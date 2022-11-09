«Аризона» на выезде обыграла «Баффало»

Сегодня, 06:11
«Аризона» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Сэйбрз» потерпели третье подряд поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Аризона» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Крауз — 6 (Маччелли), 0:23 — 0:1. Томпсон — 8 (бол., Далин, Куинн), 14:26 — 1:1. Маччелли — 1 (бол., Вялимяки, Хейтон), 17:30 — 1:2. ОБрайен — 1 (Мозер, Келлер), 42:24 — 1:3. Келлер — 4 (п.в., ОБрайен, Бойд), 57:50 — 1:4.
Вратари: Комри — Веймелка.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (13+14+6) — 24 (7+11+6).
Наши: Любушкин (13.32/1/0) — -.
9 ноября. Баффало. KeyBank Center.