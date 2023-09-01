Мнения пяти авторов хоккейного отдела.

ЦСКА выиграл два последних Кубка Гагарина, но в повторение его успеха никто не верит. Кто же выиграет кубок? Кто станет лучшим бомбардиром? Станет ли звездой СКА суперприобретение армейцев Алекс Гальченюк? И сможет ли Вадим Шипачев побить рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ (для этого ему нужно набрать 55 баллов)?

Мне не нравится возможная концовка сезона, когда все называют два варианта финала. Мол, если не ЦСКА — СКА, то ЦСКА — «Ак Барс». На это закрываю глаза и стараюсь никого не слушать. Слишком быстро меняется жизнь, чтобы прогнозировать следующий плей-офф, а сезон-2019/20 убедил, что никто не может ничего предположить на самом деле.

Но нас ждет столько интересного во время регулярного чемпионата, что это радует гораздо больше. До следующего понедельника состоится 12 матчей, дюжина веселых историй и разных загадок. Каким будет «Авангард» после перестройки? Как ЦСКА решит проблему с отсутствием основного вратаря? Какой будет «Лада»? Что с «Металлургом»? Александр Хохлачев сыграет за «Амур» в Балашихе? Он за 75 миллионов будет действовать в два раза лучше, чем раньше?

Это уже круче, чем любые прогнозы. Но я верю в московское «Динамо», систему Алексея Кудашова и его умение выстроить команду при любых обстоятельствах. То, что случилось в плей-офф год назад, — несчастный случай, убежден в этом. «Металлург» ставлю финалистом потому, что верю во все хорошее. Не хочу, чтобы Андрей Разин загубил свой шанс войти в список элитных тренеров. Он это заслужил, а без него этот список очень грустный.

По традиции буду следить за молодыми ребятами, но мне, например, интересно, как проявят себя выходцы из ВХЛ, хотя у нас в анкете об этом ни слова. Убежден, что разрыв между лигами только в суммах контракта и логистике. Конечно, первые тридцать игроков КХЛ превосходят всех в ВХЛ, но в главной лиге не тридцать человек.

И как не переживать за то, чтобы Сергея Мозякина перегнал добрый и смешливый Вадим Шипачев? Чем быстрее мы забудем (да уже забываем) Мозякина, тем лучше. Шипачев — живой и настоящий, переживает свои плохие игры, словно все пропало. Признаюсь, что лучшего снайпера и лучшего бомбардира написал «от балды», совершенно не анализируя ситуацию. Лишь бы человек, выигравший титул, был хорошим. Так-то я верю в сто очков за сезон Владимира Ткачева, только от него все партнеры ушли. Но если выиграет Степан Никулин, то радости вообще не будет предела. Не вникайте в прогнозы, хоккей и без них прекрасен.

Как и почти все остальные журналисты нашего издания, поставлю на то, что Кубок Гагарина выиграет «Ак Барс». Казанцы очень качественно усилили атаку: Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров и Евгений Свечников прибавились к и без того звездной линии во главе с Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым. Оборонительная линия осталась в прежнем составе — команду покинули лишь не проходившие в состав Хафизуллин и Токранов. Не вызывают вопросов и вратари, причем в предстоящем сезоне ставлю на прогресс Мифтахова и его выход на первые роли.

Соблазн поставить в фавориты ЦСКА велик, но непонятная ситуация с Иваном Федотовым и отсутствие усиления в других линиях (а ведь ушли Сергеев, Ярош, Гуськов и Брюквин) вызывают сомнения в кубковом хет-трике армейцев. СКА, под конец межсезонья взорвавший информационную бомбу подписанием Алекса Гальченюка, выглядит мощнее. Но я не уверен, что Гальченюк станет первой звездой СКА. Все-таки есть Хайруллин и Толчинский. А еще — Никишин в обороне. Но персоналии будут не важны, если армейцы все-таки дотянутся до кубка.

