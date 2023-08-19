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Сегодня, 20:15

«Магнитка»: фаворит или уже нет? Сколько получают ее лидеры

Стала известна зарплатная ведомость магнитогорского «Металлурга»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Робин Пресс, Никита Михайлис и Жан Себастьян Ди
Робин Пресс, Никита Михайлис и Жан-Себастьян Ди.
Фото ХК «Металлург»
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Андрей Разин дебютирует в роли главного тренера магнитогорцев.

Карьера главного тренера Андрея Разина в «Северстали» была яркой. За харизматичным специалистом всегда было интересно наблюдать: он начинал вести Telegram-канал и потом закрывал его, мощно выступал на пресс-конференциях и внезапно замолкал. Не менее интересно было наблюдать за его командой — череповчане никогда не отсиживались в обороне и регулярно щипали фаворитов. Чего стоит только прошлый сезон, в котором «Северсталь» по ходу седьмого матча первого раунда против будущего чемпиона ЦСКА вела со счетом 2:0. Удержать победный счет не удалось, а тот матч стал для Разина последним в клубе.

Андрей Разин. «На первой тренировке с баллонами никто не побелел». Разин — о приходе в «Магнитку»

«Магнитка» — новый вызов для тренера, чего он и сам не скрывает. Возможностей магнитогорского клуба, в котором сам Разин блистал во время игровой карьеры, существенно больше, чем у «Северстали». Под стать им — и подбор игроков. Придя в «Металлург», мог рассчитывать на таких классных игроков, как Егор Яковлев, Григорий Дронов, Артем Минулин, Денис Зернов, Максим Карпов, Никита Коростелев. И это еще до серии приобретений.

Первым новичком «Магнитки» стал шведский защитник Робин Пресс, отыгравший под руководством Разина в Череповце два последних сезона. Он получил двукратное повышение в зарплате (с 28 до 55 миллионов рублей в год) и должен стать одним из лидеров обороны наряду с Яковлевым, Дроновым и Минулиным. Еще один игрок, проследовавший за Разиным из «Северстали» в «Металлург», — защитник Макар Хабаров.

Все зарплаты игроков «Магнитки» — смотрите на «СЭ Деньги»

Главным усилением атаки стал лучший игрок «Барыса» последних лет Никита Михайлис. В Астане нападающий достиг своего максимума и теперь должен становиться лидером атаки клуба, который решает другие задачи. «Магнитка» выиграла борьбу за Михайлиса у «Локомотива», но для этого пришлось предложить солидный контракт: 80 миллионов в год делают Никиту одним из десяти самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Столько же получит и канадский нападающий Жан-Себастьян Ди, уровень которого пока остается загадкой. К 29 годам форвард ни разу не играл в Европе, а в НХЛ провел всего 37 матчей. Но по меркам АХЛ Ди всегда считался топовым игроком, к тому же Разин очень высоко оценивает перспективы канадца: «Двусторонний игрок, может и на фланге играть. В большинстве может играть на всех позициях. Такие игроки ценятся».

Филипп Майе и&nbsp;Егор Яковлев. Как «Магнитку» подвел канадский нападающий? Ищут ли иностранного вратаря? Интервью спортивного директора клуба

Больше вопросов вызывает подписание еще одного легионера — американского центрфорварда Люка Джонсона. Даже в фарм-клубе «Сан-Хосе» 28-летний игрок не блистал результативностью. Спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах Джонсона: «Все смотрят на отрицательный показатель полезности прошлого сезона. Но он играл с молодыми, команда молодая, и еще его часто переводили на край. По всем прошлым сезонам, которые мы просмотрели, он достаточно сильно выглядел. Еще он может постоять за ребят. Боец! Поэтому и выбрали его».

Андрей Разин с хоккеистами «Металлурга»
Фото ХК «Металлург»

При этом странно выглядит решение Гомоляко не брать иностранца во вратарскую линию. Номером один должен стать Артем Загидулин, который провел два последних сезона в Финляндии. На подмену ему приглашен опытный Александр Судницин, не лучшим образом выглядевший в прошлом сезоне в «Нефтехимике». В «Магнитке» говорили о доверии к паре молодых вратарей Набоков — Смолин, но на турнире в Уфе они не получили шанса. Пока именно вратарская позиция выглядит самым уязвимым местом «Металлурга».

В чем можно быть уверенным, так это в том, что Разин точно даст много игрового времени талантливой молодежи. В ударном звене наигрывается сверкнувший в «Амуре» Никита Гребенкин, большие надежды возлагаются на Данилу Юрова, в Уфе дважды отличился 18-летний Роман Канцеров. Для этих и других молодых игроков приход Разина — только в плюс. «Магнитка» по традиции будет одним из фаворитов Восточной конференции, но никто не скрывает, что теперь клуб работает на долгосрочную перспективу. Развитие молодежи и создание боеспособного коллектива на будущее — главные задачи «Металлурга».

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ

Хоккей
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ХК Металлург (Магнитогорск)
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