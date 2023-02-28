0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:52

«Анахайм» победил «Чикаго», у Мактавиша ассистентский хет-трик

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Анахайм» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе хозяев забивали Исак Лундстрем, Якоб Сильверберг, Макс Джонс и Трой Терри. Ассистентским хет-триком отличился Мэйсон Мактавиш.

У гостей забивали Тайлер Джонсон и Андреа Атанасиу.

«Анахайм» с 47 очками занимает 16-е место на «Западе», «Чикаго» с 47 очками — на 15-й строчке.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Чикаго» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Т. Джонсон — 8 (бол., Доми, Рэддиш), 5:35 — 0:1. Лундестрем — 4 (Терри, Мактавиш), 13:18 — 1:1. Сильферберг — 9 (бол., Клингберг, Ватрано), 19:14 — 2:1. Атанасиу — 13 (бол., Доми, Т. Джонсон), 33:11 — 2:2. Джонс — 5 (Мактавиш, Ватрано), 39:42 — 3:2. Терри — 16 (Мактавиш), 48:15 — 4:2.

Вратари: Достал — Мразек (58:30 — 59:56).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (8+13+12) — 26 (8+14+4).

Наши: Куликов (17.25/1/+1) — -.

28 февраля. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Чикаго Блэкхокс
Обсудить
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов признан третьей звездой матча с «Эдмонтоном»

НХЛ: «Даллас» уступил «Ванкуверу», «Колорадо» обыграл «Вегас» и другие матчи 28 февраля