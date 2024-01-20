«Если попадем в плей-офф, буду самым счастливым человеком». Интервью спортивного директора «Лады»

Рафик Якубов — о возвращении в КХЛ и уходе из «Ак Барса».

В мае у нас не было игроков

— Были какие-то переживания из-за неудачной серии в начале января?

— Конечно, они были. Начало сезона тоже было тревожным — проиграли три домашних матча. Потом команда набрала ход, ребята в себя поверили, начали набирать очки, обыгрывать очень хорошие команды. Мы мечтаем попасть в плей-офф. Поэтому, когда отрыв сократился, стало тревожно. Все понимают, что для нас каждый матч сейчас как плей-офф. Каждое очко на вес золота.

— Перед сезоном мало кто верил в вас. Могли ли вы ожидать, что все сложится настолько удачно?

— Для себя ставили задачу: не быть мальчиками для битья. Честно скажу, сложно было поначалу. Команда новая. В мае у нас не было ни одного подписанного игрока. Вера была. А как без веры жить? Даже какую-то неделю на первом месте шли, было очень приятно. Был уверен, что будем бороться за плей-офф.

— Как шел процесс поиска легионеров? На первый взгляд, кандидаты были не самыми очевидными.

— Рынок сейчас такой. Шведы, финны и чехи к нам не поедут. Остается только Северная Америка. По Джозефсу мне Дима Цыгуров (сын знаменитого тренера Геннадия Цыгурова, сейчас проживает в Швейцарии. — Прим. «СЭ») помог здорово. Собирал информацию: какой он в раздевалке, как живет? По Космачуку помог знакомый агент. Кроме того, мы много видео по ним просмотрели.

— Росандича взяли, потому что искали именно защитника?

— Мы весной и летом искали защитника под первое большинство. Рассматривали Райана Мерфи, который играл в «Салавате Юлаеве», он нам давал обещания, но в итоге уехал в Австрию. Когда пришло предложение по Росандичу, мы посмотрели, что он в сборной играл, ездил на чемпионаты мира, видео с ним изучили так же. Поверили в него.

— Знаю, что вы лично приезжали в Санкт-Петербург, чтобы договориться об обмене Подъяпольского. Настолько сильно верили в него?

— Я же помню Влада еще по «Ак Барсу». У нас тогда сломался Гарипов, Влад отстоял весь плей-офф. Его я знал хорошо. Летом у нас было два варианта: Николаев или Подъяпольский. Честно говоря, слово было за Питером. Они нам обещали помочь и выполнили обещание.

— Помощь СКА была только на ваш дебютный сезон в КХЛ. Дальше такого не будет?

— Рынок полупустой, СКА подал нам руку помощи. Тем более я проработал там два года, знаю хоккеистов. Все ребята, которые к нам пришли, я их хорошо знал. Большое спасибо им за помощь. Что будет на следующий год? У многих контракты на два года, они у нас останутся. Тот десант, который был, из него осталось несколько человек. Не такой уж он огромный.

Фото ХК «Лада»

Если игроки захотят уйти, то уйдут

— Можете рассказать о вашей позиции не подписывать новые контракты с игроками по ходу сезона?

— Это мой принцип работы. У нас одна команда, мы делаем одну работу. Вот с кем-то продлим контракт, а с кем-то не продлим. Разногласия могут начаться, все же друг с другом общаются. У нас сейчас такой сезон, еще два месяца работы — убеждай.

Единичные случаи, что может какая-то звездочка вырасти. Но он так и так уйдет. Если агент знает, что игрок может играть в топ-клубе, то он ему скажет не подписывать контракт. Я сейчас читаю, что Казань кого-то переподписывает, СКА тоже. Зачем? Они к апрелю никуда не денутся. А если захотят уйти, то они уйдут.

— История была с Да Костой, который по ходу плей-офф вел переговоры с другим клубом. Не боитесь такого?

— И чего он выиграл в итоге? Не могу сказать, что он там показывает что-то сверхъестественное. Казань тоже ничего особо не потеряла. Он хороший игрок, но не для больших задач, как практика показывает. Тот его поступок, я считаю, неправильный.

— Ходили слухи, что он жалел себя и не играл.

