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Сегодня, 14:44

Глотов назначен новым капитаном сборной «России-25»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер команды «Россия-25» и петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что форвард Василий Глотов стал капитаном сборной.

«Мы рады объявить нового капитана — Василий Глотов, который сделал огромный шаг вперед в этом сезоне, доказал игрой, что является одним из самых прогрессирующих игроков в России. И достоин звания капитана сборной. Вася этот человек, который может повести команду за победами», — прокомментировал Ротенберг.

Глотов также отреагировал на назначение.

«Большая честь в таком месте находится с такой буквой. Большая честь здесь находится и быть капитаном», — добавил хоккеист.

30 апреля сборная вылетит в Астану, где проведет два матча в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open — 2 мая сборная России сыграет с Казахстаном, а 4 мая — с Белоруссией.

В минувшем сезоне КХЛ Глотов сыграл за СКА 70 игр, в которых набрал 50 (27+23) очков.

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