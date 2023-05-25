Затея Хартли не удалась. «Авангард» решил оставить прежнего специалиста

Михаил Кравец, возглавивший омичей после неудачного старта с Дмитрием Рябыкиным, остался на посту главного тренера.

«Авангард» назначил на пост главного тренера Михаила Кравеца, но сделал это максимально без всякого такта. Пока неизвестно, как сам специалист отнесся к такому решению, хотя для него это хороший шанс доказать, что он кое-что умеет.

Михаил Кравец подхватил команду в прошлом сезоне, когда Дмитрий Рябыкин, назначенный лично Александром Крыловым, завалил старт турнира. И тренер, никогда не работавший в элитных командах, доказал, что может трудиться на таком уровне. Да, «Авангард» не стал идеальным. Но все-таки очень неплохо закончил регулярный чемпионат, а в плей-офф вылетел лишь в полуфинале. Кажется, что он достал из этой команды все, что можно.

При этом всем было известно, что и Кравец дважды или трижды едва не терял работу. Были периоды, когда в офисе уже практически отправляли в отставку тренера, но он проводил неплохой матч, затем другой, и все становилось не так уж и плохо. Но всем было известно, что Крылов не любит тренера и ведет активные переговоры с Бобом Хартли о возвращении.

Сам Михаил Кравец по неопытности совершал кое-какие ошибки. Например, реагировал на слова экспертов, а потом в победной раздевалке припоминал, что о нем говорили. Да какая разница, кто и что там говорит, в конце концов! Главное же делать то, что считаешь нужным. Тем не менее хорошего все равно было больше. Например, Кравец доказал, что есть в России нормальные специалисты, которые могут работать никак не хуже североамериканцев или европейцев. Он не стал ничего придумывать, не трогал звезд, чтобы самоутвердиться, а, наоборот, позволял им чуть больше, прекрасно понимая, что они сделают результат.

После окончания сезона тренер заявил, что хотел бы продолжить работу в клубе, но в «Авангарде» молчали и вели переговоры с другими людьми. Сначала отпал один, затем другой, а потом Боб Хартли неожиданно отказался, придумав какую-то нелепую причину не ехать в Россию. Кравец же молчал, ничего не говорил, и в итоге ему позволили работать и в следующем сезоне.

Михаил Кравец. Фото ХК «Авангард»

Но руководство «Авангарда» не упустило возможность показать свое пренебрежение к тренеру. Кравецу дали только годовое соглашение, а его помощникам Александру Свитову и Сергею Звягину — двухлетние контракты. Это неправильно и неуместно. Никто бы не осудил Кравеца, если бы он отказался. С другой стороны, ну что ему, дома, что ли, сидеть? Ждать звонка? Мы же знаем, что у тренеров такие ожидания могут затянуться на годы.

Но в этом сезоне сложностей будет гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Состав стал значительно хуже, потеряны три игрока высокого уровня, а среди менеджеров разлад. Новый генеральный не имеет влияния, и ему постоянно нужно думать о том, как оказаться сильнее своего конкурента, перешедшего на пост советника.

Плюс тренерский штаб понес потери. Во-первых, не стали давать новый контракт Вячеславу Уваеву, а ему Михаил Кравец доверял полностью. Фактически он остался без поддержки на скамейке. Во-вторых, «Авангард» покинул тренер по физической подготовке Брэндон Бови, а заменить его сложно.

Впрочем, для Кравеца новое испытание пойдет только на пользу. Если получится доработать до конца сезона, показать результат, то уж со следующим приглашением проблем не будет. Но есть опасение, что в «Авангарде» продолжат искать тренера, чтобы в любую минуту заменить специалиста.