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НХЛ

Сегодня, 01:35

«Бостон» в овертайме обыграл «Флориду», Бобровский отразил 26 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Флориду» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл и Йеспер Боквист. У «Пантерз» голы забили Мэттью Ткачак и Александр Барков, Владимир Тарасенко сделал результативную передачу, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

После этого матча «Бостон» со 107 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» со 102 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Флорида» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ткачак — 25 (Тарасенко, Форслинг), 0:37 — 0:1. Макэвой — 11 (Хейнен, Заха), 5:42 — 1:1. Койл — 25 (бол., Маршан, Пастрняк), 35:45 — 2:1. Барков — 22 (Райнхарт, Форслинг), 45:24 — 2:2. Боквист — 6, 62:05 — 3:2.

Вратари: Ульмарк — Бобровский.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 29 (9+12+5+3) — 31 (7+9+13+2).

Наши: — - Куликов (12.31/1/0), Тарасенко (15.48/4/-1).

6 апреля. Бостон. TD Garden.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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