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Сегодня, 03:35

Жена Овечкина считает своим домом Россию, а не США

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин и Анастасия Шубская.
Фото Соцсети

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала, что несмотря на длительное проживание в США, домом считает Россию.

«Дом — это Москва. Здесь мы выросли, здесь наши родители, друзья. Конечно, в Америке за это время у нас успели появиться близкие люди, но своим домом мы все равно считаем Россию», — сказала Шубская в интервью изданию Hello.

Овечкин и Шубская познакомилась в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. У них есть два сына: Сергей (2018 г. р.) и Илья (2020 г.р.).

Источник: https://hellomagrussia.ru/zvezdy/intervyu-i-video/46777-eksklyuziv-nyusha-vpervye-pokazala-syna-i-rasskazala-o-sposobah-resheniya-problem-v-brake.html
Александр Овечкин
Анастасия Шубская-Овечкина
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