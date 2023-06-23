«Не хочу никого обижать и предавать». Звездный новичок «Салавата» — о карьере, жизни и семье

Интервью Александра Шарова.

Минувший сезон стал лучшим в карьере нападающего Александра Шарова: он забил 29 голов в регулярном чемпионате и побил рекорд «Сибири». Борьбу за Шарова весной выиграл «Салават Юлаев», подписавший контракт с Александром на два года. В интервью «СЭ» нападающий рассказал о том, почему выбрал уфимский клуб, что не получилось у «Сибири» в плей-офф, а также о том, как сохранить отношения в браке и избежать соблазнов.

Готов играть в центре и на фланге

— Как у тебя проходит отпуск? Проще ли из-за того, что заранее определился с командой?

— Конечно, проще. Как только мы вылетели из плей-офф с «Сибирью», у меня был очень сложный месяц, потому что я как раз выбирал команду. А когда уже определился, выдохнул и начал просто расписывать свой план подготовки и все свои ближайшие дела, мне стало гораздо спокойнее. Сейчас начинаю готовиться к сезону.

— Ты уже присмотрел жилье в Уфе?

— Я сейчас смотрю разные варианты, знаю парочку жилых кварталов, которые считаются достаточно хорошими и находятся рядом с ареной. Вариантов, конечно, не очень много, но я стараюсь каждый день мониторить, скоро будем уже выбирать.

— У тебя ведь жена из Уфы?

— Она родилась в Уфе, но в раннем возрасте переехала в Москву.

— А ее родители в Уфе живут?

— Родители живут за городом, недалеко от Уфы.

— Этот фактор сказался при выборе клуба?

— Нет, этот фактор вообще не помог в выборе команды, потому что мы каждое лето заезжаем к родственникам. Я выбирал команду исключительно для своего прогресса и будущего.

— Если смотреть по результатам этого сезона, то и «Салават», и «Сибирь» выступили одинаково — вылетели в первом раунде. Почему для тебя уфимский клуб стал предпочтительнее?

— В этом сезоне результат одинаковый, но если смотреть более глобально, то я считаю, что делаю шаг вперед. С «Салаватом» можно добиваться больших высот. Я рассматривал разные варианты, но понял, что Уфа — наиболее подходящий вариант для меня.

— Разговаривали уже с Виктором Козловым? На какой позиции он тебя видит?

— Да, мы общались с Виктором Николаевичем. Он спрашивал меня, на каких позициях я могу играть, как отношусь к роли центра. Я сказал, что я с начала карьеры был центральным нападающим, а на фланге впервые сыграл года четыре назад. Я думаю, что для команды хорошо, когда есть вариативность.

— Свой лучший сезон ты выдал, когда играл именно на фланге. Не будет ли тебе непривычно вновь играть в центре?

— Нет, это вообще никак не влияет. А вдруг я бы выдал еще более хороший сезон, если бы меня в центр перевели? Для меня это не так важно, сейчас такой хоккей, что всем нападающим приходится и в обороне, и в атаке участвовать.

— Навык игры на вбрасываниях надо будет вспомнить.

— Да. Это никогда не было моей сильной стороной, я еще по молодежке набирал чуть больше 40 процентов, но ничего. Надо идти в ногу со временем, развиваться, смотреть разные видео. Все будет зависеть от решения тренера. Я готов играть и в центре, и на фланге.

— Козлов в прошлом сам был крутым центром. Возможно, он сам тебе поможет?

— Мы разговаривали об этом, он сказал, что у него тоже были проблемы со вбрасываниями в свое время. Я думаю, что тренер в любом случае поможет и решит, на какой позиции я буду полезнее.

Фото ХК «Сибирь»

Каждый год лучше предыдущего

— Ты наверняка видел новости о проблемах «Салавата Юлаева» с финансами. Не нервничал из-за этого?

— Нет, я не переживал особо. Мне объяснили всю эту ситуацию еще до подписания контракта и сказали, что проблема в каких-то бумажных делах, а не в отсутствии денег. Думаю, что такой клуб точно не лишится ни спонсоров, ни денег, поэтому я особо не переживал.

— Как ты собираешься преодолеть кризис второго сезона? Нет какого-то опасения по этому поводу?

