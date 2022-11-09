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НХЛ

Сегодня, 06:11

«Аризона» на выезде обыграла «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Сэйбрз» потерпели третье подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Аризона» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Крауз — 6 (Маччелли), 0:23 — 0:1. Томпсон — 8 (бол., Далин, Куинн), 14:26 — 1:1. Маччелли — 1 (бол., Вялимяки, Хейтон), 17:30 — 1:2. ОБрайен — 1 (Мозер, Келлер), 42:24 — 1:3. Келлер — 4 (п.в., ОБрайен, Бойд), 57:50 — 1:4.

Вратари: Комри — Веймелка.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (13+14+6) — 24 (7+11+6).

Наши: Любушкин (13.32/1/0) — -.

9 ноября. Баффало. KeyBank Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Баффало Сэйбрз
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