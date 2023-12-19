Кто лучший российский хоккеист недели в НХЛ? Кучеров, Романов и Панарин ждут твой голос

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Александр Романов, Егор Чинахов и Никита Кучеров.

Помимо вышеперечисленной тройки, на прошедшей неделе среди российских хоккеистов выделились Иван Барбашев, Петр Кочетков, Валерий Ничушкин и Артемий Панарин. Но, возможно, у тебя есть свой герой. Сделай свой выбор!