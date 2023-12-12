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Сегодня, 07:14

Бывший тренер «Вашингтона» Будро уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро уверен, что нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд по голам в истории НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.

В нынешнем сезоне у 38-летнего россиянина 5 голов в 25 матчах регулярного чемпионата.

«Если Александр забросит 25 шайб в этом сезоне, то я думаю, что он продолжит идти вперед. Я всегда думал, что он будет играть до тех пор, пока не побьет рекорд. Но если у него будет 12 голов в этом сезоне, то я не знаю, что он будет чувствовать, учитывая гордость этого парня. Я по-прежнему думаю, что Овечкин оправится от нынешней ситуации и забросит от 25 до 30 шайб в этом сезоне.
Я люблю Гретцки, но мне бы хотелось, чтобы эта погоня завершилась. Это было бы очень круто. Овечкин хочет быть лучшим, всегда хотел. Поэтому я думаю, что он побьет рекорд, я верю, что он сможет это сделать», — приводит The Athletic слова Будро.

За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 827 шайб, что является вторым показателем в истории лиги. У Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, 894 гола.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Брюс Будро
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