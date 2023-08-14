Суеверный «Салават» и свежая «Магнитка». Итоги летнего турнира в Уфе

Репортаж «СЭ» с Кубка Республики Башкортостан.

Если не занудствовать по поводу качества хоккея, то турнир в Уфе впечатлил. Большое количество заброшенных шайб практически в каждой игре, красивые комбинации и яркий камбэк «Салавата» в решающем матче — по сравнению с унылой борьбой «Трактора» и «Локомотива» на турнире в Казани это было шикарное зрелище.

Два периода, проведенные «Салаватом» во встрече с «Автомобилистом», повергали в уныние. Огромное количество ошибок тесно переплеталось с отсутствием внятной игры в атаке. Но в третьей двадцатиминутке на лед вышел другой «Салават». Соперник подсел, и уфимцы проявили характер, вырвав победу и забрав Кубок Республики Башкортостан.

— Я не суеверный. Но кубок трогать не стал, — объяснял в раздевалке капитан уфимцев Григорий Панин.

После матча и последовавшей за ним церемонии награждения Панин уходил со льда последним, и его атаковали болельщики. «Нет, я не могу клюшки раздавать, нам руководство запрещает», — отбивался Григорий.

Широко улыбался в раздевалке новичок уфимцев Александр Шаров. Он забил первый гол за новый клуб, в котором на него рассчитывают как на одного из лидеров.

— Тренеры не нагнетали обстановку, все спокойно было. Но каждый понимал, что дома хочется выиграть, — говорил Шаров.

Пока заметно, что адаптация к новым требованиям дается непросто. Это касается и игры в большинстве: если в «Сибири» он играл справа, и именно Шарова чаще всего выводили на бросок, то в «Салавате» Александр действует в центре, и розыгрыш зачастую проходит без него. «Пока адаптируюсь, иногда не понимаю, куда двигаться. Но у нас есть еще время до сезона, чтобы приспособиться. Сезон длинный, думаю, и поменяться все еще может», — уверял после матча Шаров.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов, несмотря на победу, не выглядел довольным. Хотя по его эмоциям вообще ничего нельзя понять. Монотонное общение с представителями СМИ разбавил вопрос про защитника Динара Хафизуллина. «Вы второй раз подряд про него спрашиваете. У вас личная неприязнь к нему?» — задался вопросом Козлов. Хотя этого журналиста на предыдущем подходе не было.

Около раздевалки «Автомобилиста» пугал Стефан Да Коста. Когда мы разговаривали с Анатолием Голышевым, он подкрался из-за спины партнера и долго слушал. Повторить судьбу оператора из Хабаровска не хотелось. Но в этот раз французский нападающий был более добродушным.

Голышев во время турнира неожиданно оказался в центре внимания футбольных болельщиков. После победы «Урала» над «Спартаком» он выложил в соцсети оскорбительный для московского клуба лозунг и получил волну хейта от фанатов. «У меня закрытый профиль, я не думал, что это так разойдется. Хочу принести извинения всем болельщикам «Спартака», никого обидеть не хотел», — говорил Голышев.

Пока перспективы «Автомобилиста» выглядят радужными — даже без нескольких лидеров (состав постоянно менялся) игра команды оставила цельное впечатление. И два поражения в трех матчах смущать не должны. «Салавату» домашний кубок куда важнее. Как и новички, которые в команде все-таки должны появиться.

Фото ХК «Металлург»

Яркий хоккей «Магнитки»

Обновленная «Магнитка» Андрея Разина остановилась в шаге от первого трофея нового главного тренера. Хотя и без выигрыша Кубка Башкирии турнир для «сталеваров» завершился позитивно. «Магнитка» крупно разобралась с московским «Динамо», забросив семь шайб. По содержанию это лучший матч команды Разина на предсезонке. Причем не только из-за счета — на статистику летом смотришь меньше всего.

Порадовала молодежь. С приходом Разина юные таланты получили больше доверия. Никита Гребенкин, вернувшийся из хабаровской аренды, вместе с Анатолием Голышевым стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 5 (2+3) очков. С динамовцами 71-й номер «Магнитки» отметился дублем, и после матча я не упустил возможность напомнить нападающему, кто причастен к успешной игре.

