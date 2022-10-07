Защитник «Красной Армии» Дуда впервые удален в МХЛ

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Защитник «Красной Армии» Артем Дуда впервые удален в МХЛ.
18-летний хоккеист был удален в матче против «Алмаза» (1:2), который состоялся 7 октября. Дуда получил 2 минуты штрафа за подножку.
До этого момента защитник не удалялся ни разу в 119 матчах, проводя более 20 минут за игру — это абсолютный рекорд МХЛ.
В текущем сезоне МХЛ Дуда сыграл за «Красную Армию» 10 матчей и набрал 6 (2+4) очков.
Отметим, что в июле 2022 года он был выбран «Аризоной» под 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ.