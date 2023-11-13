Панарин, Кучеров, Минтюков — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» запускает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

Первой звездой недели среди россиян признан нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который в 3 матчах набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4». Первое место форварду отдали все участники голосования.

Второй звездой недели стал форвард «Тампы» Никита Кучеров. На его счету 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2».

Третьей звездой недели признан защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Новичок НХЛ набрал 2 (0+2) очка в 3 матчах при показателе полезности «-3».

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 1000 рублей всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!