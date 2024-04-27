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Сегодня, 17:00

«Айлендерс» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Айлендерс» сыграет с «Каролиной» в первом раунде Кубка Стэнли 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов (ХК «Каролина»).
Фото ХК «Каролина»
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«Айлендерс» сыграет с «Каролиной» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в субботу, 27 апреля. Игра состоится на многофункциональной арене «UBS Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Айлендерс» — «Каролина» можно в матч-центре на нашем сайте. В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Счет в серии 3-0 в пользу «Харрикейнз» (3:1, 5:3, 3:2).

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Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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