«С Радуловым не побежит только мертвый». Итоги первой половины регулярки КХЛ

Интервью с Никитой Квартальновым.

Сегодня возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. Итоги первой его половины мы подвели с агентом Никитой Квартальновым. Его клиент Никита Дыняк стал лучшим чеккером лиги согласно результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ». Об успехах Дыняка и других своих клиентах, главных сюрпризах и разочарованиях сезона Квартальнов рассказал в интервью «СЭ».

Атанасов превратился в звезду нашего хоккея

— Первая часть регулярки позади. Что вас больше всего удивило?

— Из игроков приятно удивил нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, несколько лет назад парень приходил в качестве игрока из высшей лиги. За несколько лет превратился в восходящую звезду нашего хоккея. У парня хорошо получается, у него развязаны руки, психологически устойчив к определенным ситуациям.

Что касается команд, наверное, удивило то же «Торпедо». В том году они начали пропагандировать что-то новое для нашего хоккея, у них это получалось. И по сей день у них это получается. Обычно команда, когда выстреливает первый год, на второй год проседает. Это нормальное явление, а у «Торпедо» есть определенная стабильность.

Василий Атанасов. Фото ХК «Торпедо»

Удивил длительный отрезок спада у СКА при таком количестве игроков. Я не удивлен, что у них сейчас все нормализовалось. Я был уверен, что СКА выправит ситуацию, просто долго это происходило. ЦСКА, я думаю, играет уже в своем новом стиле. Не как раньше, когда они вечно были на первом месте. Сейчас они находятся в зоне плей-офф, стабильны, нащупывают свою игру и к плей-офф будут, как всегда, в оптимальной форме.

И удивил, наверное, «Адмирал». Понятно, там и Серебряков ушел, и игроки определенные поменялись. Но я все-таки думал, что с их системой игры как минимум в зоне плей-офф они будут, думаю, еще есть время исправить ситуацию, уверен, они приложат все усилия.

— Может ли состояться встреча ЦСКА и СКА уже в первом раунде плей-офф?

— Многие хотят этого, потому что это происходит каждый год, что они играют полуфинал и кто-то из них в финале. На самом деле, если это будет серия первого раунда, лига потеряет одну из тех команд, которая может сыграть и во втором раунде, и в третьем.

— Можно ли сказать, что главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов задал тренд и в этом сезоне еще больше команд играет в яркий хоккей и стремится играть от атаки?

— Большую роль играет очень сильный психологический момент. Ребята в этой команде, если совершают определенную ошибку, им, так сказать, «не отрезают руки».

Получается это, потому что психологически все ребята спокойны, за ошибки их не порвут на части. Есть тренеры, которые после ошибок вводят какие-то санкции к игроку. У Ларионова реально советский стиль, который успешен. И многие команды начинают его пропагандировать, потому что это дает плоды. «Северсталь» играет в таком же ключе, «Нефтехимик». В принципе, сейчас такой хоккей, в зоне атаки можно делать все, что ты хочешь, импровизировать.

— Насколько «Лада» удивила?

— Они получили неплохой десант из питерского СКА в качестве обмена. Ребята, которые остались с прошлого года, получили реальный шанс в КХЛ. И те ребята, которые сейчас лидеры, у них есть определенный опыт в лиге, им есть что доказывать. Именно лидеры поняли, что от них много что зависит, поверили в себя в первую очередь и поверили в тренера. У них получается.

Олега Владимировича Браташа давно знаю. Я знаю, что там дисциплина на первом месте. Тот же Червоненко получил определенный шанс и играет практически каждый матч, забивает, выходя в четвертом звене. Коля Демидов перезагрузил карьеру. Вратарская линия у них тоже очень неплохая.

Николай Голдобин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кареев будет набирать обороты

— «Спартак» вас удивил? Тот же Голдобин столько очков никогда не набирал.

— История Голдобина — это снова про психологию. Я не думаю, что в «Магнитке» его зажимали в какие-то рамки, но он очень хотел в Москву, он это получил. Голдобин играет как свободный художник. Мастерство у парня есть, он в НХЛ играл несколько лет, а там посторонние люди не играют.

«Спартак» не совсем удивил, если честно. Я ожидал, что они будут как минимум в середине таблицы. И тренерская рука видна, и вратари где-то вытаскивают, и ребята, кто в том году играл то в вышке, то в КХЛ, стали игроками основного состава. Клуб купил Беляева из «Ижстали». Как я всегда говорил, в любой лиге надо уметь забивать. И Беляев в том году настрелял очень много голов в вышке, в принципе, у него получается забивать и здесь.