— Стоило покритиковать тебя после прошлой игры, и сегодня такой матч выдал! Понимаешь, что это работает? — намекаю Никите.

— Нет, — опустил меня на землю Гребенкин. — Я же говорил, что с каждым днем мы добавляем в каждом компоненте. Стараемся играть лучше.

— Не бывает так, что день назад вы еще были под нагрузками, а сегодня — вышли, — не сдавался я.

— Не бывает, — наконец-то согласился Никита. — Сегодня просто получше были моменты и реализация. Повезло побольше.

Никита Гребенкин (справа). Фото ХК «Металлург»

Оказывается, все проще, чем предполагалось. С москвичами моментов действительно создавали достаточно. Многое получалось в атаке, динамовцев не раз наказывали за ошибки. Могли забить больше семи голов — подвела реализация. На этом этапе предсезонки ценнее само наличие моментов, тем более счет все равно крупный.

От Гребенкина не отставал другой талант «Металлурга» Роман Канцеров. В прошлом сезоне форвард попал на Матч звезд КХЛ через Кубок вызова МХЛ, но за основу «Магнитки» отыграл скромные 2 минуты и 12 секунд против «Сибири». На предсезонке Канцерова пробовали с разными партнерами, но больше всего понравилась их связка с Гребенкиным, которая создала два гола с «Динамо».

— У Никиты есть опыт в КХЛ. Он отыграл целый сезон. Где-то помогал мне, и я ему помогал. Друг за друга делали работу и организовали два гола в большинстве. Чуть-чуть путаница была с шайбой. Потом она удачно отскочила, Гриша [Дронов] перевел, я в касание отдал Никитосу, и он воткнул, — разобрал момент с пятым голом Канцеров.

— Это не путаница, а такая задумка, — поддерживаю я.

— Конечно. Выиграли борьбу — эта мелочь помогла. Выигранная борьба, быстро шайба ходит — и сразу гол, — раскрыл секреты Роман.

— А что тебе еще не нравится в своей игре? — озадачил я нападающего.

— Думаю, все-таки борьба. Нужно выигрывать больше единоборств за нейтральную шайбу и быстрее принимать решения при подборе. Если в молодежке проходили передачи не глядя или после паузы, то в КХЛ другой уровень. Все нужно намного быстрее делать.

— Тебя сегодня встретили за воротами, аж клюшку потерял.

— Я сам перемудрил. Никита перевел мне шайбу, а я затянул. Не то чтобы меня встретили. Он больше в клюшку сыграл, чем в тело, поэтому она выскочила. Я два раза сегодня клюшку потерял за воротами.

— Приклеить, может быть, ее?

— Ха-ха. Нет, все нормально.

Роман Канцеров. Фото ХК «Металлург»

«Металлург» старался не медлить с началом атак, использовал диагональные передачи. Андрей Разин ставит смотрибельный и быстрый хоккей. В таких схемах очень важна игра вратаря. Артем Загидулин добыл первую победу за «Металлург» после возвращения из чемпионата Финляндии. Не творил чудес в воротах, но отбивал свои броски. Голкипер, конечно, нужен для того, чтобы вытаскивать матчи. От Артема пока этого не увидели, но и времени прошло слишком мало для глобальных выводов. Загидулин долго находился без игровой практики после завершения сезона в Финляндии. По уфимскому отрезку поводов для паники не видно, больше информации должен дать челябинский турнир.

В игре «Магнитки» порадовал азарт, чего часто не хватало в прошлом сезоне. Разин не стесняется вводить молодых игроков. Злых и голодных до КХЛ. Доверие тренера не только помогает им расти, но и мотивирует старших партнеров. На турнире в Челябинске к «Металлургу» присоединятся иностранные новички — Люк Джонсон и Жан-Себастьян Ди, которых планируют использовать в центре. Конкуренция за места в составе усилится. Команде это только поможет — длинную регулярку из 68 матчей невозможно пройти в четыре звена без ротации. Без осечек на предсезонке никуда — важно сделать правильные выводы из поражений. Уфимские матчи подтвердили, что «Металлург» движется в верном направлении.