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НХЛ

Сегодня, 07:43

«Аризона» переиграла «Эдмонтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» выиграла у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Аризона» финишировала на 13-й строчке в Западной конференции, набрав 77 очков. «Эдмонтон» набрал 104 очка и занимает 5-е место. У команды осталась еще одна игра в регулярке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: О`Брайен — 5 (Вялимяки, Кессельринг), 2:18 — 1:0. Кэррик — 10 (Экхольм, Бушар), 13:06 — 1:1. Маччелли — 18 (Макбэйн, Рятю), 35:05 — 2:1. Крауз — 22 (Колячонок, Гюнтер), 44:55 — 3:1. Фогеле — 20 (Броберг), 48:01 — 3:2. Гюнтер — 18 (бол., Келлер, Керфут), 54:27 — 4:2. Дурзи — 9 (п.в.), 55:45 — 5:2.

Вратари: Ингрэм — Пикар (54:48 — 55:45).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (6+9+9) — 30 (10+8+12).

18 апреля. Темпе. Mullett Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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