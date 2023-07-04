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Сегодня, 17:30

Громкий обмен в КХЛ: братья Федотовы перешли в СКА за 110 миллионов рублей

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Торпедо» Илья и Максим Федотовы.
Илья и Максим Федотовы.
Фото photo.khl.ru
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«Торпедо» два дня подряд взрывает медиапространство.

Последние дни в КХЛ ознаменованы сделками с участием «Торпедо». Сначала нижегородцы обменяли в «Трактор» нападающего Семена Дер-Аргучинцева, получив права на защитника Никиту Охотюка («Сан-Хосе») и Павла Дорофеева («Вегас»), а также 18-летнего нападающего Кирилла Свищева. А сегодня «Торпедо» обменяло в СКА братьев Федотовых — защитника Максима, который играл за сборную России в майской серии с белорусами, и нападающего Илью, проведшего сезон в аренде в «Нефтехимике». Компенсация внушительная — 110 миллионов рублей, права на защитника Егора Замулу («Филадельфия») и нападающий Данил Савунов.

Логика СКА понятна. Армейцы на 400 миллионов рублей превышают потолок зарплат и в ближайшее время должны расстаться с рядом игроков. Федотовы же — молодые игроки с небольшими контрактами. Максим неплохо проявил себя в матчах за сборную под руководством главного тренера СКА Романа Ротенберга, и тот смог заполучить к себе в команду игрока, которого сравнивал с защитником «Колорадо» Кэйлом Макаром. Илья же провел хороший сезон в Нижнекамске.

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Сразу стоит отмести все разговоры про административный ресурс СКА — в «Торпедо» осознанно пошли на этот обмен, понимая все риски. Федотов-старший заиграл в КХЛ под руководством Игоря Ларионова, но при этом в команде есть Богдан Конюшков, который проявил себя не менее ярко. С ним подписали новый контракт на три года. Федотов же, зная об интересе со стороны СКА, не скрывал своего желания перейти в более статусный клуб. Стоит ли сохранять игрока в таком случае?

Максим Федотов.
Фото ХК «Торпедо»

Федотов-младший же не смог в прошлое межсезонье заслужить доверие Ларионова. В итоге после нескольких игр в МХЛ за «Чайку» Илью отправили в аренду в «Нефтехимик». Да, там он был неплох, но конкуренция в нападении «Торпедо» очень серьезная — не факт, что и в новом сезоне Федотов стабильно играл бы в КХЛ. Не удивлюсь, если СКА отдаст его в аренду: сложно представить, кого из основного состава армейцев может вытеснить 20-летний нападающий. При этом на позиции лимитчиков есть Мичков и Бучельников.

Помимо огромной денежной компенсации, «Торпедо» получит нападающего Савунова, который играл в молодежной сборной под руководством Ларионова. Талантливого форварда замучили травмы, но минувший сезон он провел полностью, отыграв 5 матчей за СКА и 49 — в ВХЛ за «СКА-Неву». Понятно, что Замулу или Охотюка сейчас ждать не стоит, но права на них — это ценный актив. Если молодые игроки в предстоящем сезоне не пробьются в НХЛ, то вполне могут следующим летом поехать туда, где их могут раскрыть по-новому.

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За права на Дер-Аргучинцева «Торпедо» не заплатило в свое время ни копейки, а теперь выгодно их реализовало. В составе нижегородцев нет дефицита центров: Кручинин, Летунов, Ларионов-младший, Белевич, молодые Виноградов и Атанасов. Конечно, Дер-Аргучинцев вполне мог побороться за место в топ-6, но в «Тракторе» оно ему фактически гарантировано. Финансовые запросы игрока же в «Торпедо» посчитали необоснованно высокими: вряд ли пока не проявивший себя в КХЛ хоккеист может получать больше лидера команды Кручинина.

Илья Федотов.
Фото photo.khl.ru

За нижегородский клуб переживать не стоит: талантливой молодежи по-прежнему много (большие надежды возлагаются на перешедшего из «Югры» защитника Варлакова), а в ближайшее время «Торпедо» должно продлить аренду Фирстова из «Миннесоты». Не прекращаются и поиски легионеров, в том числе в оборону. СКА же усилил состав перед большим очищением. Вот только есть сомнения, что молодые игроки с минимальным опытом помогут питерцам в серии плей-офф с тем же ЦСКА.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Егор Замула
Роман Ротенберг
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