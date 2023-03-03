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Сегодня, 05:35

«Флорида» дома проиграла «Нэшвиллу». Бобровский сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Дюшен — 19 (бол., Евангелиста, Йоси), 13:40 — 0:1. Леонард — 1 (Йоси, Гласс), 19:49 — 0:2. Монтур — 11 (Ломберг, Гудас), 23:21 — 1:2.

Вратари: Бобровский (58:05 — 58:46, 58:59) — Ланкинен.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 31 (7+16+8) — 22 (12+7+3).

Наши: — - Тренин (19.44/4/0).

3 марта. Майами. FLA Live Arena. 16660 зрителей.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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