— Кареев в последних матчах играл очень удачно. Чего ему не хватало в начале сезона?

— С точки зрения не агента даже, а с точки зрения бывшего хоккеиста хочу сказать, что любому вратарю нужна игровая практика. Наверное, не хватало стабильной игры в начале сезона, у вратарей есть такая вещь. Так получилось, что тренерский штаб стал больше ставить другого вратаря, вопросов никаких нет здесь. Соответственно, он выходил после длительных пауз, это, конечно же, тяжеловато. Любому игроку будет тяжело, не только вратарю. В последних играх он стал играть, я не знаю, что случилось с Рыбаром. При Карееве команда стала больше выигрывать, были и проигрышные игры, но Андрей всегда держал команду в игре, это было видно, его статистика вернулась к прошлогодним показателям, это хороший знак. Дальше он будет только набирать обороты.

— Насколько было приятно увидеть, что генменеджеры признали лучшим чеккером КХЛ вашего клиента Никиту Дыняка?

— Он играет в «Ак Барсе» уже давно, получает стабильное игровое время, у них очень здорово играет тройка. Наверное, одна из самых неприятных троек в лиге. Эти люди — важная боевая единица в любой команде. Дыняк вырос в хорошего хоккеиста, его стали ценить. Не просто так его вызвали в сборную. Такой путь он прошел, про него можно фильм снять документальный.

Никита Дыняк. Фото ХК «Ак Барс»

— Ведутся ли переговоры о продлении его контракта с «Ак Барсом»?

— Переговоры мы ведем около трех-чытырех месяцев, это началось с лета. Мы в хорошем диалоге, никто не торопится, все идет на позитивной ноте. Не могу сказать сроки, пока все идет хорошо.

— Контракт не на один сезон?

— Я не думаю, что это будет годичный контракт. Заинтересованность в игроке есть, меня она не удивляет. Как я уже сказал, игрок стоит этого внимания. Главное, чтобы он продолжал играть в том же духе, набирал также очки — и все будет более чем хорошо.

— Есть ли у него потенциал подняться из четвертого звена и играть условно в тройке с Радуловым?

— У каждого хоккеиста должна быть своя ниша. Он в ней сейчас и находится. Это тот игрок, которого если поставить с более мастеровитыми игроками, он не потеряется. У Дыняка хороший бросок, он умеет забивать. Если вопрос в том, сможет ли он играть с другими партнерами, я уверенно скажу — да.

— Вы играли же в том сезоне, когда к Радулову поставили Любимова и он сыграл лучший сезон в карьере?

— Да, это было при мне в ЦСКА. Ромка в тот год выстрелил сильно. Касаемо Саши Радулова, с ним и Воронков уехал в НХЛ. Радулов — это тот игрок, который сыграет с любым партнером, и любой партнер с ним становится сильнее. Это факт, и все это знают. От него такая энергетика прет, что там не побежит только мертвый.

Александр Радулов. Фото ХК «Ак Барс»

— У «Ак Барса» очень неудачный период был до паузы. С чем это связано?

— Лига очень сильно подравнялась. Каждый может обыграть каждого, это факт. Если мы посмотрим на НХЛ, то Кубки выигрывают команды, которые не всегда занимают первые места. Тот же ЦСКА два Кубка выиграл, находясь в середине сезона в таком же положении, как «Ак Барс». В чем плюс больших клубов — они благодаря классу набирают очки и за это время набирают свою форму к плей-офф. У них, наверное, самый опытный тренер на сегодняшний день. Я думаю, он знает, что надо делать. Он не раз доказывал это своей работой. «Ак Барс» считают главным фаворитом сезона, и я согласен с этим.

— Несмотря на то, что сейчас происходит с командой?

— Да, я думаю, что в плей-офф команда начнет играть очень и очень здорово. Могу ошибаться, конечно. Мне кажется, что поводов для паники у клуба особо нет.

— 3 команды на Востоке сейчас, по сути, борются за попадание в плей-офф: «Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур». На какую из них вы бы поставили, что войдет в восьмерку?

— Ну, если вспоминать прошлый сезон, была примерно такая же гонка, но попал «Нефтехимик» по итогу. Скажу так: пусть попадет сильнейший.

— Может ли минское «Динамо» выбить кого-то из фаворитов в первом раунде?