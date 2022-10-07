Жена Овечкина считает своим домом Россию, а не США

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала, что несмотря на длительное проживание в США, домом считает Россию.

«Дом — это Москва. Здесь мы выросли, здесь наши родители, друзья. Конечно, в Америке за это время у нас успели появиться близкие люди, но своим домом мы все равно считаем Россию», — сказала Шубская в интервью изданию Hello.

Овечкин и Шубская познакомилась в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. У них есть два сына: Сергей (2018 г. р.) и Илья (2020 г.р.).