— У меня вообще никаких опасений нет. Если в целом смотреть на статистику, то каждый год у меня был лучше предыдущего в каких-то компонентах, поэтому я вообще внимания не обращаю. Можно сказать, что сейчас я максимально уверен в себе, знаю, что все получится.

— Многим запомнилось твое трогательное прощание с «Сибирью». Что ты сам испытывал, когда покидал команду?

— Я провел очень много времени в «Сибири», этот клуб дал мне дорогу в КХЛ. Просто хотелось как-то отблагодарить всех, хотя сначала не знал, как это лучше сделать. Мне помогли ребята из пресс-службы и один человек, который там уже не работает. Они накидали разных идей, мы все быстро согласовали. Я надеюсь, что болельщики остались довольны.

— Все говорят, что в Новосибирске особенная атмосфера на хоккее. В чем это заключается?

— Я в КХЛ играл практически все время в «Сибири», поэтому не могу сравнивать со стороны игрока домашней команды, но если мы говорим про трибуны, то все знают, что в Новосибирске особенная атмосфера. Болельщики очень тепло относились ко мне с самого первого дня, поддерживали меня. Могу сказать им только слова благодарности за это. Тяжело было уходить, но я думаю, что люди поймут мой выбор. Даже Кирилл Валерьевич Фастовский сказал, что он понимает и поддерживает мое решение. Это были очень важные слова для меня, потому что Кирилл Валерьевич и дал мне эту дорогу в большой хоккей.

— Я знаю, что в тебе были очень заинтересованы «Автомобилист» и лично Николай Заварухин, с которым ты работал несколько лет. Какой фактор оказался решающим при выборе Уфы?

— В Уфе мне четко дали понять, на какой позиции меня хотят использовать. Если мы посмотрим состав «Автомобилиста», то станет понятно, что первая бригада большинства остается с прошлого сезона, а она была одной из лучших в лиге, поэтому вряд ли они будут ее менять. Вторая бригада выходит на 30 секунд, а я рассчитываю на другое. Я понимал, что в Уфе будет гораздо лучше для меня.

— «Салават» известен как топ-клуб, но сейчас мы видим, что в финал выходят одни и те же команды, а Уфа в этот список не входит. Не настораживает это тебя?

— Не сказал бы, что меня это настораживает, потому что я вижу, что у клуба есть огромные перспективы. Я уже как-то говорил, что на Востоке тяжелее всего было играть с «Салаватом» — очень быстрая и мощная команда. Да, долгое время не получалось — то легионеры уедут, то еще что-то случится, но я все равно вижу перспективы.

Фото ХК «Сибирь»

К Беку вопросов нет

— «Сибирь» первой обеспечила себе место в плей-офф на Востоке, лидировала в конференции, а потом вы опустились до шестого места и проиграли в первом раунде. Что случилось?

— Когда мы вышли на первое место, то слишком рано поверили в себя. У нас был выезд на Дальний Восток, мы сыграли там не так, как хотели. Мне кажется, что мы не были готовы к такому успеху, думали, что если мы идем на первом месте, то следующие матчи будем также выигрывать. Это был хороший урок для нас. А если говорить про плей-офф, то там просто «Авангард» оказался гораздо опытнее нас.

— Можно сказать, что вам не хватило менталитета большого клуба? ЦСКА, например, в плей-офф может вытащить практически любой матч.

— Да, конечно, я думаю, что именно в этом дело. Если говорить о ЦСКА, то люди туда идут для того, чтобы выигрывать кубки, там у них в голове это все вбито. Когда ты приходишь в «Сибирь», то ты хочешь забраться выше, но понимаешь, что это будет какая-то сенсация, потому что у вас нет менталитета победителей. Перед сезоном у ЦСКА и «Сибири» вообще задачи разные, поэтому чего тут говорить.

— Поговаривают, что к Беку в команде было спорное отношение, потому что он эгоистичен, любит брать все на себя. Говорили, что мало кто хочет играть с ним в одном звене. Было что-то такое?

— Я не скажу, что у нас были какие-то проблемы, мы все с ним общались. Да, он эгоистичный, но это было в меру, все понимали, что он набирает много очков. Возможно, он не был бы таким результативным, если бы не его эгоистичность. Мы хорошо общались и понимали, что от нас зависит результат. Наверное, у некоторых игроков было спорное отношение к нему, потому что ему позволяли чуть больше, чем остальным. Но я считаю, что это нормально, потому что человек давал результат. Возможно, кто-то не хотел играть с Беком в одном звене, потому что он больше зациклен на атаку, а это значит, что за ним надо больше отрабатывать в обороне. Лично у меня к нему никаких вопросов нет, я считаю, что это хороший игрок, который правильно себя ведет.

