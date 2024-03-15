«СКА-1946» сменил главного тренера за пару часов до решающего матча плей-офф МХЛ

«СКА-1946» объявил о смене главного тренера клуба. Павла Канарского, который был исполняющим обязанности главного тренера, сменил Герман Титов.

СКА-1946 сообщил об изменениях в тренерском штабе в 17 часов, за два часа до решающего пятого матча серии первого раунда Кубка Харламова против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Счет в серии до трех побед 2-2.

В прошлом году по ходу полуфинальной серии Кубка Харламова с «Омскими ястребами» «СКА-1946» тоже менял главного тренера. Тогда вместо Владимира Филатова клуб возглавил Максим Соколов. Омская команда выиграла серию со счетом 3-1.