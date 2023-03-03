7:1! Орлов набрал 3 очка в разгромной победе «Бостона» над «Баффало»

Сегодня, 05:44
«Бостон» разгромил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Брюинз» одержали девятую победу подряд.
Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отметился голом и двумя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Баффало» — 7:1 (0:0, 2:0, 5:1)
Голы: Орлов — 6 (бол., Линдхольм, Пастрняк), 32:01 — 1:0. Лауко — 2 (Карло, Орлов), 33:27 — 2:0. Заха — 16 (Крейчи, Пастрняк), 48:35 — 3:0. Пастрняк — 43 (п.в., Крейчи, Заха), 54:44 — 4:0. Миттельштадт — 10 (Петерка, Кребс), 55:40 — 4:1. Бержерон — 22 (мен., п.в., Орлов, Карло), 56:39 — 5:1. Клифтон — 5 (мен., Хэтэуэй, Койл), 57:03 — 6:1. Лауко — 3 (Койл, Грызлик), 59:08 — 7:1.
Вратари: Суэймен — Луукконен (54:12 — 54:44, 56:09 — 56:39).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 42 (11+16+15) — 27 (9+7+11).
Наши: Орлов (21.02/2/+3) — Любушкин (15.12/1/-1).
3 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.