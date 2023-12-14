Ротенберг прокомментировал победу сборной России 25 над командой «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг подвел итоги стартового матча с командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) на Кубке Первого канала.

— Важная игра, — начал Ротенберг. — Хотели проверить наши наработки и тактику. Надо отдать должное сопернику — быстрая команда, которая еще проявит себя на этом турнире.

Вратарь соперника был на кураже. Создали много моментов. Где-то подвела реализация. У нас было 10 голевых моментов. Это говорит о том, что у нас много сильных игроков в стране. После второго периода поговорили с ребятами, обозначили акценты. Поблагодарили команду, хорошо отыграли третий период.

— Как оцените атмосферу на трибунах?

— Играли на час раньше, чем в КХЛ. Не все люди в рабочий день успели к первому периоду, — сказал Ротенберг.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.