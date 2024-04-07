Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:29

«Миннесота» уступила «Виннипегу». Капризов оформил дубль, у Наместникова три очка

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Виннипегу» со счетом 2:4.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, у «Джетс» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка, еще по голу забили Кайл Коннор, Алекс Иафалло и Морган Бэррон.

В текущем сезоне Капризов провел 69 матчей, в которых набрал 86 (39+47) очков.

После этого матча «Миннесота» с 81 очком занимает десятое место в Западной конференции, «Виннипег» со 100 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Наместников — 11 (Иафалло), 2:33 — 0:1. Капризов — 38 (Зуккарелло), 8:46 — 1:1. Коннор — 31 (Монахэн, Демело), 11:44 — 1:2. Капризов — 39 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 15:42 — 2:2. Иафалло — 11 (Диллон, Наместников), 33:39 — 2:3. Бэррон — 11 (Самберг, Наместников), 49:46 — 2:4.

Вратари: Флери (54:33 — 54:40, 57:30 — 57:35, 58:02 — 59:57) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (11+6+10) — 25 (10+9+6).

Наши: Капризов (24.17/5/0), Хуснутдинов (11.12/0/-2) — Наместников (11.09/2/+3).

6 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Подоляка назвал олимпийского чемпиона Садулаева униженкой
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Питтсбург» обыграл «Тампу», «Миннесота» — «Виннипег». Расписание и результаты матчей 6 и 7 апреля

«Бостон» в овертайме обыграл «Флориду», Бобровский отразил 26 бросков