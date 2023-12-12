Трусова примет участие в хоккейном матче

Фигуристка Александра Трусова примет участие в товарищеском матче по хоккею, который приурочен к открытию катка на «РЖД-Арене» в Москве, сообщает РИА «Новости».

В игре примут участие команды легенд хоккея и сборная клубов «Локомотив» — РЖД.

Фигуристка составит компанию своему отцу Вячеславу Трусову в команде легенд. Их партнерами будут Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев и другие прославленные хоккеисты. За соперников на лед выйдут футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев.

Встреча будет проходить в формате два периода по 15 минут и начнется в 14.00 по московскому времени.

19-летняя Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при».