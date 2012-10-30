В Санкт-Петербурге появится третий клуб МХЛ

Делегация МХЛ в составе управляющего директора Дмитрия Ефимова и директора по развитию Сергея Яковлева посетила Санкт-Петербург. В ходе однодневного визита первые лица лиги встретились с руководителями питерских клубов.

- Мы встретились с руководством "СКА-1946" и "Серебряных львов". В ходе диалога затрагивали вопросы о жизни лиги за прошедшие три с половиной сезона, обсудили проблемы развития и расширения лиги. Хочу сказать, что переговоры прошли достаточно конструктивно.

Но самым ярким моментом поездки стала встреча с представителями хоккейной школы "Форвард", которая планирует уже со следующего сезона вступить в МХЛ. Уже сейчас ведется работа над строительством собственной арены на Васильевском острове. Но даже без этого дворца "Форвард" имеет неплохую инфраструктуру. Так что вскоре мы ждем третью команду из Петербурга в нашей лиге. Заметьте, такого нет ни в одной другой лиге – сразу три клуба из Питера, - приводит официальный сайт МХЛ слова Ефимова.