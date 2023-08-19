«Магнитка»: фаворит или уже нет? Сколько получают ее лидеры

Андрей Разин дебютирует в роли главного тренера магнитогорцев.

Карьера главного тренера Андрея Разина в «Северстали» была яркой. За харизматичным специалистом всегда было интересно наблюдать: он начинал вести Telegram -канал и потом закрывал его, мощно выступал на пресс-конференциях и внезапно замолкал. Не менее интересно было наблюдать за его командой — череповчане никогда не отсиживались в обороне и регулярно щипали фаворитов. Чего стоит только прошлый сезон, в котором «Северсталь» по ходу седьмого матча первого раунда против будущего чемпиона ЦСКА вела со счетом 2:0. Удержать победный счет не удалось, а тот матч стал для Разина последним в клубе.

«Магнитка» — новый вызов для тренера, чего он и сам не скрывает. Возможностей магнитогорского клуба, в котором сам Разин блистал во время игровой карьеры, существенно больше, чем у «Северстали». Под стать им — и подбор игроков. Придя в «Металлург», мог рассчитывать на таких классных игроков, как Егор Яковлев, Григорий Дронов, Артем Минулин, Денис Зернов, Максим Карпов, Никита Коростелев. И это еще до серии приобретений.

Первым новичком «Магнитки» стал шведский защитник Робин Пресс, отыгравший под руководством Разина в Череповце два последних сезона. Он получил двукратное повышение в зарплате (с 28 до 55 миллионов рублей в год) и должен стать одним из лидеров обороны наряду с Яковлевым, Дроновым и Минулиным. Еще один игрок, проследовавший за Разиным из «Северстали» в «Металлург», — защитник Макар Хабаров.

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Главным усилением атаки стал лучший игрок «Барыса» последних лет Никита Михайлис. В Астане нападающий достиг своего максимума и теперь должен становиться лидером атаки клуба, который решает другие задачи. «Магнитка» выиграла борьбу за Михайлиса у «Локомотива», но для этого пришлось предложить солидный контракт: 80 миллионов в год делают Никиту одним из десяти самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Столько же получит и канадский нападающий Жан-Себастьян Ди, уровень которого пока остается загадкой. К 29 годам форвард ни разу не играл в Европе, а в НХЛ провел всего 37 матчей. Но по меркам АХЛ Ди всегда считался топовым игроком, к тому же Разин очень высоко оценивает перспективы канадца: « Двусторонний игрок, может и на фланге играть. В большинстве может играть на всех позициях. Такие игроки ценятся ».

Больше вопросов вызывает подписание еще одного легионера — американского центрфорварда Люка Джонсона. Даже в фарм-клубе «Сан-Хосе» 28-летний игрок не блистал результативностью. Спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах Джонсона: « Все смотрят на отрицательный показатель полезности прошлого сезона. Но он играл с молодыми, команда молодая, и еще его часто переводили на край. По всем прошлым сезонам, которые мы просмотрели, он достаточно сильно выглядел. Еще он может постоять за ребят. Боец! Поэтому и выбрали его ».

Фото ХК «Металлург»

При этом странно выглядит решение Гомоляко не брать иностранца во вратарскую линию. Номером один должен стать Артем Загидулин, который провел два последних сезона в Финляндии. На подмену ему приглашен опытный Александр Судницин, не лучшим образом выглядевший в прошлом сезоне в «Нефтехимике». В «Магнитке» говорили о доверии к паре молодых вратарей Набоков — Смолин, но на турнире в Уфе они не получили шанса. Пока именно вратарская позиция выглядит самым уязвимым местом «Металлурга».