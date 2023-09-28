Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе», у Гущина и Охотюка по голевой передаче

«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» дома в предсезонном матче НХЛ — 4:2.

У хозяев первую шайбу в матче забросил российский защитник Павел Минтюков, также у «Дакс» отличились Чейз Де Лео, Бретт Лисон и Брок Макгинн. У гостей голы на счету Джастина Бейли и Нэйтана Тодда.

Два российских хоккеиста — защитник Никита Охотюк и нападающий Даниил Гущин — сделали по одной результативной передаче.

«Анахайм» проведет следующий матч в рамках предсезонки 30 сентября против «Лос-Анджелеса». «Сан-Хосе» проведет игру против «Кингз» на следующий день, 1 октября.

НХЛ

Предсезонные матчи

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)