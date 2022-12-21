Звезды падают на землю. Клуб КХЛ расторг яркого форварда и взял русского, провалившегося в Америке

Обзор дня Алексея Шевченко.

Аренда

Матвей Мичков проведет концовку сезона в «Сочи». С этим решением СКА очень сильно затянул. То ли воспитывал игрока, то ли ждал, что Матвей наберет форму, то ли были еще какие-то причины. Но хоккеиста давно надо было отправить в клуб КХЛ, где есть проблемы с составом. Сочинцы очень неудачно начали турнир, фактически уже к октябрю со спортивными результатами все стало ясно, так что появился хороший плацдарм для молодежи. Мы можем сколько угодно возмущаться, что южный клуб имеет фактически статус фарм-клуба питерцев, но какой смысл постоянно напоминать о несправедливости мира? Лучше этим пользоваться по полной программе.

До сих пор доподлинно не известно, как Матвей превратился из «главной надежды российского хоккея» в хоккеиста, по поводу которого менеджеры СКА начали отзываться с прохладой. Есть версия, что питерцев расстроило, как Матвей отнесся к своему отпуску. Уехал к себе в Пермь и провел там слишком много времени, а его ждали в «Хоккейном городе», чтобы начать подготовку заранее. Кто-то рассказывает, что Романа Ротенберга неприятно удивило, как Матвей пользовался его покровительством. Доносились страшные слухи. Дескать, Мичков сам выбирал, когда он будет играть в ВХЛ или МХЛ, отказывался ездить на выезд с молодежкой, а все дошло до того, что с ним никто не хотел разговаривать и жить в одном номере на выезде. Возможно, что-то приукрашено, но все же чувствовали — происходит нечто странное. Мичков практически потерял сезон, а главный тренер СКА постоянно говорит о недостатках игрока.

В Сочи у Матвея будет возможность перегрузиться. Он должен понять, что такое мужской коллектив, где вести себя надо очень аккуратно. Осознает, что одного чистого таланта не хватит, чтобы стать действительно хорошим игроком, и нужно много трудиться. Матвей уже в четверг приедет в расположение клуба и, возможно, дебютирует в домашней встрече против «Куньлуня». А за «Сочи» теперь будут следить более внимательно.

Форварды

Сергей Шумаков все-таки покинул «Трактор», а Никита Сошников подписал двухлетнее соглашение с челябинским клубом. Представитель Сергея настаивает, что разрыв контракта — это выбор самого нападающего: зачем терять время, если не доверяют? Но это спорная позиция. Шумаков прибыл в «Трактор», не имея статуса безусловной звезды. И если тренер по каким-то причинам не видит хоккеиста в составе, то он должен сделать все, чтобы изменить мнение о себе. Да, иногда это бессмысленно, но, насколько известно, ни руководство, ни Анвар Гатиятулин не были против того, чтобы Шумаков остался. Очень странная история.

Зато из Америки вернули Никиту Сошникова. Да, возможно, он действительно интересный лот на рынке, особенно с учетом того, что легионеров хорошего уровня не найти. Но чем Никита отличается от Шумакова? Если брать три последних сезона, то похвастаться совсем нечем. В «Айлендерс» не пошло, форварда отправили на драфт отказов, но и в «Бриджпорте» он перестал попадать в состав. До этого был ужасный сезон, когда хоккеист провалился в ЦСКА, был обменян в «Авангарде» и там особенно ничем не выделялся. Может быть, цифры и не совсем ужасные, например, в плей-офф Никита забросил пять шайб, но к этому времени он уже стал хоккеистом третьего звена, на которого тренер не мог положиться. Странным был и переход из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Сошников требовал обмена, так как считал, будто его неправильно используют. Статистика рухнула, и форвард предполагал, что ему просто не дают показывать хороший хоккей.

Но если в Башкирии он забросил четыре шайбы за 21 матч, то в Москве столько же за 38. Сошников в начале своей карьеры был крепким упертым парнем, который сделал себя за счет характера. Но после того знаменитого сотрясения, которое он получил в «Торонто», многое поменялось. Конечно, ставить крест на игроке не хотелось бы, но и ждать, что он будет играть даже как в сезоне-2019/20, странно. Тогда хоккеист забросил 27 шайб в регулярном чемпионате.

Объяснение

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь объяснил ситуацию вокруг вратаря Евгения Аликина. Если коротко, пока клубу и хоккеисту не предложили ничего такого, чтобы все стороны были удовлетворены вариантом. И у претендентов осталось шесть дней, чтобы хорошо подумать, хотят ли они вратаря с российским паспортом, который показывает неплохой хоккей в составе команды, которая рвется в зону плей-офф.

Все знают, что Аликина хотят видеть в «Авангарде». У вратаря контракт с хабаровчанами до конца сезона, а затем он выходит на рынок свободных агентов. «Амур» имеет невысокие шансы пробиться в восьмерку, но если даже команда попадет в плей-офф, то вряд ли надолго там задержится.

«Амур» в непростом положении. Отдать сейчас вратаря — выбросить белый флаг в гонке за плей-офф. Ради чего тогда играли и тратили деньги? Не отдать — проблемы следующей весной: вряд ли Евгению предложат столько, что он выберет «Амур». Но и понятно, почему на Дальнем Востоке хотят приличную компенсацию, причем лучше бы им предлагали хоккеистов, а не деньги. На рубли ничего не купишь в мае, а спортсмены останутся на контрактах.

Трудное положение и у «Авангарда». Вратарь нужен, но за него просят много (говорят, что в сделке постоянно фигурирует защитник Чистяков и еще пара молодых, но перспективных парней). Можно отказаться и летом получить игрока просто так, но ведь будут спрашивать за результат этого сезона. Тупик. Надо все хорошо взвесить, прежде чем оформлять сделку. Кажется, что стороны расходятся в главном — оценке возможностей Евгения. В «Амуре» считают, что это лучший вратарь в России. Другие клубы отдают должное мастерству, но не считают, что он стоит слишком дорого. Именно из-за этого сделка до сих пор не совершена.