Фото ХК «Сибирь»

— В одном из интервью ты говорил, что большинство «Сибири» хорошо работает, потому что Сергей Кривокрасов прислушивается к игрокам. Такое ведь бывает и в других командах, но далеко не у всех получается так разыгрывать лишнего. Можешь объяснить этот момент подробнее?

— Тренер может быть очень талантливым и грамотным, но на льду все равно все решают игроки. Естественно, успех зависит и от исполнителей. Я не знаю, как в других командах тренируют большинство, но мне очень понравилось, что Кривокрасов сразу сказал: «У нас есть пятерка большинства. У вас может не получаться, могут возникать какие-то проблемы, но я вас не разобью, вы будете играть вместе». Первые игры у нас шли не очень хорошо, но потом мы сыгрались и начали чувствовать друг друга, поэтому все получалось. На моей практике бывало, что после пары неудачных матчей меняли все большинство. В этом году Кривокрасов сказал, чтобы мы думали над розыгрышем все вместе. И тренеры, и игроки получили большое удовольствие от работы, из-за этого у нас вышел хороший результат.

— Получается, что вы приходили пятеркой, смотрели видео и обсуждали все с Кривокрасовым?

— Да, мы садились вместе и смотрели видео. Сергей Владимирович предлагал нам какие-то свои идеи, мы могли согласиться с ним, а могли попросить придумать что-то другое, сами предлагали. Тренер доверял нам, а мы доверяли ему.

— Если ты обратил внимание, то в «Салавате» в прошлом году справа на месте нападающего играл Мухамадуллин.

— Да, я видел. Мне показалось странным, что у «Салавата» обе бригады выходили в три нападающих и в два защитника. Я считаю, что в большинстве должны выходить четыре нападающих и один защитник. Думаю, что там тоже происходили различные разговоры и обсуждения по этому поводу. Наверное, решили, что так будет лучше. Но это было в прошлом году, посмотрим, что будет в этом. Я думаю, что мы будем все вместе общаться и решать.

— Как ты считаешь, какой клуб лучше всего усилился в это межсезонье? Кого можешь отнести к фаворитам уже сейчас?

— К фаворитам я бы отнес, конечно, ЦСКА, потому что они сохранили свой костяк, у которого есть менталитет победителей. «Ак Барс» сейчас тоже на слуху, СКА делает какие-то перестановки. Я буду надеяться, что «Салават Юлаев» в сезоне покажет, что мы лучше всех усилились.

Фото ХК «Сибирь»

В Москве душа радуется

— Недавно был финал Кубка России по футболу. Смотрел?

— Да, я смотрел. Болел за ЦСКА. Здорово, что они выиграли по пенальти.

— Я поражаюсь Акинфееву, который в 37 лет так сохраняет свою форму. Тебя не удивляет это?

— Нет, меня не удивляет, потому что если мы посмотрим на всю карьеру Акинфеева, то увидим, что человек никогда не был замешан в скандалах, о нем всегда хорошо отзываются, он каждый год доказывает, что он большой профессионал. Понятно, что ошибки бывают у всех, но если брать в общем, то он стабильно играет. Думаю, что он лучший вратарь России за последние 15-20 лет.

— Интересно, что судьба трофея решается по пенальти. В финале суперлиги победитель раньше тоже определялся по буллитам. Сейчас удивительно представить, что в хоккее кубок будет разыгран так.

— Да. В футболе раньше тоже было правило «золотого гола», но они же поменяли правила, значит, не понравилось им что-то.

— Как ты адаптировался к жизни в регионе? Насколько сложно было привыкать после Москвы?

— Я бы не сказал, что мне было как-то сложно. Да и Новосибирск — очень хороший город по меркам России. Конечно, своих проблем там тоже навалом, но в целом все хорошо. Когда я переезжал туда, то думал, что я либо закреплюсь в КХЛ, либо всю оставшуюся карьеру проведу в ВХЛ. Я ехал доказывать, поэтому мне было все равно, что это будет за город. С каждым годом мне становилось все комфортнее и комфортнее в Новосибирске, я даже говорил, что могу весь город объехать без навигатора. Я знаю все места, в которых можно хорошо покушать, погулять, попить кофе.

