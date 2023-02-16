«Баффало» в гостях разгромил «Анахайм»

«Баффало» разгромил «Анахайм» (7:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отметились Тайсон Джост, Тейдж Томпсон, Пейтон Кребс, Кейси Миттельштадт, Алекс Так, Земгус Гиргенсонс и Дилан Козенс.

У хозяев отличились Кевин Шаттенкирк и Кэм Фаулер, оформивший дубль.

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«Анахайм» — «Баффало» — 3:7 (0:2, 3:2, 0:3)

Голы: Джост — 5 (Далин, Йокихарью), 6:08 — 0:1. Томпсон — 36 (бол., Далин, Скиннер), 15:58 — 0:2. Шаттенкирк — 1 (Зеграс, Грант), 26:37 — 1:2. Фаулер — 8 (Куликов, Строум), 27:48 — 2:2. Фаулер — 9 (Грант, Шаттенкирк), 33:08 — 3:2. Кребс — 8 (Куинн, Клэйг), 33:43 — 3:3. Миттельштадт — 9 (Кребс, Самуэльссон), 38:03 — 3:4. Так — 25 (Козенс, Окпосо), 46:13 — 3:5. Гиргенсонс — 6 (Куинн, Джост), 51:46 — 3:6. Козенс — 19 (Так, Миттельштадт), 58:53 — 3:7.

Вратари: Достал — Комри.

Штраф: 24 — 18.

Броски: 22 (3+9+10) — 44 (19+12+13).

Наши: Куликов (21.53/3/-1) — Любушкин (14.55/0/0).

16 февраля. Анахайм. Honda Center. 15 165 зрителей.