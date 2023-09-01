Иван Федотов: биография вратаря ЦСКА и сборной России — хоккей и армия

История лучшего голкипера КХЛ, из-за которого ЦСКА и российская лига могут поссориться с НХЛ и Международной федерацией хоккея.

Иван Федотов

Дата рождения: 28 ноября 1996 года

Место рождения: Лаппеэнранта, Финляндия

Рост: 202 см

Вес: 92 кг

Вид спорта: хоккей.

Амплуа: вратарь.

Клуб: ЦСКА (Москва)

Детство и юность

Федотов имеет финские корни. Его прабабушка и прадедушка по материнской линии жили в Финляндии. Родители Федотова познакомились в Санкт-Петербурге, семья переехала в город в 2000 году. Первые шаги в хоккее российский вратарь делал в школе СКА. Первым тренером Федотова стал известный в прошлом игрок армейцев Игорь Щурков. Иван в раннем возрасте покинул Петербург и отправился в Москву, сначала занимался в школе ЦСКА, затем перешел в «Кристалл» из Электростали.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Начало карьеры и клубы в КХЛ

После «Электростали» Федотов попал в систему нижнекамского «Нефтехимика». В сезоне-2013/14 провел 45 матчей в МХЛ за «Реактор». На профессиональном уровне Федотов дебютировал в сезоне-2014/15. Иван вышел на лед в матче КХЛ 12 декабря 2014 года в Новосибирске, заменив после второго периода игры «Нефтехимика» против «Сибири» Александра Судницина.

Весной 2016 года Федотов был обменян в «Салават Юлаев». Иван выступал в ВХЛ за нефтекамский «Торос», а за главную команду Уфы провел всего четыре матча в КХЛ.

Иван покинул столицу Башкирии в 2019 году в результате обмена между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Федотов несколько матчей провел за «Челмет», однако достаточно быстро был переведен в первую команду. В сезоне КХЛ 2019/20 Иван сыграл 32 матча, в которых отразил 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,10. В сезоне-2020/21 Федотов провел 32 матча и составил достойную конкуренцию первому на тот момент вратарю «Трактора» Роману Виллу.

Федотов покинул «Трактор» летом 2021 года. Челябинцы обменяли вратаря в ЦСКА, получив взамен денежную компенсацию. Федотов стал основным голкипером армейцев, вытеснив из основного состава шведа Адама Рейдеборна. Иван провел 26 матчей в регулярном чемпионате и 22 в Кубке Гагарина. Федотов помог выиграть ЦСКА второй титул в истории КХЛ. По итогам сезона-2021/22 был признан лучшим вратарем лиги.

После завершения контракта с ЦСКА 7 мая 2022 года Федотов подписал контракт на сезон с клубом НХЛ «Филадельфия». Однако голкипер не смог отправиться в Северную Америку из-за прохождения срочной военной службы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России и Олимпийские игры

Федотов в сезоне-2021/22 не сразу стал рассматриваться тренерским штабом сборной России как основной вратарь на Олимпийские игры. Перед этим Иван неудачно сыграл на Кубке Карьяла, однако Алексей Жамнов решил дать воспитаннику СКА еще один шанс на Кубке Первого канала. Федотов уверенно сыграл в трех матчах и в январе 2022 года получил официальный вызов в сборную России для участия в зимних Олимпийских играх-2022.

Федотов провел в составе национальной команды шесть матчей, в которых отразил 94,2% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,61. Вместе со сборной России вратарь стал обладателем серебряных медалей, уступив в финале Финляндии со счетом 1:2. По итогам Игр в Пекине Иван был признан самым ценным голкипером турнира.

Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Служба в армии

Федотов летом 2022 года начал подготовку к дебютному сезону в НХЛ. На протяжении нескольких недель вратарь тренировался в Санкт-Петербурге. 1 июля 2022 года хоккеиста задержали у ледового дворца в Купчино и доставили в районный военкомат по обвинению в уклонении от военной службы. Позднее Иван был госпитализирован в Петербурге с жалобами на боли в животе, а после обследований его отправили служить в Военно-морском флоте.

«Можно что угодно говорить об этом. Я как человек, который отслужил, не могу прокомментировать этот факт. Много домыслов, разговоров. Это не имеет никакого значения, кто приложил руку, а кто — нет. Я провел год службы, отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше», — сказал Федотов на пресс-конференции в июле 2023 года после возвращения из армии.

За судьбу Федотова переживали любители хоккея и журналисты. Среди хоккеистов публично высказался по этой теме капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Защитник заявил, что для спортсменов высокого класса необходимо сделать альтернативу срочной военной службе. Панин также остался недоволен молчанием со стороны своих коллег.

«Мы ведь все друг друга знаем — кто в России играет, кто в Америке. Я и решил в соцсетях написать от себя. Возможно, это как-то поддержит Федотова и мы сможем принять участие в его судьбе, предавая тему огласке. У нас есть руководители федерации, клубов. Есть очень авторитетные титулованные ребята, которые играют за океаном. Надо к теме Федотова как-то привлекать внимание», — заявил капитан «Салавата Юлаева».

Федотов провел год в рядах ВМФ, служил на Северном морском флоте России и получил звание старшего матроса. Вратарь признавался, что поддерживал форму в армии настолько, насколько это было возможно. Голкипер принимал участие в хоккейных матчах ВМФ. Летом 2023 года Федотов завершил прохождение срочной военной службы и отправился в короткий отпуск в Дубай.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конфликт из-за контрактов КХЛ и НХЛ

Контракт Федотова с «Филадельфией» не был отработан в связи с невозможностью его исполнения со стороны хоккеиста. При этом в 2023 году стало понятно, что Иван не поедет в США и подпишет соглашение с ЦСКА. Президент московского клуба Игорь Есмантович не раз говорил о желании вернуть игрока.

8 июля ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Федотова. НХЛ проинформировала коллег из КХЛ о том, что голкипер имеет действующее соглашение с «Флайерз». При этом российская лига зарегистрировала договор Ивана с ЦСКА. ФХР выпустила заявление о том, что вопрос должен быть решен при участии ИИХФ. Международная федерация вынесла свой вердикт 14 августа.

По решению ИИХФ Федотов получил дисквалификацию на четыре месяца со старта сезона в КХЛ — с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024-го, а ЦСКА лишен права осуществлять международные переходы в течение года. Армейский клуб заявил о готовности оспорить это решение в спортивных международных инстанциях. ФХР и КХЛ позже подчеркнули, что отстранение голкипера от выступления за клуб в официальных соревнованиях должно соблюдаться.

Во время пресс-конференции на Кубке мэра Москвы-2023 Есмантович заявил, что Федотов будет играть 1 сентября в стартовом матче сезона КХЛ 2023/24 с «Ак Барсом». Однако президент КХЛ Алексей Морозов исключил такую возможность, сославшись на запрет со стороны ФХР после решения ИИХФ.

Награды и достижения

· Медаль ордена за «Заслуги перед Отечеством»

· Заслуженный мастер спорта

· Серебряный призер Олимпийских игр-2022

· Обладатель Кубка Гагарина-2022

· Лучший вратарь КХЛ сезона-2021/22