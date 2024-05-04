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«Мы не за отстранение Израиля. Мы за допуск России». Митрофанов — об отношениях РФС с ФИФА

Митрофанов рассказал об отношениях РФС с ФИФА
Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ».

На недавнем исполкоме президент РФС Александр Дюков заявил, что переговоры с УЕФА в данный момент находятся на паузе, а вариант со сменой конфедерации все еще существует. Корреспондент «СЭ» попросил генерального секретаря РФС Максима Митрофанова объяснить, какие сейчас позиции у российского футбола на международной арене.

В сильной позиции РФС находится каждый декабрь

— Есть ощущение, что позиция РФС в отношениях с УЕФА сейчас слабее, чем в 2022 году. Можете поспорить с этим?

— В сильной позиции мы находимся каждый декабрь. Проблема немного в другом. Когда в 2022 году ФИФА приняла решение об отстранении российских сборных, в мотивировочном решении было указано: «На период до проведения чемпионата мира-2022 в Катаре». ФИФА мотивировала свое решение тем, что до мундиаля оставалось всего восемь месяцев, европейские сборные отказывались играть с Россией, в этой ситуации они боялись поставить чемпионат мира под угрозу — поэтому мы отстраняем Россию. Но чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало.

Сборная России планирует вернуться на&nbsp;международную арену к&nbsp;отборочному турниру ЧМ-2030. Ориентир сборной России — отбор на ЧМ-2030. О переходе в Азию можно забыть?

— Что делал РФС в тот момент?

— Мы говорили ФИФА: «В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022. Но по смыслу оно касается определенного периода». Мы образовали трехстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА. И тогда в ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия.

— Если бы мы перешли в Азию, то ничего бы не поменялось?

— Мы задаем такой вопрос ФИФА: «Коллеги, а если мы перейдем, нас никто там банить не будет — вы свое отстранение снимете?» Нам не дали гарантий, что так произойдет. И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

Валерий Карпин с тренерским штабом сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Без гарантий ФИФА мы можем оказаться в еще более сложной ситуации

— Оказались бы в худшей ситуации, чем сейчас.

— Именно. Сами себя бы высекли розгами. Что делает ФИФА? Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 — ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно. Не говорю, что мы этим удовлетворены — нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию — меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор. А без гарантий мы можем оказаться в еще более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА.

— А это коллапс всего российского футбола.

— Требуется, чтобы федерация сначала вошла в состав конфедерации, а только потом рассматривается вопрос принятия ее в состав ФИФА — не наоборот. И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?

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— Мы не политики, но следим за мировой ситуацией и видим, как происходят вооруженные столкновения с участием Израиля. Не повод ли это в очередной раз указать ФИФА и УЕФА на двойные стандарты?

— Конечно, это двойные стандарты. Этот вопрос рассматривается и коллегами из УЕФА. Мы задали им вопрос: «Коллеги, мы не хотим отстранения Израиля. Но не кажется вам странным, что Россию вы отстраняете, а Израиль нет?» Сейчас около 12 стран АФК обратились в ФИФА с просьбой отстранить Израиль. Они пытаются вынести этот вопрос на рассмотрение на конгрессе в Бангкоке. Мы не за отстранение Израиля, мы за то, чтобы Россию допустили. Если, например, победят сторонники отстранения Израиля — тогда это и на нас отразится.

— У ФИФА развяжутся руки в отношении России.

— По нам ударит точно. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая.

Футбол
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ФИФА
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