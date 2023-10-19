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Сегодня, 20:00

«Нужно набраться опыта в России, а в НХЛ ехать лидером». Интервью 18-летнего защитника «Авангарда»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист Михаил Гуляев
Михаил Гуляев.
Фото ХК «Авангард»
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Михаил Гуляев решил продлить контракт с родным клубом за скромные деньги.

— Почему вы подписали именно трехлетний контракт? Какие аргументы для себя выделили? Вы ведь могли уехать в Америку.

— Посчитал нужным набраться опыта в России. Считаю, что в НХЛ нужно ехать лидером клуба КХЛ и уже там показывать себя.

— Есть чувство, что вы еще не готовы?

— Да, слава богу, мне дают играть. Надеюсь, что проведу полноценный сезон. Я только захожу в КХЛ, в прошлом сезоне сыграл не так много матчей.

&laquo;Авангард&raquo; победил московское &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче КХЛ. «Авангард» поднялся со дна всего за две недели, а «Динамо» пошло ко дну

— Почему именно три года?

— У меня был двухлетний контракт, я просто продлил его еще на год.

— Ваша зарплата составит 7, 13 и 18 миллионов рублей в каждый из этих сезонов. Вы — лимитчик, по возрасту не попадаете в потолок зарплат. Цены на молодых талантов в КХЛ растут, и у вас — совсем небольшая зарплата.

— Я принял такое решение с агентом.

— Долго спорили о сроке, о деньгах?

— Клуб сделал хорошее предложение, я подумал с родителями, с агентом. И все вместе решили подписать.

Хоккеист Михаил Гуляев
Фото ХК «Авангард»

— Через три года вам будет 21.

— Да, в этом возрасте буду решать, «тяну ли я программу». Если нет, то останусь в КХЛ еще на какое-то время. Все зависит от меня, как я буду работать.

— Месяц назад вы говорили, что 15 минут игрового времени существенно сказываются на вашем физическом состоянии.

— Я потихоньку привыкаю. Все играют через день, все устают, это нормально. Нужно работать, по-другому никак. Бороться за каждое очко, они в конце сезона понадобятся.

Павел Минтюков, Матвей Мичков, Иван Мирошниченко. 30 лучших юниоров российского хоккея. Мичков — первый, Минтюков — второй, Мирошниченко — десятый

— Что у вас сейчас не получается? В чем необходимо прибавить?

— Наверное, не хватает стабильности. Две-три игры действую хорошо, потом игры две могу провалиться. Нужно поймать стабильность и каждый матч приносить команде результат.

— Не будет ли у вас соблазнов после того, как посчитаете, что вы уже точно игрок КХЛ и всего добились.

— Такого не должно быть. В любой момент меня могут спустить в ВХЛ, МХЛ. Я не говорю, что это плохо, просто если не будешь работать, пойдешь вниз.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
Михаил Гуляев
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