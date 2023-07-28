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Сегодня, 16:00

Русских игроков КХЛ рады видеть в Европе. Например, в Словакии и Франции

Михаил Скрыль
Корреспондент
Голкипер Алексей Красиков.
Алексей Красиков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разбираем мотивы переходов игроков в европейские лиги.

За два последних межсезонья изменился состав иностранных игроков КХЛ. Финны, шведы и чехи с осторожностью выбирают наши клубы. Одних пугает давление на родине, других запрет на выступление за национальную сборную. Напряженные отношения между странами влияют и на отток россиян в Европу. Однако последние трансферы показывают, что некоторые лиги готовы приютить наших игроков без контрактов в КХЛ. Так поступают клубы из Словакии и Франции, куда подписались известные по российским меркам хоккеисты.

Словацкий чемпионат выбрал Станислав Галимов. Экс-голкипер «Авангарда» не нашел работу в КХЛ и отправился в Европу. Прошлый сезон вратарь завершил досрочно из-за тяжелой травмы плеча. Подробнее о повреждении Галимов рассказывал в интервью «СЭ». Восстановление после операции затянулось до лета, и Станислав согласился на контракт с командой «Гуменне», которая поднялась в элитный словацкий чемпионат.

Галимов знаком с европейским хоккеем. В 2021 году голкипер переехал в Финляндию и провел сезон за «Кярпят». Надежно отыграл в регулярке, но перед плей-офф в команде сменился главный тренер, который сделал ставку на другого вратаря. Возвращение в КХЛ смазала неприятная травма — регулярка для Станислава закончилась в октябре. Новый контракт «Авангард» ожидаемо не предложил, и опытный голкипер, не получив достойного предложения в России, продолжил карьеру в Европе.

Станислав Галимов в игре за «Авангард».
Фото ХК «Авангард»

В чемпионате Франции подписался бывший вратарь «Спартака» Никита Беспалов. В «Ниццу» голкипер отправился после двух лет как раз в словацкой лиге. Сезон-2020/21 — последний для Беспалова на уровне КХЛ. До красно-белых Никита играл за «Сибирь» и «Торпедо» и считался крепким бэкапом. Вратарь с таким бэкграундом нашел бы работу в России. Как минимум в ВХЛ. Однако Беспалов выбрал размеренную французскую лигу, от которой веет экзотикой. Понятно, что карьера вратаря близится к завершению, и вместо романтики ВХЛ, поездок на автобусе Никита переехал во Францию.

Беспалов оказался в команде с двумя россиянами. «Ниццу», помимо вратаря, выбрали уфимец Евгений Никифоров и воспитанник СКА Андрей Рычагов. В КХЛ на двоих они провели только 42 матча. К третьему сезону в Ligue Magnus готовится участник МЧМ-2018 Андрей Полодян. Пополнили российскую банду в чемпионате Франции опытный Геннадий Столяров и меняющий клубы, как перчатки, Никита Щербак.

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Уровень словацкой лиги несомненно выше французской. Этот чемпионат выбирают не только российские ветераны, как Галимов. В Словакии высадятся Алексей Красиков и Александр Авцин. Если нападающий уже знаком со словацкой лигой, то для голкипера это первое путешествие в Европу после того, как он остался без клуба в России.

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов.
Никита Беспалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В КХЛ Красиков — ограниченно свободный агент. Ему не хватило 47 матчей, чтобы выйти на рынок и самостоятельно выбирать новую команду. Владеющий правами на голкипера «Спартак» не видел Алексея в роли стартера или бэкапа. В межсезонье в пару к словаку Патрику Рыбару пригласили Андрея Кареева. Москвичи не захотели отпускать Красикова. Сомнительная позиция «Спартака», которому не нужен вратарь, заставила Алексея искать варианты в Европе.

Некоторые европейские чемпионаты, несмотря на политические противоречия, продолжают принимать российских игроков. Это очевидный плюс для нашего хоккея. Не каждый игрок находит место в КХЛ по самым разным причинам. Одни уезжают заканчивать в спокойной обстановке, другие используют переезд, как шанс перезапустить карьеру, переждать год и вернуться в Россию.

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Хочется верить, что последнее описание подходит под Красикова. В 27 лет рано съезжать с главной дороги на второсортные европейские лиги. Талантом и фактурой вратарь не обделен и еще способен вернуться на уровень КХЛ. Это, конечно, непростой путь, но Красиков — вратарь с характером, который за карьеру не раз выбирался из трудных ситуаций.

Алексей Красиков
Никита Беспалов
Станислав Галимов
Хоккей
КХЛ
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