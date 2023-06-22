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Сегодня, 13:34

«Смертный грех». Американский журналист Вышински в ярости от невключения Могильного в Зал славы

Виктория Кравченко
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Журналист ESPN Грег Вышински в недоумении от того, что российский хоккеист Александр Могильный не попал в Зал славы НХЛ.

«Пьер Тарджон вместо Александра Могильного — это смертный грех. Черт возьми, что мы тут вообще делаем? Это все потому, что он — русский? Вот почему Могильного прокатили в этом году? Я так зол! Это безумие!» — написал в социальных сетях журналист ESPN Грег Вышински.

В среду прошла торжественная церемония включения новых членов, куда вошли вратари Хенрик Лундквист, Майк Вернон и Том Баррассо и форвард Пьер Тарджон. Среди россиян на попадание в Зал славы в Торонто претендовали Александр Могильный, Борис Михайлов, Александр Мальцев и Сергей Гончар, однако они не попали в итоговый список лауреатов.

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