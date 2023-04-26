Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 08:47

Гендиректор «Торпедо» Харламов назвал победу «Чайки» в МХЛ заслуженной

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Торпедо» хоккейного клуба Александр Харламов назвал заслуженной победу «Чайки» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

«Мне чисто по-человечески очень приятно, я к этому четыре года шел. Я очень горжусь ребятами, которые в этом сезоне выиграли кубок. Отдельная благодарность тренерскому составу и всему обслуживающему персоналу. Очень заслуженная победа», — приводит слова Харламова ТАСС.

Он назвал победу важной для команды.

«Восемь лет мы не завоевывали кубок, и вот он вернулся в Нижний Новгород. Мы очень счастливы и довольны», — добавил сын Валерия Харламова.

25 апреля нижегородский клуб «Чайка» в овертайме со счетом 3:2 обыграл «Омских ястребов» в шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ (4-2) и стал обладателем Кубка Харламова.

Источник: ТАСС
Хоккей
ХК Омские ястребы
ХК Чайка
МХЛ
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Денисенко: прием "колено в колено"
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Чайки» Мисников стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ

Вратарь «Чайки» Зинаддин — о завоевании Кубка Харламова: «Это лучшие эмоции в жизни»