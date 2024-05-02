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Сегодня, 22:45

«Зенит» сам себе придумывает проблемы, а решает их Ерохин. ЦСКА — чемпион по упущенным победам

«Зенит» ушел от поражения в первом матче финала Пути РПЛ с ЦСКА
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан (слева), футболисты ЦСКА Федор Чалов и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России будет гораздо веселее!
FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ
02 мая, 19:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Зенит

Национальный Кубок достиг решающей стадии, когда ставки максимальные и права на ошибку нет (до Суперфинала — один шаг), а график крайне насыщенный: для ЦСКА и «Зенита» это был восьмой матч за месяц. И первая встреча из трех за 13 дней!

Понятно, что в таких условиях ротация неизбежна, но ее масштабы все равно поражают. В первую очередь речь о Сергее Семаке. Несмотря на очевидные проблемы и с результатами, и с реализацией (в РПЛ питерцы не забили в двух играх подряд впервые с 2020 года и чуть не упустили лидерство), на «ВЭБ Арене» мы увидели уникальное сочетание питерцев: 3-5-2 с двумя номинальными защитниками, Барриос в оборонительной тройке, Кассьерра, Дуглас, Клаудиньо, Эракович, Нино, Мостовой и Караваев вне старта.

Глядя на такую заявку и помня, как с тем же «Спартаком» пришлось экстренно перестраиваться уже в первом тайме, еще до стартового свистка стало очевидно: гостям придется очень тяжело. Стартовая 45-минутка это только подтвердила: армейцы свой состав освежили минимально, но сохранили систему и смотрелись до какого-то момента убедительнее.

Борьба футболистов &laquo;Зенита&raquo; и&nbsp;ЦСКА за&nbsp;мяч после подачи в&nbsp;штрафную армейцев. Затишье до перерыва и буря во втором тайме. Антикризисная ничья ЦСКА и «Зенита»

Да, гол Чалова справедливо отменили из-за офсайда, а ноль ударов к перерыву на двоих показывали, что перевес минимальный. Но во всех остальных аспектах команда Владимира Федотова выглядела лучше сине-бело-голубых.

И это поражало. Во-первых, ЦСКА сам не в том состоянии, чтобы создавать такие проблемы и даже доминировать против соперников топ-уровня. Во-вторых, три поражения подряд для Семака — аномалия, которая идет вразрез как с целями на сезон, так и с информацией о договоренности с тренером о новом контракте. Понятно, что ее появление сейчас — ставка на психологический эффект, но если это и сработало, то с серьезным опозданием.

С серьезным, но не с критичным.

В последние месяцы «Зенит» как будто специально создает себе дополнительные проблемы — и получает удовольствие от их решения. Сначала — камбэки со «Спартаком» и «Краснодаром», после — упущенный отрыв в чемпионате. И вот теперь — спасение с красно-синими, ради которого пришлось менять половину состава.

Клаудиньо, Коваленко, Дуглас, Изидор, Ерохин — во втором тайме Семак окончательно всех запутал, обошелся без Кассьерры и Мостового, но своего добился. Особенно символично, что задачу выполнил самый неочевидный персонаж: 34-летний Ерохин минимально задействован в этом сезоне и не забивал почти год (с июня 2023-го), но именно он перевернул расклады. Причем после углового, который сам же и заработал.

Вместо разговоров о третьем поражении подряд и кризисе «Зенита» перед ответной встречей все будут обсуждать очередной провал ЦСКА в концовке (в премьер-лиге-2023/24 ПФК — абсолютный лидер по упущенным очкам) и фиксировать тактические ходы от Семака.

Сергей Семак и&nbsp;Владимир Федотов. ЦСКА — «Зенит»: столкновение кризисов. У Семака и Федотова нет права на ошибку

Ходы, в ключевой момент отнявшие победу у красно-синих и сделавшие питерцев минимальными фаворитами противостояния. На «Газпром Арене» получится, уверен, совсем другая игра — и теперь Федотову нужно придумывать, как нокаутировать оппонента на его стадионе. Дома не получилось: максимум получился нокдаун, а драка, похоже, только начинается.

Александр Ерохин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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