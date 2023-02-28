«Анахайм» победил «Чикаго», у Мактавиша ассистентский хет-трик

«Анахайм» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе хозяев забивали Исак Лундстрем, Якоб Сильверберг, Макс Джонс и Трой Терри. Ассистентским хет-триком отличился Мэйсон Мактавиш.

У гостей забивали Тайлер Джонсон и Андреа Атанасиу.

«Анахайм» с 47 очками занимает 16-е место на «Западе», «Чикаго» с 47 очками — на 15-й строчке.

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«Анахайм» — «Чикаго» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Т. Джонсон — 8 (бол., Доми, Рэддиш), 5:35 — 0:1. Лундестрем — 4 (Терри, Мактавиш), 13:18 — 1:1. Сильферберг — 9 (бол., Клингберг, Ватрано), 19:14 — 2:1. Атанасиу — 13 (бол., Доми, Т. Джонсон), 33:11 — 2:2. Джонс — 5 (Мактавиш, Ватрано), 39:42 — 3:2. Терри — 16 (Мактавиш), 48:15 — 4:2.

Вратари: Достал — Мразек (58:30 — 59:56).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (8+13+12) — 26 (8+14+4).

Наши: Куликов (17.25/1/+1) — -.

28 февраля. Анахайм. Honda Center.