Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

30 октября 2012, 16:58

В Санкт-Петербурге появится третий клуб МХЛ

Дмитрий АФОНИН
Корреспондент

Делегация МХЛ в составе управляющего директора Дмитрия Ефимова и директора по развитию Сергея Яковлева посетила Санкт-Петербург. В ходе однодневного визита первые лица лиги встретились с руководителями питерских клубов.

- Мы встретились с руководством "СКА-1946" и "Серебряных львов". В ходе диалога затрагивали вопросы о жизни лиги за прошедшие три с половиной сезона, обсудили проблемы развития и расширения лиги. Хочу сказать, что переговоры прошли достаточно конструктивно.

Но самым ярким моментом поездки стала встреча с представителями хоккейной школы "Форвард", которая планирует уже со следующего сезона вступить в МХЛ. Уже сейчас ведется работа над строительством собственной арены на Васильевском острове. Но даже без этого дворца "Форвард" имеет неплохую инфраструктуру. Так что вскоре мы ждем третью команду из Петербурга в нашей лиге. Заметьте, такого нет ни в одной другой лиге – сразу три клуба из Питера, - приводит официальный сайт МХЛ слова Ефимова.

Источник: khl.ru
2
Читайте также
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Мы всегда со своей Родиной». «КАМАЗ-мастер» отказался от выступления на «Дакаре»
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хоккеисты "Барса" забросили в ворота "Белых тигров" 12 шайб

"Снежные барсы" победили "Авто" по буллитам