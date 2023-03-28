«Айлендерс» победили «Нью-Джерси». Сорокин отразил 30 бросков

«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска.

«Айлендерс» набрали 85 очков и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на третьей строчке — 100 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Энгвалль — 16 (Палмиери, Мэйфилд), 7:37 — 1:0. Хаула — 9 (мен.), 26:15 — 1:1. Палмиери — 14 (Нельсон), 34:21 — 2:1. Палмиери — 15, 55:25 — 3:1. Хорват — 37 (п.в., Сизикас, Ли), 58:58 — 4:1. Паризе — 21 (мен., п.в., Пажо), 59:59 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Ванечек (57:08 — 58:58, 59:03 — 59:59).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (10+17+9) — 31 (9+8+14).

Наши: Романов (20.15/1/+2) — -.

28 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.