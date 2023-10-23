«Бостон» одержал волевую победу над «Анахаймом»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.

На гол Мэйсона Мактавиша гости ответили дублем Мэттью Пойтраса и шайбой Брэда Маршана в пустые ворота.

После этого матча «Бостон» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 2 очками — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Мактавиш — 2 (Строум, Ватрано), 45:05 — 1:0. Пойтрас — 1 (Гики, Митчелл), 46:29 — 1:1. Пойтрас — 2 (Дебраск, Макэвой), 50:20 — 1:2. Маршан — 4 (п.в., Койл), 57:26 — 1:3.

Вратари: Гибсон — Ульмарк.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 31 (8+10+13) — 26 (13+4+9).

Наши: Любушкин (19.09/3/0), Минтюков (20.24/1/-1) — -.

23 октября. Анахайм. Honda Center.