— Я так не думаю. Столько времени было, что он мог залечить все эти травмы до следующего сезона. А если бы мы заключили с ним контракт, он бы тоже себя жалел? Доус так же мог спросить, почему с ним не заключили? У меня есть профессиональная позиция по этому вопросу. По молодым вопросов нет, их можно перезаключать. Но они тоже все ОСА. Куда денутся?

— Ваш лучший бомбардир — Остап Сафин, который оперативно получил российское гражданство. Как с ним шли переговоры?

— По нему мы тоже ничего не знали, агент на нас вышел, сказал, что он может получить гражданство. Заключили с ним пробный контракт летом, не было никакого риска. Мы приняли решение по нему только после турнира в Челябинске в конце августа. Я считаю, что это находка, очень качественный игрок.

Вот на него будет спрос. Уверен, что если бы я попытался начать переговоры с ним, он бы ответил: «Рафик Хабибуллович, придет время, посмотрим». Зато другие наши игроки узнают, что я с ним веду переговоры. У нас же многие раскрылись. Тот же Ванька Романов, который в первых матчах в состав не проходил, а сейчас лидер команды. Еще ребята есть. Будем разговаривать.

— Планируется ли увеличение бюджета «Лады» на следующий сезон?

— За финансы отвечает генеральный директор. По этому поводу мы будем разговаривать с руководством. То, что мы прошли пол зарплат, этого мало. Надо будет искать дополнительные ресурсы?.

Рафик Якубов. Фото ХК «Лада»

Очень скучал по КХЛ

— Два года вы не работали в КХЛ. Кайфуете от возвращения?

— Очень. Получаю большое удовольствие, очень скучал. В Питере был большой фронт работы: ВХЛ, МХЛ. Много игр было, все интересно. Но я очень скучал по этой лиге. Мне есть что самому себе доказывать еще. Кроме того, «Лада» не посторонняя команда для меня. Отыграл четыре сезона здесь, почувствовал вкус победы. Поэтому хочу добиться чего-то существенного.

— Удивились предложению вернуться в КХЛ?

— У меня было еще одно предложение. В конце сезона был разговор с Романом Ротенбергом. Я сказал, что хочу вернуться. Поэтому я готовился.

— Возвращаясь к работе в «Ак Барсе», как вы пережили уход?

— Я воспитанник казанского хоккея. Почти всю жизнь здесь. Конечно, тяжело было уезжать из родного города. Это жизнь хоккейная. Надо было пережить. Считаю, что свои четыре года я отработал хорошо.

— До сих пор тот седьмой матч с «Авангардом» вспоминаете?

— Почти выиграли тот матч, оставалось 12 минут. Уверен, если прошли бы «Авангард», то стали чемпионами. С Квартальновым работать очень понравилось. С Зинэтулой Билялетдиновым тоже было здорово. Многому от него научился. С Квартальновым было легко, поскольку мы одногодки. Если бы не пандемия в первый год, то мы далеко бы зашли.

— Есть ли какое-то проклятие над ним? Почему так не везет?

— Я в него верю, честно. Не знаю, почему так складывается у него. Помните же серию с «Авангардом», когда только в гостевых матчах побеждали? Вот первую игру мы в одной зоне провели. Не объяснить, как оно случилось.

— Минское «Динамо» смотрите?

— Я болею за них, болею за Квартальнова. Очень нравится стиль команды. Не знаю, что про него там говорят, мол, он сумасшедший какой-то. Ни разу не слышал, чтоб он на кого-то орал или переходил на личности. Да, эмоциональный. Но тренер нормальный. Опять же, молодых развивает. Вы на Минск посмотрите — там столько молодых играют! Про них летом никто не знал еще. Они делают результат. Огромный плюс!

Рафик Якубов. Фото ХК «Лада»

— Попадание в плей-офф для «Лады» — основная задача сейчас?

— Да. Я могу мечтать о чем-то большем. Но если мы попадем в плей-офф, я буду самым счастливым человеком.

— Если бы вы могли взять любого игрока КХЛ в свою команду, то кто бы это был?

— Так сразу не скажешь. Вратари нас точно устраивают. Лидер тоже есть — Фисенко. Конечно, хотелось бы суперзвезду. Не могу сказать.