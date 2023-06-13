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Сегодня, 14:10

Клуб КХЛ решил кинуть своего капитана. «Хитрость» будет стоить «Амуру» полной потери имиджа

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист «Амура» Иван Николишин
Иван Николишин.
Фото ХК «Амур»
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Лучшему бомбардиру хабаровчан Ивану Николишину отказываются оплачивать операцию.

«Амур» в это межсезонье декларирует смену имиджа, в клубе постоянно подчеркивают, что к управлению пришли серьезные люди, которые будут работать иначе. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не совсем так.

Нападающий Иван Николишин находится в статусе ограниченного свободного агента, он получил квалификацию от хабаровчан и, несмотря на то что условия более или менее устраивают игрока, не торопится подписывать соглашение. Дело в том, что в «Амуре» по-прежнему не умеют держать слово. Опять обманывают.

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Николишин провел замечательный сезон в «Амуре». Наконец-то хоккеист вырвался на серьезный уровень и показал, что раньше у него не получалось в КХЛ по разным причинам, не связанным с хоккеем. Не шло в «Северстали», тяжело было в «Куньлуне» (хотя он стал третьим по результативности в клубе), но переход в «Амур» полностью раскрыл его потенциал. В прошлом сезоне он стал настоящим лидером команды, был избран ее капитаном.

Иван набрал 42 (17+25) очка, показав активную, креативную, нацеленную на ворота игру. Раньше проблема Николишина была в том, что его зачем-то постоянно сравнивали с отцом — Андреем Николишиным, но последние два года об этом и не вспоминают. Иван сам по себе довольно интересный хоккеист. Слышал, что нападающий был готов остаться в Хабаровске и «Амур» рад был видеть игрока в своих рядах. Но опять вмешалась некомпетентность менеджеров клуба.

Фото ХК «Амур»

Не секрет, что Иван доигрывал прошлый сезон с травмой. После чемпионата он лег на операцию. Правда, пришлось поспорить с руководством. Там настаивали, чтобы он пользовался стандартной страховкой от КХЛ, но Николишина это не устраивало.

Операция сложная, в России нет большой практики по лечению его проблемы, зато есть замечательная клиника в Германии с высоким процентом спортсменов, вернувшихся на свой уровень. Вопрос цены.

«Амур» почему-то не захотел вкладываться в своего игрока, но в итоге клуб договорился с Иваном, что он сам оплатит операцию, а хабаровчане компенсируют затраты. Договорились на словах, что важно. Спустя время Иван сделал операцию, она прошла неплохо, он предоставил все счета в клуб, но в Хабаровске вдруг замолчали.

Фото ХК «Амур»

К счастью, менеджеры хабаровского клуба не стали говорить, что никакого договора не существует, они признают наличие обещаний. Но опять же не собираются платить. Отвечают так: «Подписывай контракт, эта сумма будет включена в новый договор». Но ведь так не делается! Новый контракт — это одно, а компенсация за операцию, которую хабаровчане обещали оплатить, — другое. Иван получил повреждение в матчах за «Амур», он мог бы и раньше уйти на больничный, но продемонстрировал верность клубу, появляясь на площадке в тяжелый для себя и команды момент. А сейчас почему-то должен «включать компенсацию в контракт»?

Так не поступают ни в одном серьезном клубе КХЛ. Могут быть разные варианты, но если уже договорились, то надо выполнять обещание. Договоренность была такая: Иван лечится за свой счет, предоставляет документы и ему оплачивают операцию. Про подписание нового контракта речи не шло — это совсем другая тема.

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И так у «Амура» постоянно. На словах декларируют серьезность своих намерений, а на деле получается, что эта организация как осталась позади всех, так и продолжает там плестись. За последние годы сделано все для уничтожения репутации клуба. Два года назад хоккеистов обязали добираться до Хабаровска за свой счет, отказавшись компенсировать затраты на перелет. Была история с Владимиром Воробьевым: тренера уволили и вдруг не захотели платить компенсацию, которая была в контракте. Теперь новый случай, с Иваном.

Так что все изменения в руководстве, приобретения игроков, какие-то задачи не стоят ничего. Внутри клуба все осталось по-прежнему. Не связывайтесь с «Амуром», раз они так поступают даже с лучшими игроками.

Иван Николишин
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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