подтянул его в плане хоккейных терминов. Когда ты не общаешься, то навык теряется. Стараюсь поддерживать английский язык в общении с легионерами. Но хотелось бы говорить лучше.
— Что в этом сезоне не пошло у Вадима Кудако?
— Его подвели травмы. После них все пошло не так. Как тренер могу сказать: ну не может защитник так себя беречь. Понимаю, что его беспокоили повреждения, но так тоже нельзя. Ты должен жертвовать собой ради команды. А когда ты себя бережешь и сосредоточен только на атаке, это не дело. В команде не может быть больше двух-трех атакующих защитников — кто-то должен обороняться.
— Мне не совсем понятно, на какую роль в «Сибирь» брали Алексея Соловьева. В Чехии он был атакующим защитником и частенько оказывался в роли завершителя в большинстве. У вас же розыгрыш не заточен на большое количество бросков от защитников.
— Мы всю предсезонку наигрывали его в большинстве, потому что у нас уезжал Мерфи. Мне сложно оценить его прошлую карьеру, потому что в России ее как таковой не было. Он ведь практически не играл в «Авангарде». В идеале он должен был заменить Йокипакку. Но, видимо, ему поначалу не хватило психологической уверенности.
Ему достаточно много давали играть в начале. Однако у Алексея было много ошибок, которые шли именно от какой-то скованности. То ли он был зажат, то ли боялся ошибиться. Но потом он вышел на неплохой уровень, который позволил нам использовать его в меньшинстве. Если не идет в большинстве, то нужно искать что-то другое. Сейчас его самоотверженность — очень ценный показатель. Иногда ты берешь человека на одну роль, а он раскрывается в другой.
— Вы ведь и с нападающими много работаете индивидуально. Тот же Коротков рассказывал, что забил во Владивостоке после одного из ваших советов.
— Пытаюсь подсказывать все, что вижу с лавки. Для меня было удивлением, как Никита может не использовать такой бросок. Зачем искать эту лишнюю передачу, если ты сам можешь завершать?
Сказал ему: «На твоем месте я бы бросал куда чаще. Если есть возможность — лучше брось».
Бросок редко может стать ошибкой, а вот при передаче куда больше вероятность ошибиться. В игре с «Адмиралом» у него было два момента, и вот со второго-третьего броска он забил. Вот почему он не делает так каждую игру? Неужели нужно каждый день повторять это?
Так же и с Никитой Шашковым. У него такой же убойный бросок. Но он почему-то стесняется лишний раз его использовать. Я не учу их обыгрывать кого-то. Но вот эти моменты стараюсь донести до них. И когда ты видишь результат своего подсказа, то становится приятно.
— Кто из нынешних защитников «Сибири» похож на вас по игровому стилю?
— По молодости я любил подключаться к атакам. Но потом по мере взросления начал подстраиваться под другие требования. Наверное, назову Егора Аланова и Никиту Ефремова.
— Илья Морозов не играет на свой потенциал?
— Это вообще уникальный хоккеист! Его потенциал раскрывается тогда, когда его кто-нибудь расколет в начале игры. Потом у него просыпается злость, и он начинает играть на свои 99 процентов.
У него огромный потенциал, и он доказывает это второй год подряд. Получает много игрового времени, имеет лучший «плюс/минус» в команде. Но вот это слишком спокойное состояние мешает ему.
— Тот же Кривокрасов очень бурно празднует голы на скамейке. Мартемьянов зачастую дает волю эмоциям в раздевалке. Вы когда-нибудь взрываетесь?
— У меня был опыт еще при работе в Нижнем Тагиле у Владимира Голубовича, когда я очень бурно отреагировал на один эпизод при игре в большинстве. И потом в раздевалке он сказал мне: «На скамейке я — главный тренер. Только я могу высказывать свое мнение». Я и это запомнил глубоко и надолго.
В принципе смотрю со стороны на многих тренеров КХЛ и не вижу, чтобы кто-то слишком эмоционально реагировал. Таких единицы. Многие просто сожмут кулачок и обойдутся без всяких объятий. Я реально радуюсь нашим голам. Но этого не видно на камеру. Тем более у меня почти всегда руки в карманах. Ну как голам и победам можно не радоваться? Просто не бегу обниматься с главным тренером. Я очень терпеливый человек. Меня очень сложно вывести из себя. Но если меня все-таки вывести, то последствия могут быть плачевными.
Поэтому стараюсь контролировать свои эмоции. Это главный тренер может после игры выплеснуть свои эмоции и наорать на кого-то. Ты такого сделать не можешь. Хотя и не знаю, как бы вел себя на месте Мартемьянова. Стараюсь работать над этим. Например, сегодня первый раз в жизни даю такое большое интервью. Надеюсь, с вашей помощью начну становиться более открытым, сделаю шаг в этом направлении.
— Вы стремитесь стать главным тренером?
— Мне кажется, любой нормальный тренер со временем хочет стать главным. Если представится такая возможность, то постараюсь воспользоваться ей по максимуму. Но добиваться этого какими-то окольными способами не собираюсь.