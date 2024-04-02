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НХЛ

2 апреля, 14:52

Быков предрек светлое будущее вратарю Федотову в НХЛ

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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о дебюте вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова в НХЛ.

«Первый блин комом — по этой примете можно судить, что будущее будет светлым у него в НХЛ. Нужно пожелать ему удачи!» — сказал Быков «СЭ».

В матче с «Айленедерс» (3:4 ОТ) Федотов заменил Самуэля Эрссона в начале второго периода и сделал 19 сейвов при 21 броске.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».

(Константин Передерий)

Иван Федотов
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Вячеслав Быков
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