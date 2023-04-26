Гендиректор «Торпедо» Харламов назвал победу «Чайки» в МХЛ заслуженной

Генеральный директор «Торпедо» хоккейного клуба Александр Харламов назвал заслуженной победу «Чайки» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

«Мне чисто по-человечески очень приятно, я к этому четыре года шел. Я очень горжусь ребятами, которые в этом сезоне выиграли кубок. Отдельная благодарность тренерскому составу и всему обслуживающему персоналу. Очень заслуженная победа», — приводит слова Харламова ТАСС.

Он назвал победу важной для команды.

«Восемь лет мы не завоевывали кубок, и вот он вернулся в Нижний Новгород. Мы очень счастливы и довольны», — добавил сын Валерия Харламова.

25 апреля нижегородский клуб «Чайка» в овертайме со счетом 3:2 обыграл «Омских ястребов» в шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ (4-2) и стал обладателем Кубка Харламова.