Фото ХК «Сибирь»

— У тебя нет такого чувства, что ты отвык от таких глобальных масштабов, когда приезжаешь в Москву?

— Нет, точно не отвык. У меня душа радуется каждый раз, когда я на выезд в Москву приезжаю. Даже когда по аэропорту мы ходим, то я чувствую, что нахожусь в Москве. Одноклубникам не нравится, что везде очень много людей, все куда-то бегут. А мне прямо становится хорошо, несмотря на все пробки и большие расстояния, которые приходятся преодолевать.

— Насколько отличается менталитет людей в столице и в регионах?

— Я бы сказал, что в регионах люди немного проще. Даже если мы говорим про вкус на одежду и на машины, то в регионах к этому проще относятся. Наверное, в Москве конкуренция среди людей слишком большая, все хотят покрасоваться. Бывает, что после этого приезжаешь в другой город и немного по-другому себя чувствуешь. Но у меня много друзей из Москвы, у которых нет никакой заносчивости, например.

— Если выбирать город для жизни в целом, то какой бы ты выбрал?

— Мне нравится Москва.

Важно не копить негатив

— Сколько лет твоей дочери?

— В августе исполнится годик.

— Можно сказать, что самый сложный этап воспитания ребенка пройден.

— Даже не этап воспитания, а сам факт, что ты 26 лет жил для себя, а теперь так резко пришлось перестраиваться. Сейчас уже максимально кайфуем с ребенком, проводим очень много времени вместе, а в будущем будет еще лучше. Мне кажется, что здесь дело привычки. Ты ведь не можешь подготовиться, что на тебя свалится такая ответственность, а сейчас я уже привык к этому.

— Ты ходил на какие-нибудь курсы? Есть курсы по пеленанию, еще какие-то.

— Нет, не ходил, все сам практиковал, только жена помогала. С этим проблем вообще не было, недели достаточно, чтобы освоиться.

— Главная черта, которая появляется с рождением ребенка, — гипервнимательность. Ты можешь про себя так сказать?

— Я бы не сказал, что у меня есть какая-то гипервнимательность. Просто ты следишь за ребенком и понимаешь, когда ребенок неустойчиво держится, а когда можно расслабиться. Это все само пришло со временем.

Александр Шаров с женой. Фото ХК «Сибирь»

— Ты говорил в интервью, что вы с женой десять лет вместе.

— Да, скоро уже одиннадцать.

— Расскажи, как сохранить отношения на протяжении стольких лет?

— Секрет у каждого свой. Наверное, самое важное, что если мы поругаемся, то мы не уйдем и не ляжем спать, пока не обсудим и не разберем все. Да, кто-то может обижаться, но перед сном мы все обсудим, придем к общему пониманию, а на следующее утро проснемся без какой-то злобы. Важно не копить негатив.

— Всем известно, что хоккеисты пользуются большой популярностью среди женского пола. Ребятам часто пишут в соцсетях девушки с предложением встретиться и провести время вместе. Как удержаться от этих соблазнов?

— Каждый человек сам выбирает, готов он соблазниться или нет. Лично я ставлю семейные ценности выше всего. Я не хочу никого обижать и предавать, я так воспитан.

— Что помогает тебе расслабиться и отвлечься, когда идет череда игр?

— Время с дочкой и женой помогает разгрузиться и не думать о хоккее. Если говорить про алкоголь, то я не любитель этих дел. Понятно, что могу выпить иногда бокал пива, но какой-то зависимости или привычки у меня нет. Еще люблю в приставку поиграть, а вообще, лучший отдых — это смена вида деятельности. Надо просто забывать о хоккее и делать какие-то другие дела.

— Во что на приставке играешь?

— Я обожаю футбол, поэтому играю только в FIFA.

— Вы играете с ребятами из команды?

— Нет, в FIFA мало кто играет из хоккеистов. Сейчас популярны Counter Strike, DOTA, но меня это не очень привлекает. Я играю в футбол по Сети, но не с партнерами по команде. Конечно, с появлением ребенка получается играть гораздо реже, но все равно иногда захожу.