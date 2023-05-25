Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

Затея Хартли не удалась. «Авангард» решил оставить прежнего специалиста

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Кравец.
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен
Михаил Кравец, возглавивший омичей после неудачного старта с Дмитрием Рябыкиным, остался на посту главного тренера.

«Авангард» назначил на пост главного тренера Михаила Кравеца, но сделал это максимально без всякого такта. Пока неизвестно, как сам специалист отнесся к такому решению, хотя для него это хороший шанс доказать, что он кое-что умеет.

Михаил Кравец подхватил команду в прошлом сезоне, когда Дмитрий Рябыкин, назначенный лично Александром Крыловым, завалил старт турнира. И тренер, никогда не работавший в элитных командах, доказал, что может трудиться на таком уровне. Да, «Авангард» не стал идеальным. Но все-таки очень неплохо закончил регулярный чемпионат, а в плей-офф вылетел лишь в полуфинале. Кажется, что он достал из этой команды все, что можно.

При этом всем было известно, что и Кравец дважды или трижды едва не терял работу. Были периоды, когда в офисе уже практически отправляли в отставку тренера, но он проводил неплохой матч, затем другой, и все становилось не так уж и плохо. Но всем было известно, что Крылов не любит тренера и ведет активные переговоры с Бобом Хартли о возвращении.

Антон Курьянов. «Авангард» назначил генменеджером легенду клуба. Это решение от безысходности подчеркивает большую проблему КХЛ

Сам Михаил Кравец по неопытности совершал кое-какие ошибки. Например, реагировал на слова экспертов, а потом в победной раздевалке припоминал, что о нем говорили. Да какая разница, кто и что там говорит, в конце концов! Главное же делать то, что считаешь нужным. Тем не менее хорошего все равно было больше. Например, Кравец доказал, что есть в России нормальные специалисты, которые могут работать никак не хуже североамериканцев или европейцев. Он не стал ничего придумывать, не трогал звезд, чтобы самоутвердиться, а, наоборот, позволял им чуть больше, прекрасно понимая, что они сделают результат.

После окончания сезона тренер заявил, что хотел бы продолжить работу в клубе, но в «Авангарде» молчали и вели переговоры с другими людьми. Сначала отпал один, затем другой, а потом Боб Хартли неожиданно отказался, придумав какую-то нелепую причину не ехать в Россию. Кравец же молчал, ничего не говорил, и в итоге ему позволили работать и в следующем сезоне.

Михаил Кравец.
Фото ХК «Авангард»

Но руководство «Авангарда» не упустило возможность показать свое пренебрежение к тренеру. Кравецу дали только годовое соглашение, а его помощникам Александру Свитову и Сергею Звягину — двухлетние контракты. Это неправильно и неуместно. Никто бы не осудил Кравеца, если бы он отказался. С другой стороны, ну что ему, дома, что ли, сидеть? Ждать звонка? Мы же знаем, что у тренеров такие ожидания могут затянуться на годы.

Но в этом сезоне сложностей будет гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Состав стал значительно хуже, потеряны три игрока высокого уровня, а среди менеджеров разлад. Новый генеральный не имеет влияния, и ему постоянно нужно думать о том, как оказаться сильнее своего конкурента, перешедшего на пост советника.

Арсений Грицюк. «Авангард» хотел обменять Грицюка в СКА, но передумал. Ситуация переросла в скандал

Плюс тренерский штаб понес потери. Во-первых, не стали давать новый контракт Вячеславу Уваеву, а ему Михаил Кравец доверял полностью. Фактически он остался без поддержки на скамейке. Во-вторых, «Авангард» покинул тренер по физической подготовке Брэндон Бови, а заменить его сложно.

Впрочем, для Кравеца новое испытание пойдет только на пользу. Если получится доработать до конца сезона, показать результат, то уж со следующим приглашением проблем не будет. Но есть опасение, что в «Авангарде» продолжат искать тренера, чтобы в любую минуту заменить специалиста.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
1
0
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рука работала на 50 процентов, ребенка поднять не мог». Известный вратарь возвращается после тяжелой травмы