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НХЛ

29 марта, 19:32

Бердников: «Для Кузнецова переход в «Каролину» — это суперобмен»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Вадим Бердников прокомментировал обмен Евгения Кузнецова из «Вашингтона» в «Каролину».

«Пошел ли этот переход ему на пользу? Сто процентов на пользу. Ему нужны были перемены, плюс команда хотела получить его. В «Каролине» много мастеровитых игроков, и я как раз говорил, что Кузе нужны такие партнеры, каких стало не хватать в «Вашингтоне». Для него это суперобмен, и я знаю, что он доволен. «Каролина» может побороться за Кубок Стэнли», — приводит «РБ Спорт» слова Бердникова.

За «Каролину» 31-летний Кузнецов на данный момент провел 12 матчей и набрал 6 (2+4) очков. 2 марта стало известно, что Кузнецов прошел программу помощи игрокам НХЛ.

Источник: РБ Спорт
Вадим Бердников
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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