«Миннесота» уступила «Виннипегу». Капризов оформил дубль, у Наместникова три очка

Сегодня, 01:29
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Виннипегу» со счетом 2:4.
В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, у «Джетс» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка, еще по голу забили Кайл Коннор, Алекс Иафалло и Морган Бэррон.
В текущем сезоне Капризов провел 69 матчей, в которых набрал 86 (39+47) очков.
После этого матча «Миннесота» с 81 очком занимает десятое место в Западной конференции, «Виннипег» со 100 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Виннипег» — 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
Голы: Наместников — 11 (Иафалло), 2:33 — 0:1. Капризов — 38 (Зуккарелло), 8:46 — 1:1. Коннор — 31 (Монахэн, Демело), 11:44 — 1:2. Капризов — 39 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 15:42 — 2:2. Иафалло — 11 (Диллон, Наместников), 33:39 — 2:3. Бэррон — 11 (Самберг, Наместников), 49:46 — 2:4.
Вратари: Флери (54:33 — 54:40, 57:30 — 57:35, 58:02 — 59:57) — Хеллибак.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (11+6+10) — 25 (10+9+6).
Наши: Капризов (24.17/5/0), Хуснутдинов (11.12/0/-2) — Наместников (11.09/2/+3).
6 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.