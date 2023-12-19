Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

19 декабря, 23:00

Внук Третьяка выдал исторический период против СКА. Но все завершилось кошмарным разгромом его команды

СКА разгромил «Сочи» со счетом 7:2 в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Лишь за первый период петербуржцы бросили в створ 33 раза.

КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА — «Сочи» — 7:2 (1:0, 0:1, 6:1)
Голы: Хайруллин — 7 (Никишин, Глотов), 6:23 — 1:0. Попов — 8 (бол., Грэм, Тянулин), 30:50 — 1:1. Воробьев — 10 (Толчинский), 40:45 — 2:1. Рендулич — 16, 42:00 — 3:1. Хафизов — 7, 44:30 — 3:2. Хайруллин — 8 (Гальченюк, Фальковский), 46:01 — 4:2. Грицюк — 9 (Зинченко, Рендулич), 49:29 — 5:2. Воробьев — 11 (Толчинский, Фальковский), 52:49 — 6:2. Глотов — 9 (Хайруллин), 54:40 — 7:2.
Нереализованный буллит: Криштоф (Сочи), 41:53.
Вратари: Маттссон — Третьяк.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 66 (33+15+18) — 17 (1+9+7).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
19 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Разница между СКА и «Сочи» по возможностям — колоссальная. Тем удивительнее тот факт, что один из главных фаворитов сезона смог одержать первую победу в нынешнем регулярном чемпионате над скромным соперником лишь с третьей попытки. Итоговый счет вроде бы не оставляет сомнений в том, что хозяева выиграли уверенно. Но в действительности им пришлось изрядно помучиться на протяжении двух периодов. К тому же они лишились из-за травмы одного из своих лучших нападающих Владимира Алистрова. Вероятно, на долгий срок. Белорус после столкновения с защитником южан Данилой Галенюком больно въехал правой ногой в борт, не успев сгруппироваться. Визуально эпизод смотрелся страшно, и должно произойти чудо, чтобы пострадавший быстро вернулся в строй. Дело пахнет переломом или в худшем случае даже разрывом связок.

Было заметно, что армейцы, составлявшие костяк сборной России на завершившемся два дня назад Кубке Первого канала, находятся в прекрасном игровом тонусе и в первом периоде уничтожали соперника в каждой смене. Почти все атаки хозяев заканчивались на вратаре «Сочи» Максиме Третьяке. Такой разности по броскам в створ в одном периоде припомнить невероятно сложно: 33-1! СКА забил в стартовые 20 минут лишь однажды.

Роман Ротенберг. Ротенберг выиграл девять матчей подряд. СКА снова фаворит сезона КХЛ?

В хоккее с давних времен существует устойчивое выражение «сделать из вратаря Третьяка» с намеком на прямолинейность и однообразие в атакующих действиях. Внук на протяжении двух периодов играл так, что сравнение с легендарным дедом напрашивалось само собой. После 40 минут счет был равным (1:1), а в активе голкипера южан значилось 47 отраженных бросков из 48!

Рекорд лиги принадлежит бывшему вратарю «Салавата Юлаева» Юхе Метсоле. В октябре 2018-го в матче против «Авангарда» справился с 62 бросками из 64 и помог своей команде победить (3:2). Требовать от Третьяка-младшего невозможного сложно — рано или поздно при такой нечеловеческой нагрузке даст сбой даже супермен. В третьем периоде оборона «Сочи», уставшая от беспрерывного натиска, поплыла. Вдобавок при счете 1:2 не реализовал буллит словацкий форвард Михал Криштоф. Дрогнул вскоре и Третьяк. Матч завершился разгромом гостей, но не обошелся без драматизма и погружения в историю.

Максим Третьяк
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
2
13
Читайте также
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
По факту угроз в адрес семьи Романа Рудакова возбуждено уголовное дело
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Что известно о смерти Пухляша из Little Big. Главное
Зеленский сообщил о предложении военных дополнительно призвать 500 тыс. человек
Популярное видео
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«С Радуловым не побежит только мертвый». Итоги первой половины регулярки КХЛ

«Наши тренеры не хуже, а многие — лучше коллег из НХЛ». Кудашов — о «Динамо», Крикунове и недоброжелателях