«Дельцы от хоккея, которые тащат ребятишек за границу». О чем говорит Президент России

Слова Владимира Путина, сказанные на форуме «Россия — спортивная держава», поднимают важную проблему.

Исторически наша страна устроена таким образом, что к любому высказыванию ее первого лица следует относиться максимально серьезно. Президент России Владимир Путин сегодня на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сделал мощное заявление. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу, — цитирует его ТАСС. — Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес».

Рядом с президентом его словам сосредоточенно внимали глава ФХР Владислав Третьяк, вице-премьер, бывший руководитель КХЛ Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин. Это прямым образом дает понять, что приведенная выше цитата не просто декларация о намерениях, а скорее руководство к действию.

Проблема с бесконтрольным отъездом за границу юных игроков, начиная с 13-14 лет, действительно в России существует не первый год, и ее давно нельзя игнорировать. Стоит сразу подчеркнуть, что, по всей видимости, — хотя тут понадобится уточнение — речь не идет о хоккеистах, имеющих контракты с профессиональными клубами и выступающих на уровне КХЛ/ВХЛ. Многие юниоры уезжают раньше, даже не успев принести пользу организациям, вложившим время и деньги в их воспитание. Клубы не получают никакой отдачи и лишаются почти за бесценок своих талантов. Зачем вкладывать деньги в школы, если выгоду будут получать клубы и агенты, представляющие Северную Америку?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Логичный вопрос о том, почему ФХР все эти годы ничего не сделала для решения проблемы, легко объясним ее статусом. Федерация — общественная организация, которая не может инициировать законодательные инициативы, а только принимает участие в их разработке. Дело сейчас за Минспортом, если он все-таки получит соответствующее указание с самого верха.

Суть вопроса далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Законодательно запретить юным хоккеистам уезжать из России нереально. Крепостное право и железный занавес, к счастью, остались в прошлом. Однако при разработке нового закона надо учитывать массу нюансов, чтобы не наломать дров и не сделать ситуацию еще хуже, что в спорте встречается регулярно.

Изначально пункт с возможной компенсацией несет в себе массу подводных камней. Например, совершенно непонятно, каким будет механизм ее формирования. Родители во многих школах несут приличные расходы, вкладываясь в приобретение экипировки, организацию и проведение сборов, поездки для участия в турнирах и многое другое. Этот фактор тоже должен в обязательном порядке учитываться при разработке закона, если до него дойдет дело. Никаких других идей, кроме как сохранять чеки, подтверждающие траты, в голову прямо сейчас не приходит. А как быть с индексом инфляции за прошедшие годы? Десять лет назад клюшки и коньки обходились в одну сумму. Сейчас, с учетом изменившейся экономической ситуации, — совсем в другую.

Есть еще важный момент. Далеко не все юниоры, собирающиеся уехать за границу, обеспечены настолько, чтобы единовременно заплатить за свой переход. Возможно, это будет делать агент. Возможно, новый клуб. Возможно, игрок станет отчислять средства, подписав первый профессиональный контракт.

Вопросов действительно много. И здесь самое главное, чтобы решение вопроса поручили людям с достаточной компетенцией.