Дмитрий Яшкин покинул СКА, но сдвинуть его с пятака нельзя будет и в матчах против «Ак Барса». А с таким плеймейкером, как Шипачев в большинстве, чешский форвард наверняка набросает как минимум 40 шайб. Сам же Вадим должен превзойти показатель Мозякина уже в предстоящем сезоне. Не самую удачную прошлую регулярку спишем на адаптацию к новому клубу. Все-таки 55 очков Шипачев должен набирать.

По своим скиллам Егор Сучков из «Салавата Юлаева» — один из самых ярких игроков своей команды. При должном доверии тренерского штаба он должен становиться открытием сезона. И даже если не будет набирать очки в каждом матче, яркие финты от него обеспечены.

Верю в Андрея Кареева, которого совершенно несправедливо зачехлили в Уфе. Это будет определяющий сезон для вратаря, блиставшего в Финляндии, но не получившего поддержки в КХЛ. В «Спартаке» Карееву должно быть комфортно, и он наконец-то должен показать свой настоящий уровень. А он очень высок.

ЦСКА два года подряд забирал чемпионство только в седьмом матче финала. Каждый год играть на запредельных усилиях, выжимая из себя максимум, сложно даже такой мощной по своим потенциалу и таланту команде. Запас физических и моральных сил имеет определенный предел и у супергероев. Только по этой причине отдам предпочтение «Ак Барсу», который в отличие от остальных претендентов выглядит сложившимися коллективом с большими звездами и не требует глобального переформатирования.

Отказ СКА от Дмитрия Яшкина выглядит одним из самых странных решений межсезонья. Силового нападающего, настолько здорово сочетающего высокое исполнительское мастерство с грамотным использованием своих природных габаритов, в КХЛ больше нет. Уровень партнеров в Казани у него будет высочайший, поэтому при отсутствии проблем со здоровьем Яшкин способен повторить то, чего добился в минувшем сезоне в составе СКА.

Лучший снайпер прошлого сезона ВХЛ Егор Степанов, перебравшийся в межсезонье из «Югры» в «Северсталь», провел почти два десятка матчей за «Трактор» еще четыре года назад и должен выстрелить в Череповце. Но в моем понимании потенциальным открытием следует считать хоккеиста, только поднявшегося на взрослый уровень. Мегаталантливому Ивану Демидову в СКА при самой серьезной конкуренции в лиге скорее достанутся крохи игрового времени.

Сомневаюсь по многим причинам, что «Торпедо» ждет успешное повторение прошлого сезона. Но лучше места для захода молодому игроку в КХЛ, чем Нижний Новгород, прямо сейчас не вижу. Одаренный защитник Антон Силаев 2006 года рождения понравился своей уверенностью и габаритами на уровне МХЛ в чемпионской «Чайке». Свой шанс в главной команде он получит.

В КХЛ молодого русского защитника таланта Александра Никишина никогда еще не было, поэтому задвинуть его на второй план мог бы только переход в СКА кого-то типа Игоря Шестеркина или Артемия Панарина. Хотя Гальченюк по степени таланта автоматом попадает в список главных звезд лиги, у него даже без недавно закрытого дела с оскорблением полицейских хватает скелетов в шкафу. Парень очень непростой. Но если в СКА сумеют создать для форварда максимально комфортные условия и не дадут ему выпустить наружу своих демонов, то армейская команда получит очень мощное усиление. Точно не слабее Никишина.

В прошлом сезоне «Ак Барс» упустил Кубок Гагарина в седьмой игре финала с ЦСКА. По летней селекции команда Зинэтулы Билялетдинова ближе остальных к тому, чтобы наконец прервать гегемонию московских армейцев. И без того качественный состав усилили Яшкин, Свечников и Жафяров. Билялетдинов взялся за команду с лета и полноценно подготовит игроков к плей-офф. «Ак Барс» — настоящая угроза лиги по подбору игроков и опыту тренерского штаба. Тем более все помнят, что год назад казанцы почти дотянулись до кубка.

