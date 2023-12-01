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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 18:00

Кучеров, Ничушкин и Бучневич — в тройке российских звезд ноября в НХЛ

Никита Кучеров.
Фото Getty Images
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«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

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Первой звездой прошедшего месяца среди россиян стал нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, который в 14 матчах набрал 28 (9+19) очков при показателе полезности «+1».

Второй звездой признан нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. На его счету 15 (9+6) очка в 14 матчах при показателе полезности «+4».

Третьей звездой месяца назван нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Он набрал 16 (7+9) очков в 15 играх при показателе полезности «+9».

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