Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:00

«Баффало» — «Коламбус»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Баффало» — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Деймон Северсон и Адам Фантилли, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативной передачей, вратарь Даниил Тарасов отразил 38 бросков. У «Сэйбрз» голы забили Джек Куинн, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
0
Читайте также
«Я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России». Он тренировал Роналдо, «Зенит» и выиграл 35 трофеев
Украина отказывается от бойкота Олимпиады-2024 в Париже
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом
Генерал-майор ФСБ назвал новой формой проявления фашизма удара ВСУ по Белгороду
Гладков сообщил об увеличении числа погибших в результате атаки по Белгороду до 21
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Панарин признан первой звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс», Шестеркин — вторая звезда

НХЛ: «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», «Рейнджерс» обыграли «Тампу». Расписание матчей 30 и 31 декабря