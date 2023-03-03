«Флорида» дома проиграла «Нэшвиллу». Бобровский сделал 20 сэйвов

Сегодня, 05:35
«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Дюшен — 19 (бол., Евангелиста, Йоси), 13:40 — 0:1. Леонард — 1 (Йоси, Гласс), 19:49 — 0:2. Монтур — 11 (Ломберг, Гудас), 23:21 — 1:2.
Вратари: Бобровский (58:05 — 58:46, 58:59) — Ланкинен.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 31 (7+16+8) — 22 (12+7+3).
Наши: — - Тренин (19.44/4/0).
3 марта. Майами. FLA Live Arena. 16660 зрителей.