Яшкина в «Ак Барсе» не обидят игровым временем. Среди партнеров достаточно распасовщиков высокого класса, которые помогут Дмитрию стать лучшим снайпером регулярки. Однако в споре за лучшего бомбардира выделю лидера «Авангарда» Владимира Ткачева. Форвард не уехал в НХЛ и остался в родном клубе. Ткачев вместе с Ридом Буше — главная надежда омской атаки. Уже на предсезонке заметил, как форварды сыгрались с новичком Райаном Спунером. Ткачев с компанией составят ведущую спецбригаду большинства «Авангарда» — так что проблем с набором очков у Владимира не возникнет.

На «Востоке» традиционно высокие ожидания от «Салавата Юлаева». Уфимцы летом выменяли из «Северстали» одного из сильнейших российских вратарей лиги Александра Самонова. Голкипер с опытом игры на чемпионате мира попал в опалу в СКА, а затем транзитом через Череповец вернулся в клуб с большими задачами. Приход Никиты Зоркина немного омолодил оборону «Салавата». Тем не менее большая нагрузка ляжет на Самонова, который, как видится со стороны, мотивирован и готов вернуться на высокий уровень. Так и до приза лучшему вратарю недалеко.

Приятное впечатление на предсезонке оставила «Северсталь». С приходом Андрея Козырева изменился тактический рисунок, но базовые принципы схожи с теми, которые продвигал Андрей Разин. Череповчане стараются играть в хоккей, дорожат шайбой и отказываются от примитивного «бей — беги». Среди тренеров в зоне риска Александр Завьялов из «Витязя». Специалист впервые в карьере возглавил команду, но состав подмосковного клуба и конкуренция на «Западе» располагают к тому, что тренер столкнется с проблемами. Насколько хватит терпения у руководства — большой вопрос.

«Ак Барс», пожалуй, единственная команда, которая точно стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Казанцы сохранили всех лидеров, за исключением отправившегося покорять «Коламбус» Дмитрия Воронкова, смогли вытащить из СКА этнического татарина Дамира Жафярова и наконец-то вернуть из-за океана Евгения Свечникова, а главное — они вполне органично заменили ангарского работягу Дмитрием Яшкиным, который с позиции атакующего набора выглядит даже интереснее полюбившейся «десятки». Если ЦСКА после двух чемпионств подряд стал еще более сытым, СКА ушел в очередную стилистическую перестройку и играется россыпью игроков, как в солдатики, а «Авангард» принципиально просел по общему уровню мастерства из-за ухода Грицюка, Толчинского и Найта, то казанцы обошлись без потрясений и спокойно сделали свою машину еще мощнее.

Верю, что в новом сезоне мы увидим в СКА во всей красе огромный потенциал Ивана Демидова. Но станет ли сюрпризом, если свои 15-20 очков наберет парень, который считается одним из главных талантов поколения? Для меня — нет. Другое дело — воспитанник магнитогорского хоккея и бывший игрок системы «Трактора» Егор Степанов. В прошлом сезоне праворукий нападающий стал лучшим бомбардиром ВХЛ, играя за «Югру». Казалось, что после удачной командировки в Ханты-Мансийск он должен пойти по пути Никиты Тертышного и вернуться в Челябинск, где Алексей Волков собрал довольно талантливую команду. Однако в итоге уральцам не пригодился еще один чистый снайпер. Зато Степанов оказался ко двору в Череповце, где прекрасно вписался в «Северсталь» Андрея Козырева. И в системе бывшего «тактика» Игоря Ларионова у него будут все шансы, чтобы полностью раскрыть свои атакующие инструменты.

Уверен, что в стартующей регулярке сумеет выбить больше 60 очков Владимир Ткачев, которому в прошлом сезоне не хватило всего одного балла, чтобы преодолеть эту планку. Да, теперь ему и Риду Буше придется учиться жить без Корбэна Найта, забиравшего львиную долю черновой работы в звене. Но и без него субтильный плеймейкер сможет стабильно кормить передачами партнеров — домашний турнир в Омске это наглядно показал. Тем более что с недавних пор в первой спецбригаде «Авангарда» появился еще один классный завершитель в лице Либора Шулака.